https://uz.sputniknews.ru/20240712/komar-ukus-opasnost-vrach-mneniye-44780018.html
Врач: Для кого укус комара может быть опасен
Врач: Для кого укус комара может быть опасен
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, место комариного укуса ни в коем случае не надо расчесывать.
2024-07-12T22:06+0500
2024-07-12T22:06+0500
2024-07-12T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
насекомые
комар
опасность
заболевания
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Одних комары кусают больше, а других меньше. От чего это зависит и чем может обернуться укус, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.Как правило, комариные укусы причиняют людям лишь небольшой дискомфорт, однако порой они могут быть опасными. Ученые сходятся во мнении, что при выборе жертвы комар ориентируется на источник тепла и углекислого газа.Любимчиком этих кровососущих насекомых может стать беременная женщина или полный человек, поскольку они выделяют больше и того и другого. Ученые утверждают, что на комариный выбор может повлиять микрофлора кожи. В ходе одного из исследований на человеческой ладони обнаружили 346 различных химических веществ, 277 из которых могут привлекать разные виды комаров. Также установили, что комаров привлекают молочная кислота и аммиак, выделяющиеся с потом.Он также предупредил, что место комариного укуса ни в коем случае нельзя расчесывать, особенно грязными руками. При некоторых хронических заболеваниях это чревато серьезными последствиями. В заключение он рекомендовал, если вас покусали комары, для снятия зуда и воспаления использовать антигистаминные средства. В случае же образования ранки, ее лучше заклеить бактерицидным пластырем, чтобы не попала инфекция.
https://uz.sputniknews.ru/20240711/rossiya-preparat-predotvrascheniye-metastazy-44762441.html
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врач комар укус опасность
врач комар укус опасность
Врач: Для кого укус комара может быть опасен
По словам специалиста, место комариного укуса ни в коем случае не надо расчесывать.
Одних комары кусают больше, а других меньше. От чего это зависит и чем может обернуться укус, рассказал радио Sputnik
врач-терапевт Алексей Хухрев.
Как правило, комариные укусы причиняют людям лишь небольшой дискомфорт, однако порой они могут быть опасными. Ученые сходятся во мнении, что при выборе жертвы комар ориентируется на источник тепла и углекислого газа.
Любимчиком этих кровососущих насекомых может стать беременная женщина или полный человек, поскольку они выделяют больше и того и другого. Ученые утверждают, что на комариный выбор может повлиять микрофлора кожи. В ходе одного из исследований на человеческой ладони обнаружили 346 различных химических веществ, 277 из которых могут привлекать разные виды комаров. Также установили, что комаров привлекают молочная кислота и аммиак, выделяющиеся с потом.
"На тему, какую группу крови предпочитают комары, много спекуляций. Я тоже обратил внимание, что одних комары едят, а других нет. Вот меня они едят в крайнем случае, только когда больше есть нечего. У меня третья отрицательная, видимо, они ее меньше любят. А первую положительную едят с большим аппетитом", — поделился наблюдениями специалист.
Он также предупредил, что место комариного укуса ни в коем случае нельзя расчесывать, особенно грязными руками. При некоторых хронических заболеваниях это чревато серьезными последствиями.
"Укус комара может вызвать целлюлиты, но не те, что бывают при лишнем весе. Это реакция на стрептококковую инфекцию, которая бывает у людей с диабетом, с застойными явлениями в ногах. Укусит комар, человек расчешет, в рану может попасть стрептококк: нога красная, горячая, только успевай антибиотики колоть. Это само не пройдет, инфекция по типу рожистого (гнойного, – ред.) воспаления – опасная штука", — предостерег Хухрев.
В заключение он рекомендовал, если вас покусали комары, для снятия зуда и воспаления использовать антигистаминные средства. В случае же образования ранки, ее лучше заклеить бактерицидным пластырем, чтобы не попала инфекция.