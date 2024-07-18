https://uz.sputniknews.ru/20240718/mirziyoev-japarov-peregovory-v-uzkom-formate-44852847.html

Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в узком формате — подробности

Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в узком формате — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства

2024-07-18T16:03+0500

2024-07-18T16:03+0500

2024-07-18T16:17+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

переговоры

президент

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в узком формате, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Предметом обсуждения стали актуальные вопросы узбекско-кыргызского сотрудничества. Мирзиёев особо отметил, что в последние годы благодаря совместным усилиям сформирован хороший фундамент для кардинального расширения многопланового взаимодействия на долгосрочную перспективу. Речь шла о необходимости повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств, продолжения взаимной поддержки в рамках международных и региональных площадок, в том числе ООН, ВТО, консультативных встреч глав государств региона, форматов "Центральная Азия плюс". Также президенты указали на важность формирования новой экономической повестки сотрудничества. Вместе с тем они подчеркнули актуальность выработки комплексных мер для доведения объемов товарооборота до $2 млрд в ближайшие годы. Лидеры двух стран отметили успешное проведение накануне бизнес-форума, по итогам которого принят пакет новых соглашений. Как отмечалось, в ходе нынешнего визита будут запущены проекты кооперации в области возобновляемых источников энергии, автомобилестроения и текстильной отрасли. Приоритетное внимание в ходе переговоров уделили вопросам скорейшей практической реализации стратегических региональных проектов, в том числе строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1. Кроме того, Мирзиёев и Жапаров рассмотрели новые проектные предложения в сфере развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Также они предметно обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского и водного хозяйства, экологии, безопасности и других. Говорили и об активизации культурно-гуманитарного обмена. На этой неделе в Узбекистане проходят Дни культуры Кыргызстана. Накануне в Самарканде состоялся второй Форум ректоров вузов двух стран. Стороны условились подготовить календарь культурных мероприятий на ближайшие годы.Главы Узбекистана и Кыргызстана также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки, представляющим взаимный интерес.Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой находится в РУз с государственным визитом.

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