В Узбекистане широко отметят 200-летие каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза
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Для широкого изучения и популяризации литературного наследия Ажинияза Косыбай-улы издадут книги, снимут фильм, откроют музей в Нукусе и экопарк в Муйнаке.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление о широком праздновании 200-летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай-улы.
"Ажинияз Косыбай-улы своим неповторимым и глубоко содержательным творчеством внес достойный вклад в развитие культуры и литературы, воспитание молодежи в духе патриотизма и благородных идеалов, укрепление исторической дружбы и сплоченности узбекского и каракалпакского народов", — говорится в документе.
Также в нем указано, что этот известный творческий деятель, получивший образование в знаменитых медресе Шергазихана и Кутлимурод-инака в Хиве, обрел славу истинно народного поэта, большого ученого и наставника, искусного каллиграфа не только в Узбекистане, но и во всем регионе. Произведения Ажинияза пользуются любовью туркменских, казахских, кыргызских читателей, представителей других братских народов.
"Включение празднования 200-летия со дня рождения Ажинияза Косыбай-улы в план проведения юбилейных мероприятий ЮНЕСКО также свидетельствует о том, что его творческое наследие имеет общечеловеческое значение", — указано в документе.
Постановлением образован оргкомитет по празднованию 200-летия Ажинияза Косыбай-улы во главе с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым. Комитет должен утвердить Программу мер по празднованию 200-летия Ажинияза Косыбай-улы и широкой пропаганде его творческого наследия, обеспечить ее своевременную и эффективную реализацию.
В планах:
издание сборника "Избранные произведения" поэта на узбекском и каракалпакском языках, переиздание художественных, научно-популярных трудов, посвященных его жизни и деятельности, а также их презентации;
создание на основании госзаказа сценических произведений и художественно-публицистического фильма "Ажинияз";
проведение в Нукусе конкурса талантливой молодежи на тему "Айт, сен Ажиниёзнинг қўшиқларидан" ("Спой песни Ажинияза"), а также конкурса сочинений, посвященных жизни и деятельности поэта и мыслителя, среди учащихся творческих школ;
проведение в сентябре 2024 года в Центральном выставочном зале Академии художеств выставки книг, произведений изобразительного и народно-прикладного искусства, посвященной жизни и творчеству Ажинияза;
организация в октябре 2024 года в Каракалпакском государственном университете и Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои международных научно-практических конференций по изучению литературного наследия Ажинияза;
открытие музея поэта в Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза;
благоустройство места захоронения поэта в Муйнакском районе и установление мемориала, создание в этом районе экопарка имени Ажинияза;
организация в высших и средних специальных, профессиональных, средних общеобразовательных учреждениях республики, трудовых коллективах и махаллях встреч и литературных вечеров, посвященных 200-летию Ажинияза Косыбай-улы, с участием известных писателей, поэтов и ученых;
проведение в ноябре 2024 года в Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои и Каракалпакском государственном академическом театре имени Бердаха торжественных литературно-художественных вечеров памяти, посвященных 200-летию Ажинияза.