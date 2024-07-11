https://uz.sputniknews.ru/20240711/filial-nitu-mimis-almalyk-studenty-priyem-44760274.html
Новые направления: Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС продолжает прием студентов
Новые направления: Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС продолжает прием студентов
Sputnik Узбекистан
Для поступления абитуриенты будут сдавать письменные экзамены по математике, физике, русскому и иностранному языкам
2024-07-11T14:15+0500
2024-07-11T14:15+0500
2024-07-11T14:15+0500
видео
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алмалыкский филиал ниту "мисис"
студенты
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В этом году филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке примет 350 студентов по 5-ти направлениям: горное дело, металлургия, автоматизация технологических процессов и производств, а также новым специальностям — экономика и информационные системы и технологии.Для поступления абитуриенты будут сдавать письменные экзамены по математике, физике, русскому и иностранному языкам.Результаты объявят в течение пяти дней после сдачи экзаменов.До какого числа можно подать документы для поступления, почему абитуриенты выбирают именно этот вуз, сколько из них смогут обучаться на бюджете, а также сколько времени им предоставят для выполнения экзаменационных заданий?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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2024
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
алмалык филиал ниту мисис направления прием студенты
алмалык филиал ниту мисис направления прием студенты
Новые направления: Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС продолжает прием студентов
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Для поступления абитуриенты будут сдавать письменные экзамены по математике, физике, русскому и иностранному языкам.
В этом году филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке примет 350 студентов по 5-ти направлениям: горное дело, металлургия, автоматизация технологических процессов и производств, а также новым специальностям — экономика и информационные системы и технологии.
Для поступления абитуриенты будут сдавать письменные экзамены по математике, физике, русскому и иностранному языкам.
Результаты объявят в течение пяти дней после сдачи экзаменов.
До какого числа можно подать документы для поступления, почему абитуриенты выбирают именно этот вуз, сколько из них смогут обучаться на бюджете, а также сколько времени им предоставят для выполнения экзаменационных заданий?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.