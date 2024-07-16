https://uz.sputniknews.ru/20240716/v-termeze-otkroyut-novyy-universitet-44817258.html

В Термезе откроют новый университет

В Термезе откроют новый университет

Sputnik Узбекистан

В этом году в Узбекистане увеличивают количество квот в бакалавриате и в магистратуре по направлениям "инженерия", "строительство", "естественные науки", "математика", "информационные технологии"

2024-07-16T09:45+0500

2024-07-16T09:45+0500

2024-07-16T09:52+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

образование

общество

вузы

тестирование

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Сурхандарьинской области планируют создать Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий. Об этом шла речь в ходе встречи Шавката Мирзиёева с ответственными лицами, представившими ему отчет о приеме в государственные высшие образовательные учреждения, повышении качества высшего образования и внедрении международных учебных программ. С учетом высокого спроса в республике на инженерные кадры, ранее на видеоселекторном совещании президент поставил задачу по совершенствованию деятельности вузов в этой сфере. Как отмечалось, это позволит внедрить эффективную систему управления, сократить количество дублирующих факультетов и кафедр, оптимизировать отдельные штатные единицы. В новом университете создадут передовую инженерную школу. Студентов с хорошими знаниями будут отбирать на конкурсной основе и обучать по специальным образовательным программам, ориентированным на практику. Определят промышленных партнеров, создадут современные лаборатории. На основе их предложений организуют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Глава республики поручил привлечь на руководящие и преподавательские должности университета специалистов с зарубежным опытом, высокой научной и практической квалификацией, а эффективность их работы оценивать на основе международных стандартов. Кроме того, в Ташкенте откроется Американский технологический университет. Он будет готовить кадры в области инженерии, архитектуры и дизайна, информационных технологий, здравоохранения, экономики и финансов, международных отношений. Студентам предоставят возможность провести один год обучения бакалавриата и магистратуры в дистанционной форме. Выпускникам будут выдавать диплом Аризонского государственного университета или диплом зарубежного университета-партнера, признаваемый в США. Отмечалось, что в этом году вступительные экзамены в вузы республики сдают 805 тыс. абитуриентов. В высших образовательных учреждениях увеличивают количество квот как в бакалавриате, так и в магистратуре по направлениям "Инженерия", "Строительство", "Естественные науки", "Математика", "Информационные технологии". Прием на обучение на платно-контрактной основе в государственные и негосударственные учреждения осуществляется на одинаковых условиях, исходя из научного потенциала и материально-технической базы вузов.

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