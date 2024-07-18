https://uz.sputniknews.ru/20240718/mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-pezeshkian-44842426.html
Мирзиёев созвонился с новым президентом Ирана — что обсудили
Мирзиёев созвонился с новым президентом Ирана — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Лидеры двух стран намерены укреплять многоплановое сотрудничество
2024-07-18T09:48+0500
2024-07-18T09:48+0500
2024-07-18T14:36+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
телефонный разговор
президент
иран
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с недавно избранным Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Глава республики поздравил иранского коллегу с победой на прошедших президентских выборах и пожелал ему больших успехов на столь ответственном государственном посту. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и транспорта. Они с удовлетворением отметили рост в последние годы объемов товарооборота и грузоперевозок, количества совместных проектов и предприятий, частоты авиарейсов. Особое внимание лидеры двух стран уделили вопросам реализации достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне. В ходе телефонного разговора Мирзиёев и Пезешкиан также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мирзиёев обсуждение президент иран сотрудничество
мирзиёев обсуждение президент иран сотрудничество
Мирзиёев созвонился с новым президентом Ирана — что обсудили
09:48 18.07.2024 (обновлено: 14:36 18.07.2024)
Лидеры двух стран намерены укреплять многоплановое сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с недавно избранным Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
Глава республики поздравил иранского коллегу с победой на прошедших президентских выборах и пожелал ему больших успехов на столь ответственном государственном посту.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских отношений, расширения практического взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и транспорта.
Они с удовлетворением отметили рост в последние годы объемов товарооборота и грузоперевозок, количества совместных проектов и предприятий, частоты авиарейсов.
Особое внимание лидеры двух стран уделили вопросам реализации достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне.
"Отмечена важность продвижения проектов кооперации в энергетике, химической промышленности, сельском хозяйстве, пищевой и других отраслях", — говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора Мирзиёев и Пезешкиан также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки.