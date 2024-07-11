https://uz.sputniknews.ru/20240711/parlament-forum-briks-peterburg-44755812.html

В Петербурге стартует X парламентский форум БРИКС с участием делегации Узбекистана

В Петербурге стартует X парламентский форум БРИКС с участием делегации Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Участники мероприятия обсудят роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, а также подпишут ряд документов

2024-07-11T09:57+0500

2024-07-11T09:57+0500

2024-07-11T10:21+0500

брикс

парламент

форум

санкт-петербург

делегация

узбекистан

россия

владимир путин

танзила нарбаева

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана представит республику на X парламентском форуме БРИКС, который стартует сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.Масштабное двухдневное мероприятие соберет около 400 представителей 16 стран.Основной темой форума станет "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".В первый день его работы пройдет пленарное заседание, посвященное перспективам укрепления межпарламентского взаимодействия в рамках парламентского измерения БРИКС, на котором выступят главы делегаций стран объединения.Речь пойдет о роли парламентов в повышении эффективности системы международных отношений и обеспечении ее демократизации.Во второй день запланированы дискуссии. Они развернутся вокруг вклада высших законодательных органов в противодействие фрагментации многосторонней торговой системы и преодоление угроз, связанных с последствиями глобальных кризисов. Еще одну сессию посвятят межпарламентскому сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере.В рамках Парламентского форума планируют подписать протокол к Меморандуму о взаимопонимании, а также принять по его итогам совместную декларацию.Также 12 июля состоится заседание Совета МПА СНГ.Делегацию Узбекистана в составе членов обеих палат парламента возглавляет председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.Во главе делегации Совфеда — ее российская коллега Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации сообщила об участии в форуме президента РФ Владимира Путина.Она отметила, что президент России всегда уделяет большое внимание парламентскому измерению, "потому что он как никто другой понимает, насколько важно парламентское взаимодействие, в том числе в формате БРИКС".Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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