https://uz.sputniknews.ru/20240712/komar-ukus-opasnost-vrach-mneniye-44780018.html

Врач: Для кого укус комара может быть опасен

Врач: Для кого укус комара может быть опасен

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, место комариного укуса ни в коем случае не надо расчесывать.

2024-07-12T22:06+0500

2024-07-12T22:06+0500

2024-07-12T22:06+0500

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насекомые

комар

опасность

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Одних комары кусают больше, а других меньше. От чего это зависит и чем может обернуться укус, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.Как правило, комариные укусы причиняют людям лишь небольшой дискомфорт, однако порой они могут быть опасными. Ученые сходятся во мнении, что при выборе жертвы комар ориентируется на источник тепла и углекислого газа.Любимчиком этих кровососущих насекомых может стать беременная женщина или полный человек, поскольку они выделяют больше и того и другого. Ученые утверждают, что на комариный выбор может повлиять микрофлора кожи. В ходе одного из исследований на человеческой ладони обнаружили 346 различных химических веществ, 277 из которых могут привлекать разные виды комаров. Также установили, что комаров привлекают молочная кислота и аммиак, выделяющиеся с потом.Он также предупредил, что место комариного укуса ни в коем случае нельзя расчесывать, особенно грязными руками. При некоторых хронических заболеваниях это чревато серьезными последствиями. В заключение он рекомендовал, если вас покусали комары, для снятия зуда и воспаления использовать антигистаминные средства. В случае же образования ранки, ее лучше заклеить бактерицидным пластырем, чтобы не попала инфекция.

https://uz.sputniknews.ru/20240711/rossiya-preparat-predotvrascheniye-metastazy-44762441.html

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