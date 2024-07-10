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Почему к некоторым людям часто обращаются незнакомцы — психолог
Почему к некоторым людям часто обращаются незнакомцы — психолог
Sputnik Узбекистан
Специалист объяснил, почему одни люди располагают к общению, а другие – нет
2024-07-10T22:06+0500
2024-07-10T22:06+0500
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У них часто спрашивают дорогу, с ними завязывают беседу, к ним обращаются с просьбами – некоторые люди так и притягивают внимание посторонних. Где корни этого феномена объяснил радио Sputnik психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.Также он рассказал и о прямо противоположном явлении — бессознательном отторжении.Он добавил, что на улице в незнакомом городе вы спросите дорогу у человека, к которому подсознательно чувствуете доверие, и, напротив, обойдете стороной того, кто его не вызывает.По словам психолога, если к вам часто обращаются с тем или вопросом случайные прохожие, вас можно поздравить — вам многие инстинктивно доверяют.А как быть, если вы в данный момент совершенно не расположены к общению и не хотите, чтобы вас беспокоили? Также он рекомендовал вставить наушники – в этом случае, скорее всего, к вам не подойдут.
https://uz.sputniknews.ru/20240709/voda-utro-pitye-mneniye-vrach-44732854.html
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психолог люди незнакомцы обращение общение
психолог люди незнакомцы обращение общение

Почему к некоторым людям часто обращаются незнакомцы — психолог

22:06 10.07.2024
© Sputnik / Актан ТемиркановДевушка с короткой прической в шортах идет по тротуару
Девушка с короткой прической в шортах идет по тротуару - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Актан Темирканов
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Специалист объяснил, почему одни люди располагают к общению, а другие – нет.
У них часто спрашивают дорогу, с ними завязывают беседу, к ним обращаются с просьбами – некоторые люди так и притягивают внимание посторонних. Где корни этого феномена объяснил радио Sputnik психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.
"Есть такое понятие в психотерапии – "перенос", это когда человек реагирует на другого человека, совершенно его не зная, уже с определенным эмоциональным контекстом. У каждого человека есть врожденная или приобретенная в самом-самом раннем детстве способность усматривать в людях знакомые черты. Например, кто-то похож на маму, кто-то – на папу и так далее. Приходит человек в незнакомую компанию, "здрасьте-здрасьте", прошло всего несколько минут, люди сидят, разговаривают, и каким-то удивительным образом появляется ощущение, что я этого человека знаю всю жизнь", — объяснил специалист.
Также он рассказал и о прямо противоположном явлении — бессознательном отторжении.
"Человек говорит: "Я рядом с этим сидеть не хочу". Другой: "Послушай, ну как это? Ты этого человека не знаешь, он добрейшей души, мухи не обидит, он ничего тебе плохого сделать не успел". "Нет, я вижу, что это человек нехороший", – привел пример психолог.
Он добавил, что на улице в незнакомом городе вы спросите дорогу у человека, к которому подсознательно чувствуете доверие, и, напротив, обойдете стороной того, кто его не вызывает.
По словам психолога, если к вам часто обращаются с тем или вопросом случайные прохожие, вас можно поздравить — вам многие инстинктивно доверяют.
А как быть, если вы в данный момент совершенно не расположены к общению и не хотите, чтобы вас беспокоили?
"Есть соответствующее выражение лица – отстраненно-надменное, отталкивающее", — напомнил психолог.
Также он рекомендовал вставить наушники – в этом случае, скорее всего, к вам не подойдут.
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