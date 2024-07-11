https://uz.sputniknews.ru/20240711/matviyenko-briks-parlament-forum-44762707.html

Валентина Матвиенко: БРИКС стало ядром формирующегося многополярного мира

Валентина Матвиенко: БРИКС стало ядром формирующегося многополярного мира

Sputnik Узбекистан

Глава Совфеда участвует в X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге

2024-07-11T15:16+0500

2024-07-11T15:16+0500

2024-07-11T17:28+0500

в мире

брикс

санкт-петербург

парламент

форум

совет федерации федерального собрания рф

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на X парламентском форуме БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости. Она также отметила, что объединение БРИКС расширилось и становится все привлекательнее для стран, "несет в себе дух времени".Вместе с тем, по словам главы Совфеда, коллективный Запад "продолжает следовать по пути провокаций, санкций и даже нередко угроз в адрес неугодных ему стран". Серьезную озабоченность вызывает практика применения санкций, ограничений против членов национальных парламентов, создание препятствий для их полноценного участия в работе межпарламентских объединений.Напомним, что X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. На нем выступит президент РФ Владимир Путин.Масштабное мероприятие собрало около 400 представителей 16 стран, в том числе делегацию из Узбекистана.Основная тема форума — "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".В программе — пленарное заседание, а также дискуссии. В рамках форума планируют подписать протокол к Меморандуму о взаимопонимании, а также принять по его итогам совместную декларацию.Также 12 июля состоится заседание Совета МПА СНГ.

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