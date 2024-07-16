https://uz.sputniknews.ru/20240716/parij-2024-uzbekistan-sudi-bolelschiki-44827167.html

Сколько судей и болельщиков из Узбекистана поедут на Олимпийские игры 2024

Сколько судей и болельщиков из Узбекистана поедут на Олимпийские игры 2024

Sputnik Узбекистан

На XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже Узбекистан побьет свой рекорд по количеству спортсменов, представляющих республику

2024-07-16T18:50+0500

2024-07-16T18:50+0500

2024-07-16T18:50+0500

спорт

узбекистан

париж

олимпиада

олимпийские игры

франция

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх 2024 года во Франции будут работать 12 судей из Узбекистана. Они будут судить такие виды спорта, как футбол, бокс, легкая атлетика, большой теннис, фехтование, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Об этом стало известно в ходе пресс- конференции Национального олимпийского комитета и Минспорта РУз. Кроме того, в Париж от Узбекистана поедут более 400 болельщиков, среди которых воспитанники футбольной академии. Также отмечалось, что на XXXIII летних Олимпийских играх Узбекистан побьет свой рекорд по количеству спортсменов, представляющих республику. В рамках отборочных соревнований 90 узбекистанцев завоевали 75 лицензий в 19 видах спорта.В их числе члены молодежной сборной республики, которая 24 июля проведет первый соревновательный матч на Олимпийских играх-2024 против чемпиона Евро-2024 — Испании. Также на пресс-конференции озвучили причину, по которой член сборной Узбекистана по футболу Ходжимат Эркинов не вошел в финальный состав сборной республики на Олимпийские игры. Напомним, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Знаменосцами Узбекистана станут чемпион мира по боксу Абдумалик Халоков, а также призер летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 по фехтованию Зайнаб Дайибекова.

узбекистан

париж

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олимпийские игры 2024 париж узбекистан судьи болельщики