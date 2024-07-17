За счет чего улучшат туристическую инфраструктуру в регионах Узбекистана — подробности
09:51 17.07.2024 (обновлено: 10:49 17.07.2024)
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе.
© Sputnik / Актан Темирканов
Подписаться
Главе республике рассказали о мерах по увеличению потока иностранных туристов. Они включают в том числе строительство туристических объектов на основе мастер-планов в регионах с высоким турпотенциалом.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Соответствующие задачи он обсудил в ходе июньского видеоселекторного совещания и диалога с предпринимателями. На основе данных тогда поручений и высказанных предложений ответственные лица разработали дополнительные меры для развития сферы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, в целях обеспечения туристических организаций оборотными средствами для привлечения иностранных туристов в республику откроют отдельную кредитную линию из Фонда реконструкции и развития на сумму $50 млн. Эти кредиты будут выделять в национальной валюте по ставке 17% годовых сроком на 10 лет с 2-летним льготным периодом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В регионах с высоким турпотенциалом будут строить туристические объекты на основе мастер-планов.
"На улучшение инфраструктуры таких регионов в текущем году из республиканского бюджета будет выделено 100 миллиардов сумов. Также в каждый из них будут привлечены инвестиции в размере 50 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Предусматривается также ряд льгот для предпринимателей, работающих в сфере туризма. Они включают освобождение автобусов и микроавтобусов от таможенных пошлин, компенсацию туроператорам и ремесленникам 50% расходов, связанных с участием в международных ярмарках, снижение на 50% налога с прибыли предпринимателей, организующих бизнес-мероприятия с участием иностранных гостей.
"Глава государства отмечал необходимость создания национального туристического бренда Узбекистана. В соответствии с этим, исходя из требований целевых рынков, будет создаваться контент о видах туризма в нашей стране. Он будет продвигаться в международных медиа и на социальных платформах, мировых спортивных и художественных мероприятиях. Будут привлечены иностранные журналисты, блогеры и инфлюенсеры с большой аудиторией", — говорится в сообщении.
Для удобства туристов запустят единую онлайн-платформу обо всех авиа-, железнодорожных и автобусных рейсах с возможностью приобретения билетов. Авиа-, железнодорожные и автобусные билеты будут выставлять на продажу не менее чем за шесть месяцев до рейса. Во время всенародных праздников будут запускать дополнительные авиарейсы. Информацию об этом будут регулярно публиковать в СМИ и соцсетях.
Также речь шла о подготовке специалистов сферы. С будущего учебного года намечается ряд нововведений и в этом направлении.
"В частности, учебные программы в сфере туризма и гостиничного хозяйства будут усовершенствованы на основе опыта образовательных учреждений, входящих в топ-100 мирового рейтинга. Вместо четырех лет продолжительность высшего образования в сфере будет составляться три года. Студентам будет предоставлена возможность одновременно с учебой работать по специальности, развивая профессиональные навыки непосредственно на рабочем месте", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Андижанском, Бухарском, Самаркандском и Ургенчском государственных университетах, а также в университетах востоковедения, мировых языков и "Шелковый путь" откроют курсы по подготовке гидов.
Мирзиёев поручил разработать соответствующий документ и эффективно организовать его исполнение.