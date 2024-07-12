https://uz.sputniknews.ru/20240712/mirziyoyev-fergana-rabochaya-poyezdka-44773230.html

В Фергане появится туристическое кольцо — подробности

В Фергане появится туристическое кольцо — подробности

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов.

2024-07-12T10:03+0500

2024-07-12T10:03+0500

2024-07-12T10:10+0500

общество

узбекистан

ферганская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В ходе рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Ферганскую область ему презентовали концепцию создания Ферганского туристического кольца, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, в прошлом году Фергану посетили 430 тыс. иностранных туристов. Однако, учитывая богатую историю и прекрасную природу региона, этого мало. Также глава республики ознакомился с условиями, созданными в Кокандском университете. Здесь строят новый шестиэтажный учебный корпус на 2 тыс. мест. В нем разместят аудитории, научные лаборатории, типографию. Также возводят двухэтажную молодежную IT-академию. Их планируют сдать в эксплуатацию в сентябре этого года. В 2022 году для факультета туризма университета построили новое здание на тысячу мест. Рядом с вузом находится археологический памятник Тепакурган, по которому можно определить возраст Коканда. В древности здесь располагалась урда – дворец правителя. В начале нашей эры Хоканд был не только крупным городом, но и столицей небольшого государства. Об этом свидетельствуют многие исторические источники. После того, как крепость пришла в упадок, на протяжении многих лет это место было кладбищем. Здесь похоронены многие ученые, писатели и преподаватели. В 2019 году памятник включили в Национальный список объектов материального культурного наследия. В результате археологических раскопок, проведенных в 2022 году, удалось обнаружить фундамент цитадели. Мирзиёев выступил с инициативой о реконструкции и консервации этого археологического памятника, превращении его в музей под открытым небом. Также президент посетил махаллю Юксалиш Багдадского района Ферганской области и побеседовал с ее жителями. В махалле, специализирующейся на ремесленничестве, производстве и оказании услуг, проживает около 3,3 тыс человек. В более чем 560 домах есть приусадебные участки, организованы десятки теплиц. Эффективно используя их, жители получают два урожая в год. Некоторые семьи занимаются также резьбой по дереву, кузнечным делом, вышивкой. Сегодня количество субъектов предпринимательства в махалле превысило два десятка. Есть школа, детский сад и поликлиника, в которых также трудятся местные жители. В прошлом году были трудоустроены более 130 человек. Для привлечения населения к предпринимательству на 22 проекта выделили 240 млн сумов кредитов. Главе республики рассказали о деятельности предприятия "Гулнора Маткулобод бодомлари". Оно поставляет миндаль более 500 домохозяйствам в 11 махаллях, которые подготавливают его к продаже. За один день перерабатывают до 3 тонн продукции. В настоящее время миндаль с мягкой скорлупой отправляют в столицу и области. Руководитель предприятия поделилась планами по налаживанию экспорта. На совещании под его председательством в июне текущего года были определены меры по созданию сервисных компаний в махаллях. После этого в данной махалле организовали сервисную компанию "Юксалиш", которая круглосуточно обслуживает 5 махаллей Багдадского района. При взимании платежей используют электронную программу "Мой дом". Во дворе офиса компании создали условия для ремесленников. Президент подчеркнул важность расширения этого опыта, особого внимания благоустройству махаллей, обеспечению занятости населения. Также во время рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Фергану состоялось открытие профессиональной школы сельского хозяйства имени Лолы Муротовой. Лола Муротова была Героем Узбекистана, заслуженным работником сельского хозяйства республики, кавалером орденов "Эл-юрт ҳурмати" и "Фидокорона хизматлари учун". Всю свою жизнь она посвятила сельскому хозяйству, добилась больших успехов и уважения в обществе. Данное образовательное учреждение создано в целях популяризации ее богатого опыта среди молодежи, подготовки кадров среднего звена в сельском хозяйстве. Профшкола рассчитана на 480 учащихся, в ней готовят кадры на начальном этапе профессионального образования. Оборудованы более тридцати аудиторий, семь лабораторий, компьютерные классы, конференц-зал и музей. В распоряжении учащихся будут общежитие на 150 мест, спортивный зал, мини-футбольная площадка, мастерская, теплица и учебный автодром. В учреждение примут выпускников 9-х классов общеобразовательных школ. Учебный процесс организован на основе программ начального профессионального образования в увязке с практикой. Шавкат Мирзиёев напомнил про многолетний труд и человеческие качества Лолы Муротовой. В школе внедрят обучение предпринимательским навыкам в сфере сельского хозяйства на основе опыта Германии. Для качественной организации образовательного процесса и оказания методической помощи ее закрепили за Ферганским государственным университетом. Также предусмотрено создание в учреждении "Школы фермеров". За счет средств заказчиков здесь организуют курсы повышения квалификации фермеров.

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