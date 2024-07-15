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https://uz.sputniknews.ru/20240715/uzbekistan-kazaxstan-novyy-navigatsionnyy-koridor-44807679.html
Сократили авиамаршруты: Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор
Сократили авиамаршруты: Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор
Sputnik Узбекистан
Данным навигационным коридором планируют ежедневно пользоваться более 30 авиакомпаний. Это позволит им ежегодно экономить от 30 до 50 тонн авиационного топлива, а также сократить потребление кислорода и выбросы углекислых газов в атмосферу.
2024-07-15T10:55+0500
2024-07-15T10:55+0500
узбекистан
казахстан
авиасообщение
логистика
транспортный коридор
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан совместно ввели новый навигационный коридор, сообщает Минтранс РУз. Для полетов воздушных судов официально объявлены и введены в эксплуатацию новые участки зонального навигационного маршрута Т-916. Первым пользователем нового маршрута стала немецкая авиакомпания Lufthansa. Открытие коридора сэкономит от 30 до 50 тонн топлива в год при ежедневных авиарейсах. По прогнозам, ежедневно выполнять рейсы по новому оптимизированному маршруту планируют более 30 авиакомпаний.
узбекистан
казахстан
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логистический коридор узбекистан казахстан авиакомпании
логистический коридор узбекистан казахстан авиакомпании

Сократили авиамаршруты: Узбекистан и Казахстан ввели новый навигационный коридор

10:55 15.07.2024
© Sputnik / Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет.
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2024
© Sputnik / Пресс-служба ОАК
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Данным навигационным коридором планируют ежедневно пользоваться более 30 авиакомпаний. Это позволит им ежегодно экономить от 30 до 50 тонн авиационного топлива, а также сократить потребление кислорода и выбросы углекислых газов в атмосферу.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан совместно ввели новый навигационный коридор, сообщает Минтранс РУз.
Для полетов воздушных судов официально объявлены и введены в эксплуатацию новые участки зонального навигационного маршрута Т-916. Первым пользователем нового маршрута стала немецкая авиакомпания Lufthansa.
Открытие коридора сэкономит от 30 до 50 тонн топлива в год при ежедневных авиарейсах.

"Введение этого нового маршрута, сокращенного до 40 километров, позволит авиакомпаниям экономить от 30 до 50 тонн авиационного топлива в год при ежедневных полетах. При этом потребление кислорода сокращается на 50-70 тонн, а выбросы вредных углекислых газов в атмосферу — на 220-250 тонн в год", — говорится в сообщении.

По прогнозам, ежедневно выполнять рейсы по новому оптимизированному маршруту планируют более 30 авиакомпаний.
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