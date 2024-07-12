Нарбаева: Тема молодежи сегодня актуальна как никогда
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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Председатель Сената Олий Мажлиса выступила на X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Тема молодежи сегодня актуальна как никогда, подчеркнула председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, выступая на пленарном заседании X парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
Глава верхней палаты отметила важность сотрудничества молодых парламентариев стран БРИКС и СНГ.
"Нам необходимо работать над оказанием содействия молодежи в вопросах инициирования новых проектов, способствующих еще более тесному сближению молодых парламентариев", — подчеркнула она.
В качестве примера Нарбаева привела уникальный проект "Поезд памяти", инициированный главами верхних палат парламентов России и Беларуси, который, по ее словам, "способствует сближению молодежи наших стран, формированию в сознании молодого поколения уважительного отношения к исторической памяти, пониманию ценности мира и трагедии войны".
Говоря о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, она сообщила, что за последние 7 лет в Узбекистане количество вузов возросло с 77 до 211, а уровень охвата высшим образованием повысился с 9% до 42%. Из почти 30 зарубежных вузов на территории республики более половины приходятся на страны СНГ.
Вместе с тем она указала, что у стран БРИКС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
"В этом плане целесообразно наладить обмен опытом в сфере законотворчества, установлению сотрудничества между профильными комитетами парламентов, активное вовлечение молодежных парламентов, проведение совместных многосторонних мероприятий", — заключила Нарбаева.
В свою очередь ее российская коллега Валентина Матвиенко предложила создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, поскольку существующие рейтинги созданы Западом и часто далеки от объективности.
X Парламентский форум БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
"Еще одной амбициозной задачей является создание альтернативной системы рейтинговой оценки образовательных организаций стран БРИКС. Существующие в настоящее время международные рейтинги формируются зачастую необъективно", — сказала она.
Глава Совфеда предложила парламентариям стран БРИКС подключиться к разработке и внедрению новых критериев оценки учебных заведений. По словам Матвиенко, Россия также намерена продвигать создание механизма признания квалификаций и дипломов об образовании между странами БРИКС.
Также Матвиенко рассказала, что в странах БРИКС может появиться цифровая платежная система, доклад по этому вопросу готовят Минфин и ЦБ РФ.
"Министерство финансов России и Центральный банк России совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. Результатом проработки доклада может стать создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы БРИКС Бридж (BRICS Bridge), которая поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", — пояснила она.
Кроме того, председатель Совета Федерации призвала реформировать переживающую крупнейший кризис Всемирную торговую организацию.
"Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", — сказала Матвиенко.
По ее мнению, для повышения эффективности работы ВТО необходима реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех ее органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной".
Кроме того, она отметила приоритетное значение обеспечения мира и процветания на пространстве Евразии.
"Вместе с единомышленниками работаем над реализацией инициативы формирования Большого евразийского партнерства вокруг таких объединений, как ЕАЭС и ШОС, с участием государств АСЕАН при сопряжении с китайской инициативой "Пояса и пути", — рассказала Матвиенко.
При этом одним из ключевых условий успеха данного проекта она назвала плотно интегрированные торгово-экономические связи не только внутри региона, но и с государствами БРИКС, другими дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки.
По мнению Матвиенко, правовые инструменты национальных парламентов, которые направлены на решение жизненных проблем современного гражданина, должны быть в полной мере задействованы для преодоления разобщающих государства "барьеров" и продвижения на международной арене позитивной повестки в целях построения многополярного миропорядка.
X парламентский форум БРИКС, основная тема которого "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", проходит 11-12 июля в северной столице РФ.
В нем участвуют около 400 представителей 16 стран. В их числе парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, Межпарламентского союза, государств-участников Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ: Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.