https://uz.sputniknews.ru/20240716/rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-nauka-obrazovaniye-44818158.html

Видеомост Москва — Ташкент: о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования

Видеомост Москва — Ташкент: о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования

Sputnik Узбекистан

На вопросы журналистов пресс-центре Sputnik Узбекистан ответят российские и узбекские эксперты.

2024-07-16T10:46+0500

2024-07-16T10:46+0500

2024-07-16T11:45+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

москва

ташкент

сотрудничество

наука

высшее образование

мнение эксперта

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/10/44817995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37b5f77caaa3f7917df18e6abde4ca3d.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования".Дата проведения — 19 июля в 13.00 (время ташкентское).Участники в Москве:В Ташкенте:Они расскажут о том, каковы основные направления сотрудничества в сфере высшего образования между Россией и Узбекистаном, какие новые программы планируют запустить в ближайшем будущем, а также подведут итоги прошедшего в конце июня во Владивостоке IV Российско-узбекского образовательного форума.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.

узбекистан

москва

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан сотрудничество наука высшее образование