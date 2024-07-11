https://uz.sputniknews.ru/20240711/samolet-mirziyoeva-prizemlilsya-v-aeroportu-kokanda--foto-44761967.html

Самолет Мирзиёева приземлился в обновленном аэропорту Коканда — фото

Самолет Мирзиёева приземлился в обновленном аэропорту Коканда — фото

Sputnik Узбекистан

В ходе рабочей поездки в Ферганскую область президент Узбекистана ознакомился с работой, проведенной в воздушной гавани

2024-07-11T13:25+0500

2024-07-11T13:25+0500

2024-07-11T14:43+0500

общество

узбекистан

коканд

аэропорт

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фото

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Самолет Шавката Мирзиёева приземлился в аэропорту Коканда, сообщает пресс-служба главы РУз.Аэропорт Коканда впервые в своей истории принял крупный самолет, добавили в пресс-службе.В ходе рабочей поездки в Ферганскую область Мирзиёев ознакомился с работой, проведенной в аэропорту.Аэропорт, построенный в 1977 году, предназначался для осуществления коротких рейсов. Впоследствии его использовали только военно-воздушные силы. В результате модернизации здесь вновь запустили рейсы гражданской авиации.Уточняется, что в аэропорту построили новый терминал на 100 пассажиров, отремонтировали взлетно-посадочную полосу, установили современное аэронавигационное оборудование. В результате появилась возможность принимать самолеты А320-200 и АТR 72-600.Также глава республики отметил широкие перспективы для использования возможностей внутреннего туризма и организации международных рейсов.Для справки: в республике проводят масштабную работу по развитию транспортной инфраструктуры. Обновлены и введены в эксплуатацию аэропорты Самарканда, Термеза, Муйнака, Заамина. В настоящее время идет ремонт международных аэропортов Ташкент и Ургенч, а также реконструкция воздушной гавани для бизнес-авиации "Ташкент-Восточный".

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