https://uz.sputniknews.ru/20240710/neznakomtsy-kommunikatsiya-psixolog-mneniye-44746178.html

Почему к некоторым людям часто обращаются незнакомцы — психолог

Почему к некоторым людям часто обращаются незнакомцы — психолог

Sputnik Узбекистан

Специалист объяснил, почему одни люди располагают к общению, а другие – нет

2024-07-10T22:06+0500

2024-07-10T22:06+0500

2024-07-10T22:06+0500

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психология

коммуникации

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У них часто спрашивают дорогу, с ними завязывают беседу, к ним обращаются с просьбами – некоторые люди так и притягивают внимание посторонних. Где корни этого феномена объяснил радио Sputnik психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.Также он рассказал и о прямо противоположном явлении — бессознательном отторжении.Он добавил, что на улице в незнакомом городе вы спросите дорогу у человека, к которому подсознательно чувствуете доверие, и, напротив, обойдете стороной того, кто его не вызывает.По словам психолога, если к вам часто обращаются с тем или вопросом случайные прохожие, вас можно поздравить — вам многие инстинктивно доверяют.А как быть, если вы в данный момент совершенно не расположены к общению и не хотите, чтобы вас беспокоили? Также он рекомендовал вставить наушники – в этом случае, скорее всего, к вам не подойдут.

https://uz.sputniknews.ru/20240709/voda-utro-pitye-mneniye-vrach-44732854.html

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