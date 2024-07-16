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https://uz.sputniknews.ru/20240716/memorialnaya-doska-voyenkor-juravlev-moskva-44823486.html
На здании "Россия сегодня" открыли мемориальную доску военкору Журавлёву
На здании "Россия сегодня" открыли мемориальную доску военкору Журавлёву
Sputnik Узбекистан
На здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлёву
2024-07-16T16:01+0500
2024-07-16T16:39+0500
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На здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлёву.Ростислав Журавлёв – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru — в составе международной медиагруппы "Россия сегодня"). Он начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах ВС РФ. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.Журавлёв работал в РИА Новости с 2021 года. Уже в первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую, а после – в Запорожскую область. Несмотря на молодой возраст, Журавлёв входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав Журавлёв готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.Кроме того, Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в размере 50 тыс. рублей. Ее уже с сентября этого года будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов.
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мемориальная доска военкор журавлёв здание медиагруппа "россия сегодня" москва
мемориальная доска военкор журавлёв здание медиагруппа "россия сегодня" москва

На здании "Россия сегодня" открыли мемориальную доску военкору Журавлёву

16:01 16.07.2024 (обновлено: 16:39 16.07.2024)
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Ростислав Журавлёв погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ.
На здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлёву.
Ростислав Журавлёв – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru — в составе международной медиагруппы "Россия сегодня"). Он начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах ВС РФ. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Журавлёв работал в РИА Новости с 2021 года. Уже в первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую, а после – в Запорожскую область. Несмотря на молодой возраст, Журавлёв входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав Журавлёв готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Кроме того, Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в размере 50 тыс. рублей. Ее уже с сентября этого года будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв выступил на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Генеральный директор Международной медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Дмитрий Киселёв выступил на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; на Зубовском бульваре в Москве. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв выступил на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепцию и дизайн разработали сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" Игнат Петров и Антон Степанов.

Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с погибшим журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания, на котором она установлена.

Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепцию и дизайн разработали сотрудники медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Игнат Петров и Антон Степанов.Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с погибшим журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания, на котором она установлена. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепцию и дизайн разработали сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" Игнат Петров и Антон Степанов.

Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с погибшим журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания, на котором она установлена.

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву.

Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву.

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мать, жена и дети погибшего журналиста возлагают цветы у мемориальной доски.

На ней изображен профиль Ростислава Журавлёва и сделана памятная надпись.

Мать, жена и дети погибшего журналиста возлагают цветы у мемориальной доски.На ней изображен профиль Ростислава Журавлёва и сделана памятная надпись. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Мать, жена и дети погибшего журналиста возлагают цветы у мемориальной доски.

На ней изображен профиль Ростислава Журавлёва и сделана памятная надпись.

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" отдают дань памяти военкора Ростислава Журавлёва.

Сотрудники Международной медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; отдают дань памяти военкора Ростислава Журавлёва. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" отдают дань памяти военкора Ростислава Журавлёва.

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Торжественная церемония открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву на здании Международной медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; на Зубовском бульваре в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Торжественная церемония открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Ростислав Журавлёв погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.

Ростислав Журавлёв погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк

Ростислав Журавлёв погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву.

Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлёву.

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