https://uz.sputniknews.ru/20240718/eaeu-promproizvodstvo-rost-44849954.html
Насколько вырос объем промышленного производства в ЕАЭС
Насколько вырос объем промышленного производства в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Рост производства в январе-мае 2024-го наблюдался во всех странах интеграционного объединения
2024-07-18T15:25+0500
2024-07-18T15:25+0500
2024-07-18T15:57+0500
еаэс
экономика
промышленность
производство
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. С января по май текущего года объем промышленного производства в странах ЕАЭС увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает пресс-служба ЕЭК.Рост производства наблюдался во всех странах Союза:
https://uz.sputniknews.ru/20240715/uzbekistan-eaeu-vozmojnosti-mneniye-eksperta-44812604.html
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промышленное производство еаэс рост
промышленное производство еаэс рост
Насколько вырос объем промышленного производства в ЕАЭС
15:25 18.07.2024 (обновлено: 15:57 18.07.2024)
Рост производства в январе – мае 2024-го наблюдался во всех странах интеграционного объединения.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. С января по май текущего года объем промышленного производства в странах ЕАЭС увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Рост производства наблюдался во всех странах Союза: