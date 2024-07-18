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https://uz.sputniknews.ru/20240718/mirziyoev-japarov-peregovory-v-uzkom-formate-44852847.html
Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в узком формате — подробности
Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в узком формате — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства
2024-07-18T16:03+0500
2024-07-18T16:17+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
переговоры
президент
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
кыргызстан
садыр жапаров
государственный визит
политика
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в узком формате, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Предметом обсуждения стали актуальные вопросы узбекско-кыргызского сотрудничества. Мирзиёев особо отметил, что в последние годы благодаря совместным усилиям сформирован хороший фундамент для кардинального расширения многопланового взаимодействия на долгосрочную перспективу. Речь шла о необходимости повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств, продолжения взаимной поддержки в рамках международных и региональных площадок, в том числе ООН, ВТО, консультативных встреч глав государств региона, форматов "Центральная Азия плюс". Также президенты указали на важность формирования новой экономической повестки сотрудничества. Вместе с тем они подчеркнули актуальность выработки комплексных мер для доведения объемов товарооборота до $2 млрд в ближайшие годы. Лидеры двух стран отметили успешное проведение накануне бизнес-форума, по итогам которого принят пакет новых соглашений. Как отмечалось, в ходе нынешнего визита будут запущены проекты кооперации в области возобновляемых источников энергии, автомобилестроения и текстильной отрасли. Приоритетное внимание в ходе переговоров уделили вопросам скорейшей практической реализации стратегических региональных проектов, в том числе строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1. Кроме того, Мирзиёев и Жапаров рассмотрели новые проектные предложения в сфере развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Также они предметно обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского и водного хозяйства, экологии, безопасности и других. Говорили и об активизации культурно-гуманитарного обмена. На этой неделе в Узбекистане проходят Дни культуры Кыргызстана. Накануне в Самарканде состоялся второй Форум ректоров вузов двух стран. Стороны условились подготовить календарь культурных мероприятий на ближайшие годы.Главы Узбекистана и Кыргызстана также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки, представляющим взаимный интерес.Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой находится в РУз с государственным визитом.
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мирзиёев жапаров переговоры
мирзиёев жапаров переговоры

Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в узком формате — подробности

16:03 18.07.2024 (обновлено: 16:17 18.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в узком формате, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2024
В резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предметом обсуждения стали актуальные вопросы узбекско-кыргызского сотрудничества.
Мирзиёев особо отметил, что в последние годы благодаря совместным усилиям сформирован хороший фундамент для кардинального расширения многопланового взаимодействия на долгосрочную перспективу.
"Подчеркнуто, что подписание в рамках настоящего визита Совместного заявления о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства подтверждает обоюдное стремление вывести двусторонние отношения на более высокий уровень", — говорится в сообщении.
Речь шла о необходимости повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств, продолжения взаимной поддержки в рамках международных и региональных площадок, в том числе ООН, ВТО, консультативных встреч глав государств региона, форматов "Центральная Азия плюс".
Также президенты указали на важность формирования новой экономической повестки сотрудничества.
Вместе с тем они подчеркнули актуальность выработки комплексных мер для доведения объемов товарооборота до $2 млрд в ближайшие годы. Лидеры двух стран отметили успешное проведение накануне бизнес-форума, по итогам которого принят пакет новых соглашений.
Как отмечалось, в ходе нынешнего визита будут запущены проекты кооперации в области возобновляемых источников энергии, автомобилестроения и текстильной отрасли.
Приоритетное внимание в ходе переговоров уделили вопросам скорейшей практической реализации стратегических региональных проектов, в том числе строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.
Кроме того, Мирзиёев и Жапаров рассмотрели новые проектные предложения в сфере развития транспортной и энергетической инфраструктуры.
"Президенты заявили о важности дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества, в том числе в рамках Совета хокимов приграничных областей", — говорится в сообщении.
Также они предметно обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского и водного хозяйства, экологии, безопасности и других.
Говорили и об активизации культурно-гуманитарного обмена. На этой неделе в Узбекистане проходят Дни культуры Кыргызстана. Накануне в Самарканде состоялся второй Форум ректоров вузов двух стран. Стороны условились подготовить календарь культурных мероприятий на ближайшие годы.
Главы Узбекистана и Кыргызстана также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки, представляющим взаимный интерес.
Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой находится в РУз с государственным визитом.
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