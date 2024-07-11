Узбекистан и Азербайджан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанУзбекистан и Азербайджан расширяют горизонты многопланового сотрудничества
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
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Стороны обозначили новые перспективные направления взаимодействия в сферах машиностроения, производства электротехники, стройматериалов, энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и туризма.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан намерены довести взаимный товарооборот до $1 млрд против немногим более $230 млн по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба МИПТ.
Об этом шла речь в ходе 13-го заседания совместной межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству, прошедшего в Бухаре под председательством министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратова и министра экономики АР Микаила Жаббарова.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанУзбекистан и Азербайджан расширяют горизонты многопланового сотрудничества
Узбекистан и Азербайджан расширяют горизонты многопланового сотрудничества
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
"Обсуждены меры по доведению торговли до 1 млрд долларов, среди которых выделены замещение импорта на основе анализа востребованных товаров, проведение регулярных торговых и бизнес-миссий, выставок национальной продукции в крупнейших городах на взаимной основе", — говорится в сообщении.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанУзбекистан и Азербайджан расширяют горизонты многопланового сотрудничества
Узбекистан и Азербайджан расширяют горизонты многопланового сотрудничества
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
Стороны рассмотрели проекты по выпуску шёлковой продукции, созданию текстильного кластера, строительству международной школы, организации производства продуктов питания.
Также они обозначили новые перспективные направления взаимодействия в сфере машиностроения, производства электротехники, строительных материалов, энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и туризма.
"Особое внимание было уделено вопросам диверсификации транспортных коридоров и созданию логистической инфраструктуры с целью наращивания объемов двусторонних и транзитных грузоперевозок", — указано в сообщении.
Кроме того, участники заседания обсудили меры по развитию межрегионального сотрудничества согласовали график взаимных визитов и организации деятельности постоянно действующей рабочей группы для проработки новых проектов и определения взаимовыгодных направлений партнерства.
Для справки: товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном в 2023 году увеличился на 26,5% — до $231,6 млн.
В Узбекистане осуществляют деятельность 236 предприятий с азербайджанским капиталом, из них 62 совместных и 174 предприятия со 100-процентным иностранным капиталом. В Азербайджане функционируют 70 узбекских компаний.