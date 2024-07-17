https://uz.sputniknews.ru/20240717/mirziyoyev-postanovleniye-200-letiye-poet-ajiniyaz-44832390.html

В Узбекистане широко отметят 200-летие каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза

В Узбекистане широко отметят 200-летие каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза

Sputnik Узбекистан

Для широкого изучения и популяризации литературного наследия Ажинияза Косыбай-улы издадут книги, снимут фильм, откроют музей в Нукусе и экопарк в Муйнаке

2024-07-17T11:59+0500

2024-07-17T11:59+0500

2024-07-17T11:59+0500

узбекистан

общество

культура

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

постановление

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление о широком праздновании 200-летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай-улы. Также в нем указано, что этот известный творческий деятель, получивший образование в знаменитых медресе Шергазихана и Кутлимурод-инака в Хиве, обрел славу истинно народного поэта, большого ученого и наставника, искусного каллиграфа не только в Узбекистане, но и во всем регионе. Произведения Ажинияза пользуются любовью туркменских, казахских, кыргызских читателей, представителей других братских народов. Постановлением образован оргкомитет по празднованию 200-летия Ажинияза Косыбай-улы во главе с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым. Комитет должен утвердить Программу мер по празднованию 200-летия Ажинияза Косыбай-улы и широкой пропаганде его творческого наследия, обеспечить ее своевременную и эффективную реализацию. В планах:

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