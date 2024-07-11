https://uz.sputniknews.ru/20240711/rossiya-preparat-predotvrascheniye-metastazy-44762441.html

В России разработали препарат, предотвращающий появление метастазов

В России разработали препарат, предотвращающий появление метастазов

Sputnik Узбекистан

Практически все современные противоопухолевые препараты направлены на терапию лишь первичной опухоли и не способны бороться с уже распространившимися по организму раковыми клетками

2024-07-11T22:05+0500

2024-07-11T22:05+0500

2024-07-11T22:05+0500

наука

россия

рак

онкология

здоровье

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/13/39104491_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_07db1b0f93272aa33c90bad695ed69ac.jpg

Препарат для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях создали специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в составе исследовательского коллектива, сообщает РИА Новости.Разработанное на основе нуклеиновых кислот соединение способно предотвратить появление метастазов после удаления первичной опухоли. Результаты представили в Journal of Medicinal Chemistry.Рак возникает из-за генетических изменений в клетках, приводящих к их бесконтрольному делению и распространению по организму. Большинство из них уничтожает иммунная система, но некоторые могут не погибнуть и войти в состояние "покоя" на длительное время. Это зависит от иммунитета каждого конкретного человека, рассказали ученые СибГМУ.Выходя из состояния "покоя", раковые клетки переходят в опухолевые стволовые клетки, что приводит к образованию вторичных очагов патологии – метастазов, которые, по словам исследователей, и являются основной причиной смерти от рака.В вузе добавили, что практически все современные противоопухолевые препараты направлены на терапию лишь первичной опухоли и не способны бороться с уже распространившимися по организму раковыми клетками, которые являются клонами первичного новообразования с повышенной сопротивляемостью лекарствам."Живучесть" клонов обусловлена нарастанием злокачественных свойств опухоли в процессе ее развития. Она постоянно изменяется, и в результате естественного отбора выживает самый приспособленный и злокачественный клон. Поэтому химиотерапия, эффективная на первых этапах лечения, может не уничтожить все последующие трансформированные опухолевые клетки, подчеркнули специалисты.Новая разработка на основе РНК блокирует гены, способствующие переходу раковых клеток, вышедших из состояния "покоя", в опухолевые стволовые.По словам ученых, препарат не оказывает влияние на первичную опухоль и не влияет на ее эволюцию, но не дает развиваться метастазам в других органах.В дальнейшем специалисты планируют разработать готовую лекарственную форму и начать клинические исследования. Однако выведение препарата на рынок, по словам экспертов, займет много времени даже при благоприятных условиях, поскольку испытания, позволяющие оценить влияние средства на развитие метастазов, продлятся не менее 5-6 лет.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

метастазы появление предотвращение