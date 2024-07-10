https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-kontrol-byudjetnyye-sredstva-44752517.html

Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями

Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями

Sputnik Узбекистан

В существующей системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов республики. Это составляет 86% от общих расходов

2024-07-10T19:11+0500

2024-07-10T19:11+0500

2024-07-10T19:11+0500

экономика

узбекистан

госбюджет

шавкат мирзиёев

счетная палата

полномочия

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Счетную палату Узбекистана планируют наделить дополнительными полномочиями. Такое предложение включили в презентацию по усилению финансового контроля за расходованием бюджетных средств, представленную Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента. На видеоселекторном совещании в январе текущего года по приоритетным задачам в экономике, глава республики отдельно остановился на вопросе эффективности бюджетных расходов, поручив усилить финансовый контроль. Как известно, эту функцию выполняет Счетная палата Узбекистана. Но, как отмечалось, в нынешней системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов. Это составляет 86% от общих расходов. В деятельность Счетной палаты планируют внедрить и практику стратегического аудита, направленного на оценку возможных рисков при достижении национальных целей и задач в госпрограммах, а также аудита информационных технологий по эффективности программного обеспечения в государственных организациях. Согласно озвученным в ходе презентации данным, в республике насчитывается около 30 тыс. бюджетных организаций и госпредприятий, изучение деятельности которых на местах требует много времени и средств. Поэтому в Счетной палате запущен "Центр дистанционного контроля". Отмечена необходимость совершенствования 36 критериев и индикаторов риск-анализа на основе передового зарубежного опыта. В последние годы большие средства направляют на развитие регионов. Однако местные кенгаши при обсуждении бюджета в основном ограничиваются областным или районным бюджетом.

https://uz.sputniknews.ru/20240606/uzbekistan-vnedryaet-programmnyy-byudjet-pri-podderjke-rossii--44263522.html

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