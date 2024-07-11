https://uz.sputniknews.ru/20240711/uzbekistan-azerbaydjan-tovarooborot-uvelicheniye-44759845.html

Узбекистан и Азербайджан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд

Узбекистан и Азербайджан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд

Sputnik Узбекистан

Стороны обозначили новые перспективные направления взаимодействия в сферах машиностроения, производства электротехники, стройматериалов, энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и туризма

2024-07-11T12:05+0500

2024-07-11T12:05+0500

2024-07-11T12:05+0500

узбекистан

азербайджан

товарооборот

министерство инвестиций, промышленности и торговли

лазиз кудратов

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан намерены довести взаимный товарооборот до $1 млрд против немногим более $230 млн по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба МИПТ. Об этом шла речь в ходе 13-го заседания совместной межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству, прошедшего в Бухаре под председательством министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратова и министра экономики АР Микаила Жаббарова. Стороны рассмотрели проекты по выпуску шёлковой продукции, созданию текстильного кластера, строительству международной школы, организации производства продуктов питания. Также они обозначили новые перспективные направления взаимодействия в сфере машиностроения, производства электротехники, строительных материалов, энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и туризма. Кроме того, участники заседания обсудили меры по развитию межрегионального сотрудничества согласовали график взаимных визитов и организации деятельности постоянно действующей рабочей группы для проработки новых проектов и определения взаимовыгодных направлений партнерства. Для справки: товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном в 2023 году увеличился на 26,5% — до $231,6 млн. В Узбекистане осуществляют деятельность 236 предприятий с азербайджанским капиталом, из них 62 совместных и 174 предприятия со 100-процентным иностранным капиталом. В Азербайджане функционируют 70 узбекских компаний.

https://uz.sputniknews.ru/20240708/uzbekistan-azerbaydjan-sotrudnichestvo-44713875.html

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