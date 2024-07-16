https://uz.sputniknews.ru/20240716/memorialnaya-doska-voyenkor-juravlev-moskva-44823486.html

На здании "Россия сегодня" открыли мемориальную доску военкору Журавлёву

На здании "Россия сегодня" открыли мемориальную доску военкору Журавлёву

Sputnik Узбекистан

На здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлёву

2024-07-16T16:01+0500

2024-07-16T16:01+0500

2024-07-16T16:39+0500

фотолента

миа "россия сегодня"

ростислав журавлев

общество

россия

москва

дмитрий киселев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/10/44822265_0:89:2936:1741_1920x0_80_0_0_14349565726ab59f4671ca7ca19c7065.jpg

На здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлёву.Ростислав Журавлёв – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru — в составе международной медиагруппы "Россия сегодня"). Он начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах ВС РФ. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.Журавлёв работал в РИА Новости с 2021 года. Уже в первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую, а после – в Запорожскую область. Несмотря на молодой возраст, Журавлёв входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав Журавлёв готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.Кроме того, Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в размере 50 тыс. рублей. Ее уже с сентября этого года будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мемориальная доска военкор журавлёв здание медиагруппа "россия сегодня" москва