https://uz.sputniknews.ru/20240718/mirziyoyev-japarov-zapusk-proyekty-kooperatsiya-44856294.html
Президенты Узбекистана и Кыргызстана дали старт совместным проектам
Президенты Узбекистана и Кыргызстана дали старт совместным проектам
Sputnik Узбекистан
По мнению обеих сторон эти проекты в энергетической, транспортной и текстильной сферах будут способствовать расширению взаимовыгодного практического сотрудничества между странами
2024-07-18T18:07+0500
2024-07-18T18:07+0500
2024-07-18T18:07+0500
экономика
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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Кроме того, президенты по видеосвязи ввели в строй завод по производству современных легковых автомобилей и коммерческой техники в селе Ак-Суу Чуйской области. В частности, здесь будут выпускать автомобили марок "Кобальт", "Оникс" и "Трекер", а также грузовые автомобили. Открытие завода стало возможным благодаря соглашению между правительствами двух стран. Все комплектующие для сборки более 20 моделей авто будут поставлять из Узбекистана. В первый год работы завода планируют выпустить 10 тыс. единиц техники, в последующие — до 30 тыс., сообщает Sputnik Кыргызстан. Также стартовало производство швейно-трикотажных изделий и полотен в городе Кара-Балта. На предприятие поставлено и смонтировано современное технологическое оборудование. Президенты выразили уверенность, что эти проекты будут способствовать расширению взаимовыгодного практического сотрудничества между двумя странами. Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в узком формате — подробностиНапомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится в РУз с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20240718/mirziyoyev-japarov-peregovory-tashkent-44854996.html
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мирзиёев жапаров запуск проекты
мирзиёев жапаров запуск проекты
Президенты Узбекистана и Кыргызстана дали старт совместным проектам
По мнению обеих сторон, эти проекты в энергетической, транспортной и текстильной сферах будут способствовать расширению взаимовыгодного практического сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
"В частности, дан старт проекту строительства двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях. Предусматривается, что вырабатываемая на этих станциях электроэнергия будет поставляться в Кыргызскую Республику", — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты по видеосвязи ввели в строй завод по производству современных легковых автомобилей и коммерческой техники в селе Ак-Суу Чуйской области. В частности, здесь будут выпускать автомобили марок "Кобальт", "Оникс" и "Трекер", а также грузовые автомобили.
Открытие завода стало возможным благодаря соглашению между правительствами двух стран. Все комплектующие для сборки более 20 моделей авто будут поставлять из Узбекистана. В первый год работы завода планируют выпустить 10 тыс. единиц техники, в последующие — до 30 тыс., сообщает Sputnik Кыргызстан.
Также стартовало производство швейно-трикотажных изделий и полотен в городе Кара-Балта. На предприятие поставлено и смонтировано современное технологическое оборудование.
Президенты выразили уверенность, что эти проекты будут способствовать расширению взаимовыгодного практического сотрудничества между двумя странами.
Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится в РУз с государственным визитом.