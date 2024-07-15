https://uz.sputniknews.ru/20240715/uzbekistan-kazaxstan-novyy-navigatsionnyy-koridor-44807679.html

Сократили авиамаршруты: Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор

Сократили авиамаршруты: Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор

Sputnik Узбекистан

Данным навигационным коридором планируют ежедневно пользоваться более 30 авиакомпаний. Это позволит им ежегодно экономить от 30 до 50 тонн авиационного топлива, а также сократить потребление кислорода и выбросы углекислых газов в атмосферу.

2024-07-15T10:55+0500

2024-07-15T10:55+0500

2024-07-15T10:55+0500

узбекистан

казахстан

авиасообщение

логистика

транспортный коридор

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан совместно ввели новый навигационный коридор, сообщает Минтранс РУз. Для полетов воздушных судов официально объявлены и введены в эксплуатацию новые участки зонального навигационного маршрута Т-916. Первым пользователем нового маршрута стала немецкая авиакомпания Lufthansa. Открытие коридора сэкономит от 30 до 50 тонн топлива в год при ежедневных авиарейсах. По прогнозам, ежедневно выполнять рейсы по новому оптимизированному маршруту планируют более 30 авиакомпаний.

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логистический коридор узбекистан казахстан авиакомпании