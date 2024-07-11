https://uz.sputniknews.ru/20240711/putin-parlamentskiy-forum-briks-vystupleniye-44769748.html
Путин: БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами
Путин: БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами
Sputnik Узбекистан
Глава РФ выступил на X парламентском форуме БРИКС. Масштабное мероприятие на тему "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", проходит 11-12 июля в северной столице России
2024-07-11T18:13+0500
2024-07-11T18:13+0500
2024-07-11T18:13+0500
брикс
парламент
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санкт-петербург
россия
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин, выступая на X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.Глава РФ напомнил, что в основе взаимодействия стран БРИКС лежит учет интересов друг друга.Путин также отметил исключительную важность темы нынешнего форума — "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". По его словам, она подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, происходящих сегодня на планете.Он добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.Президент России выразил уверенность, что парламентарии стран БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире.Другие заявления ПутинаТакже российский лидер указалКроме того, Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум, который пройдет 12-14 сентября, отметив, что по традиции это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой, культурно-гуманитарной повестки.X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в северной столице России. В нем участвуют около 400 представителей 16 стран. В их числе парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, Межпарламентского союза, государств-участников Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ: Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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путин парламент форум брикс заявления
путин парламент форум брикс заявления
Путин: БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами
Глава РФ выступил на X парламентском форуме БРИКС. Масштабное мероприятие на тему "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" проходит 11-12 июля в северной столице России.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин, выступая на X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.
"Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС", — сказал он.
Глава РФ напомнил, что в основе взаимодействия стран БРИКС лежит учет интересов друг друга.
Путин также отметил исключительную важность темы нынешнего форума — "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". По его словам, она подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, происходящих сегодня на планете.
"И ваши открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации — это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого", — отметил российский лидер.
Он добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.
Президент России выразил уверенность, что парламентарии стран БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире.
"Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, и миллиардов людей на нашей планете. И уверен, внесете весомый вклад в решение вопросов социально-экономического развития стран БРИКС, в повышение благосостояния наших народов. И, конечно, сделаете все возможное для снижения международной напряженности, для формирования более справедливого, демократичного, многополярного и многостороннего миропорядка", — сказал он
Россия хорошо понимает, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил и новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, — процесс сложный и во многом даже болезненный.
Главная цель текущего председательства России в объединении — создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников.
Россия и дальше собирается наращивать темпы работы в БРИКС.
БРИКС отражает интересы государств и глобального юга, и глобального востока, число сторонников объединения постоянно растет.
Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизмы объединения.
"С этого года число участников нашего объединения увеличилось до 10. Каждое государство самобытно, несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы", — сказал Путин.
Также российский лидер указал
Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств, так называемого, "золотого миллиарда".
Запад прибегает к силовому принуждению, односторонним санкциям, шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире.
Запад пишет правила под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительными, в лучших традициях колониализма.
Россия видит попытки ограничить прямые контакты законодателей, что противоречит праву каждого государства отстаивать свои интересы.
Глава РФ также подчеркнул, что встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации и призвал их действовать вместе, чтобы укрепить влияние БРИКС.
"Убежден что, действуя вместе сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциала наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным", — сказал он.
Кроме того, Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум, который пройдет 12-14 сентября, отметив, что по традиции это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой, культурно-гуманитарной повестки.
X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в северной столице России. В нем участвуют около 400 представителей 16 стран. В их числе парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, Межпарламентского союза, государств-участников Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ: Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.