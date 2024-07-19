Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Жапарова — перечень
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе госвизита президента Кыргызстана в Узбекистан стороны подписали Совместное заявление, а также документы о сотрудничестве в сферах строительства, занятости, миграции, госслужбы, культуры, искусства и в других областях.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. По итогам переговоров между Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым принят солидный пакет двусторонних документов, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"Главы государств подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Также были подписаны 16 документов, в числе которых:
межправительственное Соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимных поездках граждан;
Протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию;
Протокол о сотрудничестве в сфере строительной деятельности;
Протокол о сотрудничестве в области труда, занятости населения и миграции;
Протокол о сотрудничестве в области культуры и искусства;
Протокол о сотрудничестве в сфере государственной службы;
План мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2024-2030 годы;
План практических мер по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024–2026 годы;
Дорожная карта по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2024-2026 годы;
План мероприятий по развитию сотрудничества между городами Ташкентом и Бишкеком на 2024-2026 годы;
Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики и другие.
Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится в РУз с государственным визитом.