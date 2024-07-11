https://uz.sputniknews.ru/20240711/putin-parlamentskiy-forum-briks-peterburg-44763413.html

Путин выступил на X парламентском форуме БРИКС — видео

Путин выступил на X парламентском форуме БРИКС — видео

Sputnik Узбекистан

Масштабное мероприятие, основная тема которого "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", проходит 11-12 июля в северной столице РФ

2024-07-11T16:26+0500

2024-07-11T16:26+0500

2024-07-11T17:28+0500

брикс

парламент

форум

санкт-петербург

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президент рф

владимир путин

видео

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Президент России Владимир Путин выступил перед участниками X парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. В масштабном двухдневном мероприятии участвуют около 400 представителей 16 стран. В их числе парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, Межпарламентского союза, государств-участников Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ: Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Основная тема форума "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".Кроме обращения к участникам форума, у Путина запланированы две отдельные встречи на полях мероприятия, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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