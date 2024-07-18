Врач: Что будет, если гасить изжогу содой или апельсиновым соком
© unsplash.comизжога
© unsplash.com
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Если изжога не проходит в течение двух-трех дней, нужно обратиться к специалисту.
Из-за чего может возникать изжога и какие народные способы борьбы с ней не столько помогают, сколько вредят здоровью, рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог Наталья Сычева.
По словам специалиста, ощущение жжения в пищеводе или изжога могут появляться по разным причинам.
"Изжога может быть не только при повышенной кислотности (желудочного сока, – ред.), но и при пониженной, если слабеет нижний пищеводный сфинктер. Она может быть связана и с синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике, когда возникает вздутие и повышается внутрибрюшное давление. Может быть функциональная изжога — это когда нет никакой особой патологии желудочно-кишечного тракта, но нарушена связь между центральной нервной системой и пищеводом, например, при взвинченном психоэмоциональном состоянии человека", — объяснила Сычева.
Она также добавила, что причиной жжения и жара в пищеводе может стать плохое усвоение белка, а еще провоцировать изжогу могут некоторые продукты.
Попытки избавиться от неприятного симптома с помощью народных средств, таких как сода или апельсиновый сок, ни к чему хорошему не приведут, предупредила врач.
"Ни в коем случае не нужно пользоваться содой. Она в моменте может помочь, но у нее есть эффект рикошета: сода сначала гасит кислотность, а потом организм это компенсирует и выделяет слишком много кислоты. Цитрусовые у многих как раз ослабляют нижний пищеводный сфинктер, и происходит заброс кислоты (из желудка в пищевод, – ред.)", — объяснила Сычева.
Чтобы справиться с изжогой она рекомендовала изменить рацион и режим питания, а также соблюдать некоторые меры предосторожности.
"Можно пересмотреть и наладить режим питания: есть хотя бы три раза в день, примерно через каждые пять часов. Сразу после еды не надо принимать горизонтальное положение или поднимать тяжести. Стоит ограничить в рационе продукты, провоцирующие изжогу, или, например, поработать со стрессом. И тогда изжога беспокоить не будет", — уточнила Сычева.
В заключение она сказала, что в случае, если изжога не проходит в течение двух-трех дней, нужно обратиться к врачу.