https://uz.sputniknews.ru/20240713/uzbekistan-kazaxstan-uvelicheniye-tovarooborot-10-milliard-dollar-44792226.html

Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд

Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд

Sputnik Узбекистан

В ходе заседания, прошедшего под председательством премьеров Узбекистана и Казахстана Абдуллы Арипова и Олжаса Бектенова, достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимного сотрудничества

2024-07-13T11:34+0500

2024-07-13T11:34+0500

2024-07-13T11:34+0500

узбекистан

казахстан

экономика

сотрудничество

товарооборот

заседание

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд, сообщается на Правительственном портале РУз. Об этом говорили в ходе 21-го заседания межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, прошедшего в городе Алматы под председательством премьеров Узбекистана и Казахстана Абдуллы Арипова и Олжаса Бектенова. Также обсудили вопросы сотрудничества в области промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки, образования, культуры и других направлениях.

узбекистан

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увеличение товарооборот узбекистан казахстан заседание председательство премьер абдулла арипов олжас бектенов договоренность укрепление сотрудничество