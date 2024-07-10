https://uz.sputniknews.ru/20240710/uzbekistan-tekstil-eksport-strany-44741392.html
Сколько стран закупили текстильную продукцию Узбекистана за полгода
Сколько стран закупили текстильную продукцию Узбекистана за полгода
Sputnik Узбекистан
Впервые республика осуществила поставки на Маршалловы острова, в Ирландию и Швецию.
2024-07-10T10:50+0500
2024-07-10T10:50+0500
2024-07-10T10:50+0500
узбекистан
текстиль
текстильная продукция
экспорт
инфографика
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За 6 месяцев 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 66 стран.Этот показатель вырос на 25% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Порядка 1 243 предприятий экспортировали 559 видов текстильной продукции (на 8% больше, чем в 2023 году).Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на более $120 млн в:Вместе с тем снизились объемы экспорта в Европу (4%) и страны СНГ (10%).Впервые республика осуществила поставки на Маршалловы острова, в Ирландию и Швецию ($170,8 тыс.). Подробности —в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан текстильная продукция экспорт страны
узбекистан текстильная продукция экспорт страны
Сколько стран закупили текстильную продукцию Узбекистана за полгода
Впервые республика осуществила поставки на Маршалловы острова, в Ирландию и Швецию.
За 6 месяцев 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 66 стран.
Этот показатель вырос на 25% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Порядка 1 243 предприятий экспортировали 559 видов текстильной продукции (на 8% больше, чем в 2023 году).
Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на более $120 млн в:
Вместе с тем снизились объемы экспорта в Европу (4%) и страны СНГ (10%).
Впервые республика осуществила поставки на Маршалловы острова, в Ирландию и Швецию ($170,8 тыс.).
Подробности —в инфографике Sputnik Узбекистан.