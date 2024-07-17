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https://uz.sputniknews.ru/20240717/uzbekistan-uchastiye-kazaxstan-ucheniya-44838128.html
Министр обороны Узбекистана посетил военные объекты в Казахстане
Министр обороны Узбекистана посетил военные объекты в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Главы военных ведомств пяти стран наблюдали за активной фазой учений на полигоне "Оймаша" в Мангистау
2024-07-17T16:05+0500
2024-07-17T16:05+0500
узбекистан
министр обороны узбекистана
учения
казахстан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов вместе с коллегами из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана посетил военные объекты в Мангистауской области РК, сообщает Sputnik Казахстан.Военные делегации во главе с руководителями оборонных ведомств наблюдали за активной фазой международного оперативно-тактического командно-штабного учения "Бирлестик-2024". В его рамках в ночное время был показан практический розыгрыш тактических действий воинских контингентов государств-участников учения.В успешной реализации специальной операции задействовали наземную и воздушную разведку, армейскую авиацию, артиллерию, мобильные группы, оснащенные ручными и станковыми противотанковыми гранатометами, реактивными пехотными огнеметами, противотанковыми ракетными комплексами и пулеметами, а также танковые экипажи и воздушный десант.Ранее министры побывали на ракетно-артиллерийском корабле Военно-морских сил ВС РК, после чего прибыли в водолазный центр. В учебно-тренировочном комплексе они осмотрели вооружение и технические средства, применяемые в ходе профессиональной подготовки боевых пловцов. В одной из войсковых частей им продемонстрировали учебные тренажеры, на которых осуществляют подготовку морских пехотинцев.
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узбекистан участие военные учения казахстан
узбекистан участие военные учения казахстан

Министр обороны Узбекистана посетил военные объекты в Казахстане

16:05 17.07.2024
© Foto : Пресс-служба Минобороны Казахстана Министры обороны стран-участниц международного учения "Бiрлестiк-2024" посетили военные объекты в Актау
Министры обороны стран-участниц международного учения Бiрлестiк-2024 посетили военные объекты в Актау - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2024
© Foto : Пресс-служба Минобороны Казахстана
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Главы военных ведомств пяти стран наблюдали за активной фазой учений на полигоне "Оймаша" в Мангистау.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов вместе с коллегами из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана посетил военные объекты в Мангистауской области РК, сообщает Sputnik Казахстан.
Военные делегации во главе с руководителями оборонных ведомств наблюдали за активной фазой международного оперативно-тактического командно-штабного учения "Бирлестик-2024". В его рамках в ночное время был показан практический розыгрыш тактических действий воинских контингентов государств-участников учения.
© МинОбороны КазахстанаСовместные военные учения в Казахстане
Совместные военные учения в Казахстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2024
Совместные военные учения в Казахстане
© МинОбороны Казахстана
© МинОбороны КазахстанаСовместные военные учения в Казахстане
Совместные военные учения в Казахстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2024
Совместные военные учения в Казахстане
© МинОбороны Казахстана

"Действия развернулись на полигоне "Оймаша", где военнослужащие стран-участниц отработали 17 тактических эпизодов. Все они были подчинены единой учебно-боевой задаче – обнаружить, заблокировать и уничтожить незаконные вооруженные формирования, стремящиеся захватить территорию и создать государство Халифат", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Казахстана.

© МинОбороны КазахстанаСовместные военные учения в Казахстане
Совместные военные учения в Казахстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2024
Совместные военные учения в Казахстане
© МинОбороны Казахстана
В успешной реализации специальной операции задействовали наземную и воздушную разведку, армейскую авиацию, артиллерию, мобильные группы, оснащенные ручными и станковыми противотанковыми гранатометами, реактивными пехотными огнеметами, противотанковыми ракетными комплексами и пулеметами, а также танковые экипажи и воздушный десант.
"Дальнейшие военные маневры будут продолжены на каспийском побережье и на морском участке близ мыса Токмак", — добавили в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.
Ранее министры побывали на ракетно-артиллерийском корабле Военно-морских сил ВС РК, после чего прибыли в водолазный центр. В учебно-тренировочном комплексе они осмотрели вооружение и технические средства, применяемые в ходе профессиональной подготовки боевых пловцов.
© Foto : Пресс-служба Минобороны Казахстана / AZAMAT KHOZHINПервым пунктом посещения стал ракетно-артиллерийский корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана
Первым пунктом посещения стал ракетно-артиллерийский корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2024
Первым пунктом посещения стал ракетно-артиллерийский корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана
© Foto : Пресс-служба Минобороны Казахстана / AZAMAT KHOZHIN
В одной из войсковых частей им продемонстрировали учебные тренажеры, на которых осуществляют подготовку морских пехотинцев.
© Foto : Пресс-служба Минобороны Казахстана Министры обороны стран-участниц международного учения "Бiрлестiк-2024" посетили военные объекты в Актау
Министры обороны стран-участниц международного учения Бiрлестiк-2024 посетили военные объекты в Актау - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2024
Министры обороны стран-участниц международного учения "Бiрлестiк-2024" посетили военные объекты в Актау
© Foto : Пресс-служба Минобороны Казахстана
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