https://uz.sputniknews.ru/20240713/uzbekistan-kazaxstan-uvelicheniye-tovarooborot-10-milliard-dollar-44792226.html
Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд
Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд
Sputnik Узбекистан
В ходе заседания, прошедшего под председательством премьеров Узбекистана и Казахстана Абдуллы Арипова и Олжаса Бектенова, достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимного сотрудничества
2024-07-13T11:34+0500
2024-07-13T11:34+0500
2024-07-13T11:34+0500
узбекистан
казахстан
экономика
сотрудничество
товарооборот
заседание
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд, сообщается на Правительственном портале РУз. Об этом говорили в ходе 21-го заседания межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, прошедшего в городе Алматы под председательством премьеров Узбекистана и Казахстана Абдуллы Арипова и Олжаса Бектенова. Также обсудили вопросы сотрудничества в области промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки, образования, культуры и других направлениях.
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увеличение товарооборот узбекистан казахстан заседание председательство премьер абдулла арипов олжас бектенов договоренность укрепление сотрудничество
увеличение товарооборот узбекистан казахстан заседание председательство премьер абдулла арипов олжас бектенов договоренность укрепление сотрудничество
Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд
В ходе заседания, прошедшего под председательством премьеров Узбекистана и Казахстана Абдуллы Арипова и Олжаса Бектенова, достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд, сообщается на Правительственном портале
РУз.
Об этом говорили в ходе 21-го заседания межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, прошедшего в городе Алматы под председательством премьеров Узбекистана и Казахстана Абдуллы Арипова и Олжаса Бектенова.
"При эффективном использовании имеющихся резервов необходимо в ближайшие годы увеличить объем взаимной торговли до 10 миллиардов долларов, для этого необходимо усилить системную работу по замещению импорта из третьих стран и переходу на полный режим свободной торговли", - говорится в сообщении.
Также обсудили вопросы сотрудничества в области промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки, образования, культуры и других направлениях.