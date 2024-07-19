https://uz.sputniknews.ru/20240719/japarov-gosvizit-uzbekistan-dokumenty-podpisaniye-44858661.html

Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Жапарова — перечень

Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Жапарова — перечень

Sputnik Узбекистан

В ходе госвизита президента Кыргызстана в Узбекистан стороны подписали Совместное заявление, а также документы о сотрудничестве в сферах строительства, занятости, миграции, госсслужбы, культуры и искусства

2024-07-19T09:37+0500

2024-07-19T09:37+0500

2024-07-19T09:37+0500

политика

экономика

подписание документов

узбекистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. По итогам переговоров между Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым принят солидный пакет двусторонних документов, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Также были подписаны 16 документов, в числе которых: Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится в РУз с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20240718/mirziyoyev-japarov-zapusk-proyekty-kooperatsiya-44856294.html

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государственный визит садыр жапаров узбекистан подписание документов