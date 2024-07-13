https://uz.sputniknews.ru/20240713/tanzila-narbayeva-priglasheniye-natalya-kochanova-vizit-uzbekistan-44794712.html
Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с визитом
Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с визитом
Sputnik Узбекистан
Председатель Сената Олий Мажлиса и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь обсудили вопросы эффективного продолжения межпарламентского диалога между двумя странами
2024-07-13T16:02+0500
2024-07-13T16:02+0500
2024-07-13T16:23+0500
узбекистан
беларусь
парламент
политика
сотрудничество
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0d/44794813_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_ccaac22181a53f03c3599dc54e8982a2.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В ходе встречи в Санкт-Петербурге Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз. В ходе переговоров стороны отметили, что подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана позволил вывести отношения на более высокий уровень. Состоялся обмен мнениями по вопросам разработки и принятия плана совместных практических мер по реализации этого документа. "Достигнута договоренность отразить в нем такие вопросы, как совершенствование механизма совместного мониторинга реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, обмен опытом в области парламентской деятельности, развитие женского предпринимательства и повышение роли женщин в обществе, а также усиление роли молодежных парламентов", - говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20240712/narbayeva-briks-parlament-forum-peterburg-44784599.html
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0d/44794813_51:0:1188:853_1920x0_80_0_0_653fc97531f9a12a6b922ba31fdee9ef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
танзила нарбаева приглашение наталья кочанова узбекистан визит председатель сенат олий мажлис совет республика национальное собрание беларусь вопросы эффективность межпарламентский диалог страна
танзила нарбаева приглашение наталья кочанова узбекистан визит председатель сенат олий мажлис совет республика национальное собрание беларусь вопросы эффективность межпарламентский диалог страна
Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с визитом
16:02 13.07.2024 (обновлено: 16:23 13.07.2024)
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова обсудили вопросы эффективного продолжения межпарламентского диалога между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В ходе встречи в Санкт-Петербурге Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба
Сената Олий Мажлиса РУз.
В ходе переговоров стороны отметили, что подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана позволил вывести отношения на более высокий уровень.
Состоялся обмен мнениями по вопросам разработки и принятия плана совместных практических мер по реализации этого документа.
"Достигнута договоренность отразить в нем такие вопросы, как совершенствование механизма совместного мониторинга реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, обмен опытом в области парламентской деятельности, развитие женского предпринимательства и повышение роли женщин в обществе, а также усиление роли молодежных парламентов", - говорится в сообщении.