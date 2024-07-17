https://uz.sputniknews.ru/20240717/mirziyoyev-videoselektor-ekonomika-uzbekistan-44839812.html

Мирзиёев: Несмотря на непростые условия в мире, мы добиваемся четких результатов

Мирзиёев: Несмотря на непростые условия в мире, мы добиваемся четких результатов

Sputnik Узбекистан

Глава республики проанализировал темпы экономического роста в регионах и отраслях в первом полугодии и поставил приоритетные задачи до конца года

2024-07-17T18:20+0500

2024-07-17T18:20+0500

2024-07-17T18:20+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

экономика

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Несмотря на непростые условия в мире, мы добиваемся четких результатов на пути устойчивого экономического роста, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Глава республики проанализировал темпы экономического роста в регионах и отраслях в первом полугодии и определил приоритетные задачи до конца года.Согласно озвученным данным, ВВП Узбекистана в январе – июне 2024 года вырос на 6,4%. Также увеличились поступления в бюджет — на 14%, составив 113 трлн сумов.Почти все экономические показатели улучшились по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Как отмечалось, общий приток капитала в первом полугодии составил 229 трлн сумов. Из них $15,5 млрд — иностранные инвестиции.С начала года запущено 3 000 проектов на $3,5 млрд, создано 76 тыс. высокодоходных постоянных рабочих мест, сказал президент.По его словам, на развитие предпринимательства в республике выделили 82 трлн сумов кредитов и 15,5 трлн сумов субсидий, в бизнес вовлекли 600 тыс. граждан. За счет льгот и преференций в распоряжении предпринимателей осталось 56,3 трлн сумов.В январе — июне за счет 10 солнечных и ветровых электростанций мощностью 2,4 ГВт было выработано 1,6 млрд кВтч "зеленой" энергии, что позволило сэкономить 500 млн кубометров газа.Также президент сообщил, что в этом году на благоустройство детских садов, школ, медучреждений, дорог, объектов электро- и водоснабжения выделили 31 трлн сумов. На эти цели планируют выделить еще 1,5 трлн сумов.Кроме того, президент поручил выделить еще 4 трлн сумов, чтобы в 1,5 раза увеличить масштабы программы "Семейный бизнес".Он отметил, что начала года в стране построили и ввели в эксплуатацию 18,6 тыс. единиц нового жилья, 26 тыс. семей смогли получить ипотечные кредиты на сумму около 7 трлн сумов. На покрытие первоначального взноса и процентов была предоставлена субсидия в размере 545 млрд сумов.Мирзиёев поблагодарил отрасли, области, районы, а также предпринимателей, которые вносят в это свой вклад.Вместе с тем, он одобрил предложение премьер-министра Абдуллы Арипова уволить хокимов Караузякского, Тахиаташского, Учкудукского, Ташкентского, Фуркатского, Гурленского, Мирзаабадского, Янгиарыкского, Мингбулакского районов, а также города Газган за системные недостатки в работе.Кроме того, 28 хокимов районов и городов получили дисциплинарное наказание.Также в ходе видеоселекторного совещания освободили от должности министра строительства Узбекистана, занимавшего этот пост с сентября 2019-го.Батыра Закирова сняли по состоянию здоровья, а его первый заместитель Шерзод Хидоятов станет исполняющим обязанности главы ведомства.Развитие строительной сферыПо словам Мирзиёева, несмотря на то, что строительный сектор за полгода вырос на 10% и достиг 80 трлн сумов, пришло время серьезно заняться сокращением себестоимости в строительстве, "не поддаваясь самоуспокоению".Он напомнил, что себестоимость в строительстве зависит не только от земли и стройматериалов, на нее влияют и сложные процедуры, связанные с приведением в соответствие технических условий, согласованием проекта и получением разрешения на строительные работы.Усовершенствование этих процессов и улучшение условий для предпринимателей, по мнению президента, даст большой импульс развитию смежных отраслей, таких как производство стройматериалов, электротехническая промышленность, ипотечные услуги.В связи с этим необходимо "оживить" деятельность строительной инспекции.Поскольку за последние 1,5 года 2 200 строительных объектов без экспертизы получили необоснованное разрешение, а в прошлом году выявлено 1 600 объектов, которые начали строить без регистрации, решено, что данную инспекцию передадут в ведение правительства, а ее полномочия расширят.Мирзиёев подчеркнул необходимость ужесточения штрафных санкций за постройки, возведенные без разрешения или с отклонением от проекта. Теперь выявлять такие случаи стройинспекция будет при помощи технических средств, в том числе дронов.Также глава республики поставил задачу по цифровизации системы получения техусловий на подключение электро- и газоснабжения предпринимателей на объектах нового строительства.Финансовая устойчивость хлопково-текстильных кластеровКак отмечалось, в 2022 году из-за значительной разницы между внутренней и мировой ценой на хлопковое сырье кластеры Узбекистана понесли ущерб в размере 6 трлн сумов.В прошлом году им продлевали погашение кредитов на год, однако не все успели расплатиться. В связи с этим, Шавкат Мирзиёев продлил срок погашения до апреля 2025 года.Кластерам, полностью погасившим кредит, полученный на выращивание хлопка в прошлом году, возвратят 8% от его стоимости.В этом году льготный кредит на закупку хлопка предоставят прядильным предприятиям кластеров. Если кластеры оплатят не менее 35% стоимости приобретаемого хлопкоочистительного завода, они смогут его заложить.Вместе с тем президент поручил руководителям пересмотреть статус экономически неэффективных кластеров с высокими финансовыми обязательствами.Еще одно поручение Мирзиёева касалось создания Центров устойчивого развития во всех министерствах и региональных хокимиятах.По его словам, этом году предприятия регионов республики произвели продукцию на 164 трлн сумов, рост — 8,6%.При этом, региональный промышленный рост в 87 районах оказался выше республиканского показателя. Однако в некоторых районах промышленное производство снизилось, в ряде районов — осталось на прежнем уровне.Глава республики сообщил, что в стране восстановили 295 предприятий, работавших не на полную мощность. Благодаря этому объем производства увеличился на 390 млрд сумов.Президент дал указание ответственным лицам решить проблемы еще 2 тыс. неработающих предприятий и восстановить объемы их производства до конца года.Он отметил необходимость создания Центров устойчивого развития во всех министерствах и региональных хокимиятах.Руководитель страны поручил использовать возможности семи центров экономических исследований и университетов, чтобы снизить затраты, открыть пути на перспективные рынки, быстро и прозрачно решать вопросы предпринимателей в регионах.Также стало известно, что в Узбекистан привезут 1 тыс. автобусов для развития системы общественного транспорта.Соответствующее поручение Мирзиёев дал в ходе на совещания.Он также отметил необходимость полного внедрения системы электронных платежей в общественном транспорте республики.

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