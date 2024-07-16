https://uz.sputniknews.ru/20240716/rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-nauka-obrazovaniye-44818158.html
Видеомост Москва — Ташкент: о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования
Видеомост Москва — Ташкент: о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования
Sputnik Узбекистан
На вопросы журналистов пресс-центре Sputnik Узбекистан ответят российские и узбекские эксперты.
2024-07-16T10:46+0500
2024-07-16T10:46+0500
2024-07-16T11:45+0500
пресс-центр
sputnik
узбекистан
москва
ташкент
сотрудничество
наука
высшее образование
мнение эксперта
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования".Дата проведения — 19 июля в 13.00 (время ташкентское).Участники в Москве:В Ташкенте:Они расскажут о том, каковы основные направления сотрудничества в сфере высшего образования между Россией и Узбекистаном, какие новые программы планируют запустить в ближайшем будущем, а также подведут итоги прошедшего в конце июня во Владивостоке IV Российско-узбекского образовательного форума.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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россия узбекистан сотрудничество наука высшее образование
россия узбекистан сотрудничество наука высшее образование
Видеомост Москва — Ташкент: о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования
10:46 16.07.2024 (обновлено: 11:45 16.07.2024)
На вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответят российские и узбекские эксперты.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования".
Дата проведения — 19 июля в 13.00 (время ташкентское).
заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
первый заместитель Министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев.
Они расскажут о том, каковы основные направления сотрудничества в сфере высшего образования между Россией и Узбекистаном, какие новые программы планируют запустить в ближайшем будущем, а также подведут итоги прошедшего в конце июня во Владивостоке IV Российско-узбекского образовательного форума.
К участию приглашаются журналисты.
Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.