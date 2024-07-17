Министр ЕЭК: Вклад ЕАЭС в достижение ЦУР становится все более весомым
13:55 17.07.2024 (обновлено: 14:10 17.07.2024)
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
Подписаться
По словам Сергея Глазьева, продвинутый уровень интеграционного взаимодействия в ЕАЭС открывает государствам-членам дополнительные возможности для реализации Повестки ООН – 2030.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Вклад ЕАЭС в достижение Целей устойчивого развития становится все более весомым, отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Такое заявление он сделал, выступая с докладом на мероприятии в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в Нью-Йорке.
Тема встречи: "Региональное партнерство в поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР): опыт ЕАЭС и других региональных инициатив в Евразии".
"Роль региональных интеграционных объединений в достижении Повестки ООН – 2030 в области устойчивого развития сегодня высока, как никогда. И по мере развития евразийского интеграционного взаимодействия вклад ЕАЭС в эту глобальную инициативу становится все более весомым", — сказал Глазьев.
Он подчеркнул нацеленность стран ЕАЭС на совместную работу по достижению ЦУР, которая в том числе отражена в Декларации "Евразийский экономический путь", подписанной главами государств Союза в декабре 2023 года.
По мнению министра, продвинутый уровень интеграционного взаимодействия в ЕАЭС открывает государствам-членам дополнительные возможности для реализации Повестки ООН – 2030.
Он привел конкретные примеры взаимосвязи интеграционных мер и механизмов с реализацией странами ЕАЭС ЦУР № 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР № 2 "Ликвидация голода", ЦУР № 3 "Хорошее здоровье и благополучие" и ЦУР № 17 "Партнерство в интересах устойчивого развития".
"Например, в отношении реализации ЦУР № 2 отмечен высокий уровень продовольственного самообеспечения ЕАЭС – 93%, а также серьезный объем экспортных поставок на мировой рынок странами Союза минеральных удобрений для выращивания пшеницы и овощей. По ЦУР № 17 подчеркнута расширяющаяся география международных контактов ЕАЭС с третьими странами и региональными объединениями", — говорится в сообщении.
В свою очередь, участники дискуссии отметили важность коллективных усилий государств и региональных объединений для ускорения достижения Целей устойчивого развития.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал региональную экономическую интеграцию одним из важнейших инструментов, который помогает широкому числу стран диверсифицировать свои торговые связи, снизить торговые барьеры, получить выгоду от расширения потребительского рынка и укрепить промышленное сотрудничество.
Вклад регионов в достижение Повестки ООН – 2030 отметила и заместитель Генсека ООН Рабаб Фатима.
"Сегодня, когда только 17% задач ЦУР выполняются, обмен знаниями и усиление взаимосвязи между региональными объединениями способны помочь регионам получить наиболее эффективные инструменты для достижения ЦУР. Надеюсь, ЕАЭС продолжит вносить свой весомый вклад в решение этой важной задачи", – заявила она.