Мирзиёев и Жапаров проанализировали результаты совместной работы по ключевым направлениям
17:30 18.07.2024 (обновлено: 17:55 18.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президенты провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, по итогам которых поручили подготовить совместную дорожную карту и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров критически проанализировали результаты совместной работы по ключевым направлениям – торговля, промышленная кооперация, энергетика, транспорт, сельское и водное хозяйство, безопасность, культура и другие, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
Главы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе переговоров в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран стороны договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств и регионов, деловых, экспертных и общественных кругов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
Главы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Принято решение о создании Межгосударственного совета", — говорится в сообщении.
Также отмечена необходимость продолжения тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, ШОС, Организации тюркских государств, Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и других многосторонних площадок.
Участники обсудили конкретные меры по наращиванию товарооборота, прежде всего за счет программ импортозамещения и поддержки проектов кооперации.
"В этих целях в ходе визита принимается программа по увеличению объемов взаимной торговли. Кроме того, будут созданы торговые дома в двух столицах, сформирован портфель экспортно-импортных контрактов для выхода на показатель в 2 миллиарда долларов в ближайшие годы, внедрены инструменты предэкспортного финансирования, запущен "зеленый коридор" для ускоренной транспортировки сельскохозяйственной и животноводческой продукции", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, портфель активных проектов промышленной кооперации уже достиг $300 млн. В рамках прошедшего накануне бизнес-форума принят новый пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений в области энергетики, логистики, электротехники, в текстильной, агропромышленной и других отраслях.
"Для продвижения таких проектов уставной капитал Узбекско-Кыргызского фонда будет увеличен до 200 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
В качестве стратегического направления определено сотрудничество в энергетической сфере.
Стороны отметили важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.
Также, с учетом потенциала двух стран, планируется подготовить комплексную программу сотрудничества по развитию малой гидроэнергетики.
Речь шла и об активизации совместных усилий по укреплению транспортной взаимосвязанности в регионе.
Подчеркивалось, что историческим событием в этом направлении стало подписание 6 июня этого года трехстороннего Соглашения о стратегическом проекте строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
На встрече также рассмотрели перспективные транспортные проекты.
"Отмечено, что настоящими драйверами торгово-экономического сотрудничества являются регионы двух стран. В данном контексте достигнута договоренность продолжить активные контакты в рамках Совета хокимов приграничных областей под председательством премьер-министров", — говорится в сообщении.
Стороны условились подготовить график взаимных визитов делегаций регионов и обновить совместные "дорожные карты".
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
Главы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Важным направлением взаимодействия обозначена сфера сельского хозяйства. Речь идет о реализации программы агрокооперации, предусматривающей совместное выращивание сельхозкультур, создание интенсивных садов и агрокластеров", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
Главы государств определили приоритеты дальнейшего развития узбекско-кыргызского сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, продолжатся активные обмены в сферах культуры, молодежи, туризма, образования, науки и спорта. На предстоящие годы подготовят календарь культурных мероприятий.
В ходе заседания президенты заслушали доклады вице-премьеров с конкретными предложениями по торгово-экономической повестке дня.
По итогам переговоров лидеры Узбекистана и Кыргызстана поручили подготовить совместную дорожную карту и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.
Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится в РУз с государственным визитом.