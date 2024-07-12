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https://uz.sputniknews.ru/20240712/kattakurgan-spektakl-aktery-tyurkoyazychnyye-strany-44782635.html
Каттакурганский городской драмтеатр поставит спектакль с актерами из шести стран
Каттакурганский городской драмтеатр поставит спектакль с актерами из шести стран
Sputnik Узбекистан
Премьера исторической постановки пройдет в канун празднования Дня независимости на площади Регистан в Самарканде
2024-07-12T15:22+0500
2024-07-12T15:37+0500
культура
каттакурган
театр
постановка
история
культура
актеры
азербайджан
узбекистан
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В исторической постановке "Буюк Турон" Каттакурганского городского драматического театра примут участие творческие коллективы из шести тюркоязычных стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам заведующего литчастью театра Сунната Казакова, в составе приглашенных творческих коллективов не только актеры, но и узкопрофильные специалисты. К примеру, из Азербайджана приедет драматург, из Кыргызстана – художник-постановщик. Спектакль планируют поставить в трех частях. Каждая будет рассказывать о том или ином периоде становления Турана — древнего государства на территории Центральной Азии, которое населяли скифские иранские племена с общим названием "тура" (сильный). Премьера первой части пройдет на площади Регистан в Самарканде в канун Дня независимости Узбекистана. В октябре постановку планируют показать в Азербайджане, а затем в Турции. Для справки: в 2023 году Каттакурганский городской драматический театр вошел в топ-10 лучших театров Узбекистана. Он сотрудничает с 23 театрами из 19 стран. В его репертуаре не только исторические произведения, но и комедийные пьесы, детские постановки, а также зарубежная классика.
каттакурган
узбекистан
туркменистан
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спектакль "буюк турон" премьера площадь регистан самарканд
спектакль "буюк турон" премьера площадь регистан самарканд

Каттакурганский городской драмтеатр поставит спектакль с актерами из шести стран

15:22 12.07.2024 (обновлено: 15:37 12.07.2024)
© SputnikТеатралы из Каттакургана замахнулись на мега-проект - историческую постановку "Буюк Турон" с участием артистов из шести стран
Театралы из Каттакургана замахнулись на мега-проект - историческую постановку Буюк Турон с участием артистов из шести стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2024
© Sputnik
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Премьера исторической постановки пройдет в канун празднования Дня независимости на площади Регистан в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В исторической постановке "Буюк Турон" Каттакурганского городского драматического театра примут участие творческие коллективы из шести тюркоязычных стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikТеатралы из Каттакургана замахнулись на мега-проект - историческую постановку "Буюк Турон" с участием артистов из шести стран
Театралы из Каттакургана замахнулись на мега-проект - историческую постановку Буюк Турон с участием артистов из шести стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2024
Театралы из Каттакургана замахнулись на мега-проект - историческую постановку "Буюк Турон" с участием артистов из шести стран
© Sputnik
"Каттакурганский городской драматический театр получил госзаказ на постановку спектакля о великом Туране. По инициативе театра в постановке будут задействованы творческие коллективы шести тюркоязычных стран: Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Турции, Казахстана и Кыргызстана", — говорится в сообщении.
По словам заведующего литчастью театра Сунната Казакова, в составе приглашенных творческих коллективов не только актеры, но и узкопрофильные специалисты. К примеру, из Азербайджана приедет драматург, из Кыргызстана – художник-постановщик.
Спектакль планируют поставить в трех частях. Каждая будет рассказывать о том или ином периоде становления Турана — древнего государства на территории Центральной Азии, которое населяли скифские иранские племена с общим названием "тура" (сильный).
Премьера первой части пройдет на площади Регистан в Самарканде в канун Дня независимости Узбекистана.
В октябре постановку планируют показать в Азербайджане, а затем в Турции.

"Запланированы гастроли по всем странам-участницам проекта. В следующем году намечено поставить вторую часть спектакля "Буюк Турон", — добавил Казаков.

Для справки: в 2023 году Каттакурганский городской драматический театр вошел в топ-10 лучших театров Узбекистана. Он сотрудничает с 23 театрами из 19 стран. В его репертуаре не только исторические произведения, но и комедийные пьесы, детские постановки, а также зарубежная классика.
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