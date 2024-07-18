https://uz.sputniknews.ru/20240718/eaeu-promproizvodstvo-rost-44849954.html

Насколько вырос объем промышленного производства в ЕАЭС

Насколько вырос объем промышленного производства в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Рост производства в январе-мае 2024-го наблюдался во всех странах интеграционного объединения

2024-07-18T15:25+0500

2024-07-18T15:25+0500

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промышленность

производство

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. С января по май текущего года объем промышленного производства в странах ЕАЭС увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает пресс-служба ЕЭК.Рост производства наблюдался во всех странах Союза:

https://uz.sputniknews.ru/20240715/uzbekistan-eaeu-vozmojnosti-mneniye-eksperta-44812604.html

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