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https://uz.sputniknews.ru/20240712/narbayeva-briks-parlament-forum-peterburg-44784599.html
Нарбаева: Тема молодежи сегодня актуальна как никогда
Нарбаева: Тема молодежи сегодня актуальна как никогда
Sputnik Узбекистан
Председатель Сената Олий Мажлиса и председатель Совфеда выступили на X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге
2024-07-12T17:06+0500
2024-07-12T17:06+0500
брикс
политика
парламент
форум
санкт-петербург
общество
танзила нарбаева
валентина матвиенко
еаэс
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Тема молодежи сегодня актуальна как никогда, подчеркнула председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, выступая на пленарном заседании X парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. Глава верхней палаты отметила важность сотрудничества молодых парламентариев стран БРИКС и СНГ. В качестве примера Нарбаева привела уникальный проект "Поезд памяти", инициированный главами верхних палат парламентов России и Беларуси, который, по ее словам, "способствует сближению молодежи наших стран, формированию в сознании молодого поколения уважительного отношения к исторической памяти, пониманию ценности мира и трагедии войны". Говоря о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, она сообщила, что за последние 7 лет в Узбекистане количество вузов возросло с 77 до 211, а уровень охвата высшим образованием повысился с 9% до 42%. Из почти 30 зарубежных вузов на территории республики более половины приходятся на страны СНГ. Вместе с тем она указала, что у стран БРИКС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. В свою очередь ее российская коллега Валентина Матвиенко предложила создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, поскольку существующие рейтинги созданы Западом и часто далеки от объективности. Глава Совфеда предложила парламентариям стран БРИКС подключиться к разработке и внедрению новых критериев оценки учебных заведений. По словам Матвиенко, Россия также намерена продвигать создание механизма признания квалификаций и дипломов об образовании между странами БРИКС. Также Матвиенко рассказала, что в странах БРИКС может появиться цифровая платежная система, доклад по этому вопросу готовят Минфин и ЦБ РФ. Кроме того, председатель Совета Федерации призвала реформировать переживающую крупнейший кризис Всемирную торговую организацию. По ее мнению, для повышения эффективности работы ВТО необходима реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех ее органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной". Кроме того, она отметила приоритетное значение обеспечения мира и процветания на пространстве Евразии. При этом одним из ключевых условий успеха данного проекта она назвала плотно интегрированные торгово-экономические связи не только внутри региона, но и с государствами БРИКС, другими дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки. По мнению Матвиенко, правовые инструменты национальных парламентов, которые направлены на решение жизненных проблем современного гражданина, должны быть в полной мере задействованы для преодоления разобщающих государства "барьеров" и продвижения на международной арене позитивной повестки в целях построения многополярного миропорядка. X парламентский форум БРИКС, основная тема которого "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", проходит 11-12 июля в северной столице РФ. В нем участвуют около 400 представителей 16 стран. В их числе парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, Межпарламентского союза, государств-участников Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ: Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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нарбаева матвиенков брикс санкт-петербург парламент форум
нарбаева матвиенков брикс санкт-петербург парламент форум

Нарбаева: Тема молодежи сегодня актуальна как никогда

17:06 12.07.2024
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2024
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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Председатель Сената Олий Мажлиса выступила на X парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Тема молодежи сегодня актуальна как никогда, подчеркнула председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, выступая на пленарном заседании X парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
Глава верхней палаты отметила важность сотрудничества молодых парламентариев стран БРИКС и СНГ.
"Нам необходимо работать над оказанием содействия молодежи в вопросах инициирования новых проектов, способствующих еще более тесному сближению молодых парламентариев", — подчеркнула она.
В качестве примера Нарбаева привела уникальный проект "Поезд памяти", инициированный главами верхних палат парламентов России и Беларуси, который, по ее словам, "способствует сближению молодежи наших стран, формированию в сознании молодого поколения уважительного отношения к исторической памяти, пониманию ценности мира и трагедии войны".
Говоря о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, она сообщила, что за последние 7 лет в Узбекистане количество вузов возросло с 77 до 211, а уровень охвата высшим образованием повысился с 9% до 42%. Из почти 30 зарубежных вузов на территории республики более половины приходятся на страны СНГ.
Вместе с тем она указала, что у стран БРИКС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
"В этом плане целесообразно наладить обмен опытом в сфере законотворчества, установлению сотрудничества между профильными комитетами парламентов, активное вовлечение молодежных парламентов, проведение совместных многосторонних мероприятий", — заключила Нарбаева.
В свою очередь ее российская коллега Валентина Матвиенко предложила создать альтернативный рейтинг университетов стран БРИКС, поскольку существующие рейтинги созданы Западом и часто далеки от объективности.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкX Парламентский форум БРИКС
X Парламентский форум БРИКС - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2024
X Парламентский форум БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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"Еще одной амбициозной задачей является создание альтернативной системы рейтинговой оценки образовательных организаций стран БРИКС. Существующие в настоящее время международные рейтинги формируются зачастую необъективно", — сказала она.
Глава Совфеда предложила парламентариям стран БРИКС подключиться к разработке и внедрению новых критериев оценки учебных заведений. По словам Матвиенко, Россия также намерена продвигать создание механизма признания квалификаций и дипломов об образовании между странами БРИКС.
Также Матвиенко рассказала, что в странах БРИКС может появиться цифровая платежная система, доклад по этому вопросу готовят Минфин и ЦБ РФ.
"Министерство финансов России и Центральный банк России совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. Результатом проработки доклада может стать создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы БРИКС Бридж (BRICS Bridge), которая поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", — пояснила она.
Кроме того, председатель Совета Федерации призвала реформировать переживающую крупнейший кризис Всемирную торговую организацию.
"Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", — сказала Матвиенко.
По ее мнению, для повышения эффективности работы ВТО необходима реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех ее органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной".
Кроме того, она отметила приоритетное значение обеспечения мира и процветания на пространстве Евразии.
"Вместе с единомышленниками работаем над реализацией инициативы формирования Большого евразийского партнерства вокруг таких объединений, как ЕАЭС и ШОС, с участием государств АСЕАН при сопряжении с китайской инициативой "Пояса и пути", — рассказала Матвиенко.
При этом одним из ключевых условий успеха данного проекта она назвала плотно интегрированные торгово-экономические связи не только внутри региона, но и с государствами БРИКС, другими дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки.
По мнению Матвиенко, правовые инструменты национальных парламентов, которые направлены на решение жизненных проблем современного гражданина, должны быть в полной мере задействованы для преодоления разобщающих государства "барьеров" и продвижения на международной арене позитивной повестки в целях построения многополярного миропорядка.
X парламентский форум БРИКС, основная тема которого "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", проходит 11-12 июля в северной столице РФ.
В нем участвуют около 400 представителей 16 стран. В их числе парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, Межпарламентского союза, государств-участников Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ: Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Напомним, что Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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