https://uz.sputniknews.ru/20240717/limony-polza-vred-vrach-mneniye-44835757.html

Врач: какой продукт снизит риск инфаркта и инсульта

Врач: какой продукт снизит риск инфаркта и инсульта

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, регулярное употребление цитрусовых принесет пользу организма, но при условии соблюдения умеренности

2024-07-17T22:06+0500

2024-07-17T22:06+0500

2024-07-17T22:06+0500

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лимоны

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Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах лимона, а также предупредил, при каких болезнях его лучше не употреблять, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, лимоны крайне полезны и являются рекордсменами по содержанию необходимых нутриентов.Вместе с тем, он предупредил, что цитрусовые и лимоны в особенности могут вызвать аллергические реакции. Особенно осторожными необходимо быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Лимоны при чрезмерном употреблении могут стать причиной приступов язвы, возникновения колитов, гастроэнтерита. Из-за сильной кислотности они могут быть опасны для эмали зубов.При употреблении цитрусовых и лимонов важна умеренность, поскольку переизбыток витаминов также может навредить, как и их недостаток, резюмировал Кабанов.

https://uz.sputniknews.ru/20240716/banany-zelenyye-perespelyye-polza-44825687.html

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