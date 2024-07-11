https://uz.sputniknews.ru/20240711/putin-parlamentskiy-forum-briks-vystupleniye-44769748.html

Путин: БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами

Путин: БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами

Sputnik Узбекистан

Глава РФ выступил на X парламентском форуме БРИКС. Масштабное мероприятие на тему "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", проходит 11-12 июля в северной столице России

2024-07-11T18:13+0500

2024-07-11T18:13+0500

2024-07-11T18:13+0500

брикс

парламент

форум

санкт-петербург

россия

владимир путин

выступление

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин, выступая на X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.Глава РФ напомнил, что в основе взаимодействия стран БРИКС лежит учет интересов друг друга.Путин также отметил исключительную важность темы нынешнего форума — "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". По его словам, она подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, происходящих сегодня на планете.Он добавил, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем участникам объединения.Президент России выразил уверенность, что парламентарии стран БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире.Другие заявления ПутинаТакже российский лидер указалКроме того, Владимир Путин пригласил участников парламентского форума БРИКС на десятый Санкт-Петербургский международный культурный форум, который пройдет 12-14 сентября, отметив, что по традиции это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой, культурно-гуманитарной повестки.X парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в северной столице России. В нем участвуют около 400 представителей 16 стран. В их числе парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, Межпарламентского союза, государств-участников Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ: Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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