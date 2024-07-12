В Фергане появится туристическое кольцо — подробности
10:03 12.07.2024 (обновлено: 10:10 12.07.2024)
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ центре Язъяванского района Ферганы возведена 15-метровая часовая башня
© пресс-служба хокимията Ферганской области
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Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В ходе рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Ферганскую область ему презентовали концепцию создания Ферганского туристического кольца, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, в прошлом году Фергану посетили 430 тыс. иностранных туристов. Однако, учитывая богатую историю и прекрасную природу региона, этого мало.
"Целью Ферганского туристического кольца является продление срока пребывания иностранных и местных туристов в области с 3 до 7 дней, увеличение количества объектов посещения в 2 раза. Для этого в туристические маршруты будут включены достопримечательности Ферганского, Алтыарыкского, Кувинского, Учкуприкского районов. В целом маршрут кольца будет состоять их 577 пунктов, будет предоставляться более 50 видов услуг", — говорится в сообщении.
Также глава республики ознакомился с условиями, созданными в Кокандском университете.
Здесь строят новый шестиэтажный учебный корпус на 2 тыс. мест. В нем разместят аудитории, научные лаборатории, типографию. Также возводят двухэтажную молодежную IT-академию. Их планируют сдать в эксплуатацию в сентябре этого года.
В 2022 году для факультета туризма университета построили новое здание на тысячу мест.
"Глава государства осмотрел этот комплекс, выполненный в национальном стиле. Подчеркнута необходимость широкого применения системы дуального образования, целевой подготовки студентов на основе заказов туристических организаций с приглашением профессоров из-за рубежа. Это обеспечит подготовку кадров, обладающих конкретными академическими и практическими знаниями в туристической сфере", — говорится в сообщении.
Рядом с вузом находится археологический памятник Тепакурган, по которому можно определить возраст Коканда. В древности здесь располагалась урда – дворец правителя.
В начале нашей эры Хоканд был не только крупным городом, но и столицей небольшого государства. Об этом свидетельствуют многие исторические источники. После того, как крепость пришла в упадок, на протяжении многих лет это место было кладбищем. Здесь похоронены многие ученые, писатели и преподаватели.
В 2019 году памятник включили в Национальный список объектов материального культурного наследия. В результате археологических раскопок, проведенных в 2022 году, удалось обнаружить фундамент цитадели.
Мирзиёев выступил с инициативой о реконструкции и консервации этого археологического памятника, превращении его в музей под открытым небом.
"Паломничество - доброе дело. Но знакомство с историей нации - еще более великое благо. Здесь должны быть созданы соответствующие условия. Это источник как знаний, так и гордости для людей, особенно нашей молодежи. Необходимо также изучать зарубежные источники и обогащать знания о крепости", — сказал он.
Также президент посетил махаллю Юксалиш Багдадского района Ферганской области и побеседовал с ее жителями.
В махалле, специализирующейся на ремесленничестве, производстве и оказании услуг, проживает около 3,3 тыс человек. В более чем 560 домах есть приусадебные участки, организованы десятки теплиц. Эффективно используя их, жители получают два урожая в год.
Некоторые семьи занимаются также резьбой по дереву, кузнечным делом, вышивкой. Сегодня количество субъектов предпринимательства в махалле превысило два десятка. Есть школа, детский сад и поликлиника, в которых также трудятся местные жители.
В прошлом году были трудоустроены более 130 человек. Для привлечения населения к предпринимательству на 22 проекта выделили 240 млн сумов кредитов.
Главе республики рассказали о деятельности предприятия "Гулнора Маткулобод бодомлари".
Оно поставляет миндаль более 500 домохозяйствам в 11 махаллях, которые подготавливают его к продаже. За один день перерабатывают до 3 тонн продукции. В настоящее время миндаль с мягкой скорлупой отправляют в столицу и области. Руководитель предприятия поделилась планами по налаживанию экспорта.
"Президент тепло пообщался с женщинами-предпринимателями и надомницами. Он поблагодарил их за инициативность и трудолюбие, поддержку реформ, создание рабочих мест для женщин", — говорится в сообщении.
На совещании под его председательством в июне текущего года были определены меры по созданию сервисных компаний в махаллях. После этого в данной махалле организовали сервисную компанию "Юксалиш", которая круглосуточно обслуживает 5 махаллей Багдадского района. При взимании платежей используют электронную программу "Мой дом". Во дворе офиса компании создали условия для ремесленников.
Президент подчеркнул важность расширения этого опыта, особого внимания благоустройству махаллей, обеспечению занятости населения.
Также во время рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Фергану состоялось открытие профессиональной школы сельского хозяйства имени Лолы Муротовой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
В ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лола Муротова была Героем Узбекистана, заслуженным работником сельского хозяйства республики, кавалером орденов "Эл-юрт ҳурмати" и "Фидокорона хизматлари учун". Всю свою жизнь она посвятила сельскому хозяйству, добилась больших успехов и уважения в обществе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
В ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данное образовательное учреждение создано в целях популяризации ее богатого опыта среди молодежи, подготовки кадров среднего звена в сельском хозяйстве.
Профшкола рассчитана на 480 учащихся, в ней готовят кадры на начальном этапе профессионального образования. Оборудованы более тридцати аудиторий, семь лабораторий, компьютерные классы, конференц-зал и музей. В распоряжении учащихся будут общежитие на 150 мест, спортивный зал, мини-футбольная площадка, мастерская, теплица и учебный автодром.
В учреждение примут выпускников 9-х классов общеобразовательных школ. Учебный процесс организован на основе программ начального профессионального образования в увязке с практикой.
Шавкат Мирзиёев напомнил про многолетний труд и человеческие качества Лолы Муротовой.
"Лола-опа показала, на что способна узбекская женщина, и в то же время была очень скромной и простой. Своим самоотверженным трудом она внесла большой вклад в развитие и благоустройство нашей страны. Эти качества должны служить примером для молодежи, которая должна глубоко познавать профессию", — сказал он.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
В ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
© Пресс-служба президента Узбекистана
В школе внедрят обучение предпринимательским навыкам в сфере сельского хозяйства на основе опыта Германии. Для качественной организации образовательного процесса и оказания методической помощи ее закрепили за Ферганским государственным университетом. Также предусмотрено создание в учреждении "Школы фермеров". За счет средств заказчиков здесь организуют курсы повышения квалификации фермеров.