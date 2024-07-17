https://uz.sputniknews.ru/20240717/eaeu-vklad-dostijeniye-sur-oon-44835468.html

Министр ЕЭК: Вклад ЕАЭС в достижение ЦУР становится все более весомым

Министр ЕЭК: Вклад ЕАЭС в достижение ЦУР становится все более весомым

Sputnik Узбекистан

По словам Сергея Глазьева, продвинутый уровень интеграционного взаимодействия в ЕАЭС открывает государствам-членам дополнительные возможности для реализации Повестки ООН – 2030

2024-07-17T13:55+0500

2024-07-17T13:55+0500

2024-07-17T14:10+0500

еаэс

оон

еэк

интеграция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Вклад ЕАЭС в достижение Целей устойчивого развития становится все более весомым, отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Такое заявление он сделал, выступая с докладом на мероприятии в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в Нью-Йорке.Тема встречи: "Региональное партнерство в поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР): опыт ЕАЭС и других региональных инициатив в Евразии".Он подчеркнул нацеленность стран ЕАЭС на совместную работу по достижению ЦУР, которая в том числе отражена в Декларации "Евразийский экономический путь", подписанной главами государств Союза в декабре 2023 года.По мнению министра, продвинутый уровень интеграционного взаимодействия в ЕАЭС открывает государствам-членам дополнительные возможности для реализации Повестки ООН – 2030.Он привел конкретные примеры взаимосвязи интеграционных мер и механизмов с реализацией странами ЕАЭС ЦУР № 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР № 2 "Ликвидация голода", ЦУР № 3 "Хорошее здоровье и благополучие" и ЦУР № 17 "Партнерство в интересах устойчивого развития".В свою очередь, участники дискуссии отметили важность коллективных усилий государств и региональных объединений для ускорения достижения Целей устойчивого развития.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал региональную экономическую интеграцию одним из важнейших инструментов, который помогает широкому числу стран диверсифицировать свои торговые связи, снизить торговые барьеры, получить выгоду от расширения потребительского рынка и укрепить промышленное сотрудничество.Вклад регионов в достижение Повестки ООН – 2030 отметила и заместитель Генсека ООН Рабаб Фатима.

https://uz.sputniknews.ru/20240716/eaeu-uzbekistan-vstupleniye-mneniye-ekspert-44821406.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк вклад еаэс достижение цур оон