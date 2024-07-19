https://uz.sputniknews.ru/20240719/uzbekistan-bolnitsy-kolichestvo-statistika-44863848.html
В Узбекистане растет число больниц — статистика
В Узбекистане растет число больниц — статистика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 января 2024 года количество действующих больничных учреждений превысило 1 400
2024-07-19T12:49+0500
2024-07-19T12:49+0500
2024-07-19T12:49+0500
статистика
узбекистан
общество
больницы
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Количество больничных учреждений в Узбекистане увеличивается, сообщает Агентство статистики. По состоянию на 1 января 2024 года число действующих больниц составило 1 432, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 227. Количество больничных учреждений по годам: Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан— инфографика
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узбекистан больницы число рост
узбекистан больницы число рост
В Узбекистане растет число больниц — статистика
По состоянию на 1 января 2024 года количество действующих больничных учреждений превысило 1 400.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Количество больничных учреждений в Узбекистане увеличивается, сообщает
Агентство статистики.
По состоянию на 1 января 2024 года число действующих больниц составило 1 432, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 227.
Количество больничных учреждений по годам: