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https://uz.sputniknews.ru/20240716/parij-2024-uzbekistan-sudi-bolelschiki-44827167.html
Сколько судей и болельщиков из Узбекистана поедут на Олимпийские игры 2024
Сколько судей и болельщиков из Узбекистана поедут на Олимпийские игры 2024
Sputnik Узбекистан
На XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже Узбекистан побьет свой рекорд по количеству спортсменов, представляющих республику
2024-07-16T18:50+0500
2024-07-16T18:50+0500
спорт
узбекистан
париж
олимпиада
олимпийские игры
франция
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх 2024 года во Франции будут работать 12 судей из Узбекистана. Они будут судить такие виды спорта, как футбол, бокс, легкая атлетика, большой теннис, фехтование, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Об этом стало известно в ходе пресс- конференции Национального олимпийского комитета и Минспорта РУз. Кроме того, в Париж от Узбекистана поедут более 400 болельщиков, среди которых воспитанники футбольной академии. Также отмечалось, что на XXXIII летних Олимпийских играх Узбекистан побьет свой рекорд по количеству спортсменов, представляющих республику. В рамках отборочных соревнований 90 узбекистанцев завоевали 75 лицензий в 19 видах спорта.В их числе члены молодежной сборной республики, которая 24 июля проведет первый соревновательный матч на Олимпийских играх-2024 против чемпиона Евро-2024 — Испании. Также на пресс-конференции озвучили причину, по которой член сборной Узбекистана по футболу Ходжимат Эркинов не вошел в финальный состав сборной республики на Олимпийские игры. Напомним, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Знаменосцами Узбекистана станут чемпион мира по боксу Абдумалик Халоков, а также призер летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 по фехтованию Зайнаб Дайибекова.
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Элина Бекназарова
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олимпийские игры 2024 париж узбекистан судьи болельщики
олимпийские игры 2024 париж узбекистан судьи болельщики

Сколько судей и болельщиков из Узбекистана поедут на Олимпийские игры 2024

18:50 16.07.2024
© AFP/EMMANUEL DUNANDПосетители смотрят на Эйфелеву башню, украшенную Олимпийскими кольцами перед Олимпийскими играми 2024
Посетители смотрят на Эйфелеву башню, украшенную Олимпийскими кольцами перед Олимпийскими играми 2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2024
© AFP/EMMANUEL DUNAND
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Узбекистан побьет свой рекорд по количеству спортсменов, представляющих республику.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На летних Олимпийских играх 2024 года во Франции будут работать 12 судей из Узбекистана. Они будут судить такие виды спорта, как футбол, бокс, легкая атлетика, большой теннис, фехтование, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом стало известно в ходе пресс- конференции Национального олимпийского комитета и Минспорта РУз.
© Sputnik/Элина БекназароваПресс- конференция Национального олимпийского комитета и Министерства спорта
Пресс- конференция Национального олимпийского комитета и Министерства спорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2024
Пресс- конференция Национального олимпийского комитета и Министерства спорта
© Sputnik/Элина Бекназарова
Кроме того, в Париж от Узбекистана поедут более 400 болельщиков, среди которых воспитанники футбольной академии.
"Думаю, что для ребят, которые смогут поболеть за нашу сборную, находясь на стадионе и чувствуя всю атмосферу, это станет большой мотивацией к работе над собой", — уверен вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.
Также отмечалось, что на XXXIII летних Олимпийских играх Узбекистан побьет свой рекорд по количеству спортсменов, представляющих республику. В рамках отборочных соревнований 90 узбекистанцев завоевали 75 лицензий в 19 видах спорта.
В их числе члены молодежной сборной республики, которая 24 июля проведет первый соревновательный матч на Олимпийских играх-2024 против чемпиона Евро-2024 — Испании.
"Попасть на Олимпиаду футбольной командой — это большая удача! В соревнованиях по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года по результатам квалификации примут участие всего шестнадцать команд, тогда как всего в Олимпиаде принимают участие 206 стран", — пояснил министр спорта Адхам Икрамов.
Также на пресс-конференции озвучили причину, по которой член сборной Узбекистана по футболу Ходжимат Эркинов не вошел в финальный состав сборной республики на Олимпийские игры.
"Он очень важный игрок для Узбекистана и будущее узбекского футбола. Очень жаль, но войти в состав ему помешали личные обстоятельства. Однако могу заверить, что наши тренеры подбирали команду на основе здоровой конкуренции", — сказал вице-президент АФУ Равшан Ирматов.
Напомним, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Знаменосцами Узбекистана станут чемпион мира по боксу Абдумалик Халоков, а также призер летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 по фехтованию Зайнаб Дайибекова.
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