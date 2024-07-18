https://uz.sputniknews.ru/20240718/izjoga-prichiny-lecheniye-vrach-rekomendatsii-44845498.html

Врач: Что будет, если гасить изжогу содой или апельсиновым соком

Врач: Что будет, если гасить изжогу содой или апельсиновым соком

Sputnik Узбекистан

Если изжога не проходит в течение двух-трех дней, нужно обратиться к специалисту.

2024-07-18T22:03+0500

2024-07-18T22:03+0500

2024-07-18T22:03+0500

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Из-за чего может возникать изжога и какие народные способы борьбы с ней не столько помогают, сколько вредят здоровью, рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог Наталья Сычева.По словам специалиста, ощущение жжения в пищеводе или изжога могут появляться по разным причинам. Она также добавила, что причиной жжения и жара в пищеводе может стать плохое усвоение белка, а еще провоцировать изжогу могут некоторые продукты.Попытки избавиться от неприятного симптома с помощью народных средств, таких как сода или апельсиновый сок, ни к чему хорошему не приведут, предупредила врач.Чтобы справиться с изжогой она рекомендовала изменить рацион и режим питания, а также соблюдать некоторые меры предосторожности.В заключение она сказала, что в случае, если изжога не проходит в течение двух-трех дней, нужно обратиться к врачу.

https://uz.sputniknews.ru/20240717/limony-polza-vred-vrach-mneniye-44835757.html

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изжога сода апельсиновый сок специалист