https://uz.sputniknews.ru/20240713/tanzila-narbayeva-priglasheniye-natalya-kochanova-vizit-uzbekistan-44794712.html

Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с визитом

Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с визитом

Sputnik Узбекистан

Председатель Сената Олий Мажлиса и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь обсудили вопросы эффективного продолжения межпарламентского диалога между двумя странами

2024-07-13T16:02+0500

2024-07-13T16:02+0500

2024-07-13T16:23+0500

узбекистан

беларусь

парламент

политика

сотрудничество

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В ходе встречи в Санкт-Петербурге Танзила Нарбаева пригласила Наталью Кочанову посетить Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз. В ходе переговоров стороны отметили, что подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана позволил вывести отношения на более высокий уровень. Состоялся обмен мнениями по вопросам разработки и принятия плана совместных практических мер по реализации этого документа. "Достигнута договоренность отразить в нем такие вопросы, как совершенствование механизма совместного мониторинга реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, обмен опытом в области парламентской деятельности, развитие женского предпринимательства и повышение роли женщин в обществе, а также усиление роли молодежных парламентов", - говорится в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20240712/narbayeva-briks-parlament-forum-peterburg-44784599.html

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