https://uz.sputniknews.ru/20240717/uzbekistan-turizm-novovvedeniya-44830430.html

За счет чего улучшат туристическую инфраструктуру в регионах Узбекистана — подробности

За счет чего улучшат туристическую инфраструктуру в регионах Узбекистана — подробности

Sputnik Узбекистан

Главе республике рассказали о мерах по увеличению потока иностранных туристов. Они включают в том числе строительство туристических объектов на основе мастер-планов в регионах с высоким турпотенциалом.

2024-07-17T09:51+0500

2024-07-17T09:51+0500

2024-07-17T10:49+0500

узбекистан

туризм

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов, сообщает пресс-служба президента. Соответствующие задачи он обсудил в ходе июньского видеоселекторного совещания и диалога с предпринимателями. На основе данных тогда поручений и высказанных предложений ответственные лица разработали дополнительные меры для развития сферы. В частности, в целях обеспечения туристических организаций оборотными средствами для привлечения иностранных туристов в республику откроют отдельную кредитную линию из Фонда реконструкции и развития на сумму $50 млн. Эти кредиты будут выделять в национальной валюте по ставке 17% годовых сроком на 10 лет с 2-летним льготным периодом. В регионах с высоким турпотенциалом будут строить туристические объекты на основе мастер-планов. Предусматривается также ряд льгот для предпринимателей, работающих в сфере туризма. Они включают освобождение автобусов и микроавтобусов от таможенных пошлин, компенсацию туроператорам и ремесленникам 50% расходов, связанных с участием в международных ярмарках, снижение на 50% налога с прибыли предпринимателей, организующих бизнес-мероприятия с участием иностранных гостей. Для удобства туристов запустят единую онлайн-платформу обо всех авиа-, железнодорожных и автобусных рейсах с возможностью приобретения билетов. Авиа-, железнодорожные и автобусные билеты будут выставлять на продажу не менее чем за шесть месяцев до рейса. Во время всенародных праздников будут запускать дополнительные авиарейсы. Информацию об этом будут регулярно публиковать в СМИ и соцсетях. Также речь шла о подготовке специалистов сферы. С будущего учебного года намечается ряд нововведений и в этом направлении. Кроме того, в Андижанском, Бухарском, Самаркандском и Ургенчском государственных университетах, а также в университетах востоковедения, мировых языков и "Шелковый путь" откроют курсы по подготовке гидов. Мирзиёев поручил разработать соответствующий документ и эффективно организовать его исполнение.

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