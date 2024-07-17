https://uz.sputniknews.ru/20240717/limony-polza-vred-vrach-mneniye-44835757.html
Врач: какой продукт снизит риск инфаркта и инсульта
Врач: какой продукт снизит риск инфаркта и инсульта
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, регулярное употребление цитрусовых принесет пользу организма, но при условии соблюдения умеренности
2024-07-17T22:06+0500
2024-07-17T22:06+0500
2024-07-17T22:06+0500
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Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах лимона, а также предупредил, при каких болезнях его лучше не употреблять, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, лимоны крайне полезны и являются рекордсменами по содержанию необходимых нутриентов.Вместе с тем, он предупредил, что цитрусовые и лимоны в особенности могут вызвать аллергические реакции. Особенно осторожными необходимо быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Лимоны при чрезмерном употреблении могут стать причиной приступов язвы, возникновения колитов, гастроэнтерита. Из-за сильной кислотности они могут быть опасны для эмали зубов.При употреблении цитрусовых и лимонов важна умеренность, поскольку переизбыток витаминов также может навредить, как и их недостаток, резюмировал Кабанов.
https://uz.sputniknews.ru/20240716/banany-zelenyye-perespelyye-polza-44825687.html
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врач продукт риск инфаркт инсульт
врач продукт риск инфаркт инсульт
Врач: какой продукт снизит риск инфаркта и инсульта
По словам специалиста, регулярное употребление цитрусовых принесет пользу организму, но при условии соблюдения умеренности.
Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах лимона, а также предупредил, при каких болезнях его лучше не употреблять, сообщает РИА Новости.
"Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица. Кроме того, убережет от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, улучшит усвояемость железа в организме", — сказал он.
По словам специалиста, лимоны крайне полезны и являются рекордсменами по содержанию необходимых нутриентов.
Вместе с тем, он предупредил, что цитрусовые и лимоны в особенности могут вызвать аллергические реакции. Особенно осторожными необходимо быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Лимоны при чрезмерном употреблении могут стать причиной приступов язвы, возникновения колитов, гастроэнтерита. Из-за сильной кислотности они могут быть опасны для эмали зубов.
При употреблении цитрусовых и лимонов важна умеренность, поскольку переизбыток витаминов также может навредить, как и их недостаток, резюмировал Кабанов.