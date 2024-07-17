https://uz.sputniknews.ru/20240717/uzbekistan-uchastiye-kazaxstan-ucheniya-44838128.html

Министр обороны Узбекистана посетил военные объекты в Казахстане

Министр обороны Узбекистана посетил военные объекты в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Главы военных ведомств пяти стран наблюдали за активной фазой учений на полигоне "Оймаша" в Мангистау

2024-07-17T16:05+0500

2024-07-17T16:05+0500

2024-07-17T16:05+0500

узбекистан

министр обороны узбекистана

учения

казахстан

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов вместе с коллегами из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана посетил военные объекты в Мангистауской области РК, сообщает Sputnik Казахстан.Военные делегации во главе с руководителями оборонных ведомств наблюдали за активной фазой международного оперативно-тактического командно-штабного учения "Бирлестик-2024". В его рамках в ночное время был показан практический розыгрыш тактических действий воинских контингентов государств-участников учения.В успешной реализации специальной операции задействовали наземную и воздушную разведку, армейскую авиацию, артиллерию, мобильные группы, оснащенные ручными и станковыми противотанковыми гранатометами, реактивными пехотными огнеметами, противотанковыми ракетными комплексами и пулеметами, а также танковые экипажи и воздушный десант.Ранее министры побывали на ракетно-артиллерийском корабле Военно-морских сил ВС РК, после чего прибыли в водолазный центр. В учебно-тренировочном комплексе они осмотрели вооружение и технические средства, применяемые в ходе профессиональной подготовки боевых пловцов. В одной из войсковых частей им продемонстрировали учебные тренажеры, на которых осуществляют подготовку морских пехотинцев.

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