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Валентина Матвиенко: БРИКС стало ядром формирующегося многополярного мира
Валентина Матвиенко: БРИКС стало ядром формирующегося многополярного мира
Sputnik Узбекистан
Глава Совфеда участвует в X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге
2024-07-11T15:16+0500
2024-07-11T15:16+0500
2024-07-11T17:28+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на X парламентском форуме БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости. Она также отметила, что объединение БРИКС расширилось и становится все привлекательнее для стран, "несет в себе дух времени".Вместе с тем, по словам главы Совфеда, коллективный Запад "продолжает следовать по пути провокаций, санкций и даже нередко угроз в адрес неугодных ему стран". Серьезную озабоченность вызывает практика применения санкций, ограничений против членов национальных парламентов, создание препятствий для их полноценного участия в работе межпарламентских объединений.Напомним, что X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. На нем выступит президент РФ Владимир Путин.Масштабное мероприятие собрало около 400 представителей 16 стран, в том числе делегацию из Узбекистана.Основная тема форума — "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".В программе — пленарное заседание, а также дискуссии. В рамках форума планируют подписать протокол к Меморандуму о взаимопонимании, а также принять по его итогам совместную декларацию.Также 12 июля состоится заседание Совета МПА СНГ.
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валентина матвиенко брикс парламент форум санкт-петербург
Валентина Матвиенко: БРИКС стало ядром формирующегося многополярного мира
15:16 11.07.2024 (обновлено: 17:28 11.07.2024)
Глава Совфеда участвует в X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Объединение БРИКС стало ядром формирующейся системы многополярного мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на X парламентском форуме БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня БРИКС можно без преувеличения назвать ядром формирующейся новой системы многополярного мира. Объединение обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка. Это динамично развивающийся механизм, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию, желанию навязать свою волю", — сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума.
Она также отметила, что объединение БРИКС расширилось и становится все привлекательнее для стран, "несет в себе дух времени".
Вместе с тем, по словам главы Совфеда, коллективный Запад "продолжает следовать по пути провокаций, санкций и даже нередко угроз в адрес неугодных ему стран". Серьезную озабоченность вызывает практика применения санкций, ограничений против членов национальных парламентов, создание препятствий для их полноценного участия в работе межпарламентских объединений.
"Мы видим, что парламентские делегации многих стран, не желающих жить навязываемой Западом системе координат и не понаслышке знакомых с неоколониальными повадками бывших метрополий, заняли сбалансированную позицию относительно конфликта на Украине и связанного с ним кризиса европейской безопасности", — резюмировала Матвиенко.
Напомним, что X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. На нем выступит президент РФ Владимир Путин.
Масштабное мероприятие собрало около 400 представителей 16 стран, в том числе делегацию из Узбекистана.
Основная тема форума — "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
В программе — пленарное заседание, а также дискуссии. В рамках форума планируют подписать протокол к Меморандуму о взаимопонимании, а также принять по его итогам совместную декларацию.
Также 12 июля состоится заседание Совета МПА СНГ.