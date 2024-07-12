https://uz.sputniknews.ru/20240712/kattakurgan-spektakl-aktery-tyurkoyazychnyye-strany-44782635.html

Каттакурганский городской драмтеатр поставит спектакль с актерами из шести стран

Каттакурганский городской драмтеатр поставит спектакль с актерами из шести стран

Sputnik Узбекистан

Премьера исторической постановки пройдет в канун празднования Дня независимости на площади Регистан в Самарканде

2024-07-12T15:22+0500

2024-07-12T15:22+0500

2024-07-12T15:37+0500

культура

каттакурган

театр

постановка

история

культура

актеры

азербайджан

узбекистан

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В исторической постановке "Буюк Турон" Каттакурганского городского драматического театра примут участие творческие коллективы из шести тюркоязычных стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам заведующего литчастью театра Сунната Казакова, в составе приглашенных творческих коллективов не только актеры, но и узкопрофильные специалисты. К примеру, из Азербайджана приедет драматург, из Кыргызстана – художник-постановщик. Спектакль планируют поставить в трех частях. Каждая будет рассказывать о том или ином периоде становления Турана — древнего государства на территории Центральной Азии, которое населяли скифские иранские племена с общим названием "тура" (сильный). Премьера первой части пройдет на площади Регистан в Самарканде в канун Дня независимости Узбекистана. В октябре постановку планируют показать в Азербайджане, а затем в Турции. Для справки: в 2023 году Каттакурганский городской драматический театр вошел в топ-10 лучших театров Узбекистана. Он сотрудничает с 23 театрами из 19 стран. В его репертуаре не только исторические произведения, но и комедийные пьесы, детские постановки, а также зарубежная классика.

каттакурган

узбекистан

туркменистан

казахстан

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