https://uz.sputniknews.ru/20240715/vredno-li-zapivat-edu--vrach-44808275.html

Вредно ли запивать еду — врач

Вредно ли запивать еду — врач

Sputnik Узбекистан

Специалист не рекомендует запивать еду сладкой газировкой или соком с добавлением сахара.

2024-07-15T22:02+0500

2024-07-15T22:02+0500

2024-07-15T22:02+0500

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мнение эксперта

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Миф о вреде употребления воды во время еды развеял врач-диетолог Алексей Кабанов, сообщает РИА Новости.Он опроверг распространенное мнение о том, что привычка запивать пищу снижает кислотность желудка и ухудшает усвоение еды. По словам специалиста, такой миф присутствует в обиходе, но никак не связан с реальностью.Он добавил, что, если бы водой можно было изменить кислотность желудка, люди не страдали бы от изжоги. Поэтому потребление жидкости не снижает эффективность желудочного сока в процессе пищеварения.Вместе с тем, диетолог предупредил, что не стоит запивать еду сладкой газировкой или соком с добавлением сахара. Ведь в таком случае увеличится калорийность приема пищи, что повысит риск появления лишнего веса. Бесконтрольное употребление сахара также приводит к развитию заболеваний сердца, сосудов, печени, ЖКТ и диабету.В заключение диетолог рекомендовал отдавать предпочтение чистой воде, а также ориентироваться на собственные потребности и привычки: пить можно и до еды, и во время, и после — кому как вкуснее.

https://uz.sputniknews.ru/20240712/komar-ukus-opasnost-vrach-mneniye-44780018.html

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