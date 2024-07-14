Олимпийские игры-2024: дзюдоисты Узбекистана начинают тренировки в Нормандии
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана отправились во Францию, где начинают тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде
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Сборная Узбекистана по дзюдо отправилась во Францию. В аэропорту спортсменов провожали официальные лица, а также родители и близкие.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана сегодня прибудут на базу в Нормандии и завтра приступят к тренировкам - завершающему этапу подготовки к летним Олимпийским играм Париж-2024, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана отправились во Францию, где начинают тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде
Дзюдоисты Узбекистана отправились во Францию, где начинают тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана отправились во Францию, где начинают тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде
Дзюдоисты Узбекистана отправились во Францию, где начинают тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде
Соревнования по дзюдо в рамках игр пройдут с 27 июля по 3 августа.
Впервые в своей истории сборная Узбекистана по дзюдо завоевала 13 лицензий на Олимпийские игры.