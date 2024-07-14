https://uz.sputniknews.ru/20240714/olimpiada-2024-dzyudo-uzbekistan-trenirovki-normandiya-44803738.html

Олимпийские игры-2024: дзюдоисты Узбекистана начинают тренировки в Нормандии

Олимпийские игры-2024: дзюдоисты Узбекистана начинают тренировки в Нормандии

Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана по дзюдо отправилась во Францию. В аэропорту спортсменов провожали официальные лица, а также родители и близкие

2024-07-14T16:14+0500

2024-07-14T16:14+0500

2024-07-14T16:14+0500

узбекистан

париж

олимпиада

олимпийские игры

спорт

дзюдо

тренировка

франция

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана сегодня прибудут на базу в Нормандии и завтра приступят к тренировкам - завершающему этапу подготовки к летним Олимпийским играм Париж-2024, сообщает НОК. Соревнования по дзюдо в рамках игр пройдут с 27 июля по 3 августа. Впервые в своей истории сборная Узбекистана по дзюдо завоевала 13 лицензий на Олимпийские игры.

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