https://uz.sputniknews.ru/20240718/mirziyoyev-japarov-peregovory-tashkent-44854996.html

Мирзиёев и Жапаров проанализировали результаты совместной работы по ключевым направлениям

Мирзиёев и Жапаров проанализировали результаты совместной работы по ключевым направлениям

Sputnik Узбекистан

Президенты провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, по итогам которых поручили подготовить совместную дорожную карту и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей

2024-07-18T17:30+0500

2024-07-18T17:30+0500

2024-07-18T17:55+0500

политика

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

государственный визит

садыр жапаров

переговоры

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/12/44854828_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a5f52ff1c4104936cf5da4d6c7997a79.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров критически проанализировали результаты совместной работы по ключевым направлениям – торговля, промышленная кооперация, энергетика, транспорт, сельское и водное хозяйство, безопасность, культура и другие, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В ходе переговоров в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран стороны договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств и регионов, деловых, экспертных и общественных кругов."Принято решение о создании Межгосударственного совета", — говорится в сообщении.Также отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, ШОС, Организации тюркских государств, Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и других многосторонних площадок.Участники обсудили конкретные меры по наращиванию товарооборота, прежде всего за счет программ импортозамещения и поддержки проектов кооперации.Как отмечалось, портфель активных проектов промышленной кооперации уже достиг $300 млн. В рамках прошедшего накануне бизнес-форума принят новый пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений в области энергетики, логистики, электротехники, в текстильной, агропромышленной и других отраслях.В качестве стратегического направления определено сотрудничество в энергетической сфере.Стороны отметили важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.Также, с учетом потенциала двух стран, планируется подготовить комплексную программу сотрудничества по развитию малой гидроэнергетики.Речь шла и об активизации совместных усилий по укреплению транспортной взаимосвязанности в регионе.Подчеркивалось, что историческим событием в этом направлении стало подписание 6 июня этого года трехстороннего Соглашения о стратегическом проекте строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.На встрече также рассмотрели перспективные транспортные проекты.Стороны условились подготовить график взаимных визитов делегаций регионов и обновить совместные "дорожные карты".Кроме того, продолжатся активные обмены в сферах культуры, молодежи, туризма, образования, науки и спорта. На предстоящие годы подготовят календарь культурных мероприятий.В ходе заседания президенты заслушали доклады вице-премьеров с конкретными предложениями по торгово-экономической повестке дня.По итогам переговоров лидеры Узбекистана и Кыргызстана поручили подготовить совместную дорожную карту и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится в РУз с государственным визитом.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев жапаров переговоры