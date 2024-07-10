https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-kontrol-byudjetnyye-sredstva-44752517.html
Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями
Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями
Sputnik Узбекистан
В существующей системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов республики. Это составляет 86% от общих расходов
2024-07-10T19:11+0500
2024-07-10T19:11+0500
2024-07-10T19:11+0500
экономика
узбекистан
госбюджет
шавкат мирзиёев
счетная палата
полномочия
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями. Такое предложение включили в презентацию по усилению финансового контроля за расходованием бюджетных средств, представленную Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента. На видеоселекторном совещании в январе текущего года по приоритетным задачам в экономике, глава республики отдельно остановился на вопросе эффективности бюджетных расходов, поручив усилить финансовый контроль. Как известно, эту функцию выполняет Счетная палата Узбекистана. Но, как отмечалось, в нынешней системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов. Это составляет 86% от общих расходов. В деятельность Счетной палаты планируют внедрить и практику стратегического аудита, направленного на оценку возможных рисков при достижении национальных целей и задач в госпрограммах, а также аудита информационных технологий по эффективности программного обеспечения в государственных организациях. Согласно озвученным в ходе презентации данным, в республике насчитывается около 30 тыс. бюджетных организаций и госпредприятий, изучение деятельности которых на местах требует много времени и средств. Поэтому в Счетной палате запущен "Центр дистанционного контроля". Отмечена необходимость совершенствования 36 критериев и индикаторов риск-анализа на основе передового зарубежного опыта. В последние годы большие средства направляют на развитие регионов. Однако местные кенгаши при обсуждении бюджета в основном ограничиваются областным или районным бюджетом.
https://uz.sputniknews.ru/20240606/uzbekistan-vnedryaet-programmnyy-byudjet-pri-podderjke-rossii--44263522.html
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узбекистан усиление контроль бюджетные средства
узбекистан усиление контроль бюджетные средства
Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями
В существующей системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов республики. Это составляет 86% от общих расходов.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями. Такое предложение включили в презентацию по усилению финансового контроля за расходованием бюджетных средств, представленную Мирзиёеву, сообщает
пресс-служба президента.
На видеоселекторном совещании в январе текущего года по приоритетным задачам в экономике, глава республики отдельно остановился на вопросе эффективности бюджетных расходов, поручив усилить финансовый контроль.
Как известно, эту функцию выполняет Счетная палата Узбекистана. Но, как отмечалось, в нынешней системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов. Это составляет 86% от общих расходов.
"Поэтому предлагается проведение Счетной палатой внешнего аудита исполнения консолидированного бюджета. Это позволит охватить расходы внебюджетных фондов и за счет внешнего долга", — говорится в сообщении.
В деятельность Счетной палаты планируют внедрить и практику стратегического аудита, направленного на оценку возможных рисков при достижении национальных целей и задач в госпрограммах, а также аудита информационных технологий по эффективности программного обеспечения в государственных организациях.
Согласно озвученным в ходе презентации данным, в республике насчитывается около 30 тыс. бюджетных организаций и госпредприятий, изучение деятельности которых на местах требует много времени и средств. Поэтому в Счетной палате запущен "Центр дистанционного контроля". Отмечена необходимость совершенствования 36 критериев и индикаторов риск-анализа на основе передового зарубежного опыта.
В последние годы большие средства направляют на развитие регионов. Однако местные кенгаши при обсуждении бюджета в основном ограничиваются областным или районным бюджетом.
"Это означает, что 65-70 процентов средств, выделяемых каждому региону из всех источников, остаются вне их контроля. В связи с этим отмечалось, что Счетная палата должна обсуждать бюджетный процесс не только в палатах Олий Мажлиса, но и в местных кенгашах", — говорится в сообщении.