https://uz.sputniknews.ru/20240716/v-termeze-otkroyut-novyy-universitet-44817258.html
В Термезе откроют новый университет
В Термезе откроют новый университет
Sputnik Узбекистан
В этом году в Узбекистане увеличивают количество квот в бакалавриате и в магистратуре по направлениям "инженерия", "строительство", "естественные науки", "математика", "информационные технологии"
2024-07-16T09:45+0500
2024-07-16T09:45+0500
2024-07-16T09:52+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
образование
общество
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тестирование
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Сурхандарьинской области планируют создать Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий. Об этом шла речь в ходе встречи Шавката Мирзиёева с ответственными лицами, представившими ему отчет о приеме в государственные высшие образовательные учреждения, повышении качества высшего образования и внедрении международных учебных программ. С учетом высокого спроса в республике на инженерные кадры, ранее на видеоселекторном совещании президент поставил задачу по совершенствованию деятельности вузов в этой сфере. Как отмечалось, это позволит внедрить эффективную систему управления, сократить количество дублирующих факультетов и кафедр, оптимизировать отдельные штатные единицы. В новом университете создадут передовую инженерную школу. Студентов с хорошими знаниями будут отбирать на конкурсной основе и обучать по специальным образовательным программам, ориентированным на практику. Определят промышленных партнеров, создадут современные лаборатории. На основе их предложений организуют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Глава республики поручил привлечь на руководящие и преподавательские должности университета специалистов с зарубежным опытом, высокой научной и практической квалификацией, а эффективность их работы оценивать на основе международных стандартов. Кроме того, в Ташкенте откроется Американский технологический университет. Он будет готовить кадры в области инженерии, архитектуры и дизайна, информационных технологий, здравоохранения, экономики и финансов, международных отношений. Студентам предоставят возможность провести один год обучения бакалавриата и магистратуры в дистанционной форме. Выпускникам будут выдавать диплом Аризонского государственного университета или диплом зарубежного университета-партнера, признаваемый в США. Отмечалось, что в этом году вступительные экзамены в вузы республики сдают 805 тыс. абитуриентов. В высших образовательных учреждениях увеличивают количество квот как в бакалавриате, так и в магистратуре по направлениям "Инженерия", "Строительство", "Естественные науки", "Математика", "Информационные технологии". Прием на обучение на платно-контрактной основе в государственные и негосударственные учреждения осуществляется на одинаковых условиях, исходя из научного потенциала и материально-технической базы вузов.
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узбекистан новые вузы квоты бакалавриат магистратура
узбекистан новые вузы квоты бакалавриат магистратура
В Термезе откроют новый университет
09:45 16.07.2024 (обновлено: 09:52 16.07.2024)
В этом году в Узбекистане увеличивают количество квот в бакалавриате и в магистратуре по направлениям "Инженерия", "Строительство", "Естественные науки", "Математика", "Информационные технологии".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik
. В Сурхандарьинской области планируют
создать Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий. Об этом шла речь в ходе встречи Шавката Мирзиёева с ответственными лицами, представившими ему отчет о приеме в государственные высшие образовательные учреждения, повышении качества высшего образования и внедрении международных учебных программ.
С учетом высокого спроса в республике на инженерные кадры, ранее на видеоселекторном совещании президент поставил задачу по совершенствованию деятельности вузов в этой сфере.
"В настоящее время в Сурхандарье действуют Термезский инженерно-технологический институт и Термезский институт агротехнологий и инновационного развития. За счет их укрупнения планируется создание Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, это позволит внедрить эффективную систему управления, сократить количество дублирующих факультетов и кафедр, оптимизировать отдельные штатные единицы.
В новом университете создадут передовую инженерную школу. Студентов с хорошими знаниями будут отбирать на конкурсной основе и обучать по специальным образовательным программам, ориентированным на практику. Определят промышленных партнеров, создадут современные лаборатории. На основе их предложений организуют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Глава республики поручил привлечь на руководящие и преподавательские должности университета специалистов с зарубежным опытом, высокой научной и практической квалификацией, а эффективность их работы оценивать на основе международных стандартов.
"Глава государства подчеркнул необходимость укрепления интеграции отрасли, предприятия и высшего образовательного учреждения, подготовки передовых, конкурентоспособных специалистов", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Ташкенте откроется Американский технологический университет.
Он будет готовить кадры в области инженерии, архитектуры и дизайна, информационных технологий, здравоохранения, экономики и финансов, международных отношений. Студентам предоставят возможность провести один год обучения бакалавриата и магистратуры в дистанционной форме. Выпускникам будут выдавать диплом Аризонского государственного университета или диплом зарубежного университета-партнера, признаваемый в США.
Отмечалось, что в этом году вступительные экзамены в вузы республики сдают 805 тыс. абитуриентов.
В высших образовательных учреждениях увеличивают количество квот как в бакалавриате, так и в магистратуре по направлениям "Инженерия", "Строительство", "Естественные науки", "Математика", "Информационные технологии".
Прием на обучение на платно-контрактной основе в государственные и негосударственные учреждения осуществляется на одинаковых условиях, исходя из научного потенциала и материально-технической базы вузов.