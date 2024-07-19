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https://uz.sputniknews.ru/20240719/uzbekistan-bolnitsy-kolichestvo-statistika-44863848.html
В Узбекистане растет число больниц — статистика
В Узбекистане растет число больниц — статистика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 января 2024 года количество действующих больничных учреждений превысило 1 400
2024-07-19T12:49+0500
2024-07-19T12:49+0500
статистика
узбекистан
общество
больницы
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Количество больничных учреждений в Узбекистане увеличивается, сообщает Агентство статистики. По состоянию на 1 января 2024 года число действующих больниц составило 1 432, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 227. Количество больничных учреждений по годам: Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан— инфографика
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узбекистан больницы число рост
узбекистан больницы число рост

В Узбекистане растет число больниц — статистика

12:49 19.07.2024
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкМедицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото
Медицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Алексей Насыров
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По состоянию на 1 января 2024 года количество действующих больничных учреждений превысило 1 400.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Количество больничных учреждений в Узбекистане увеличивается, сообщает Агентство статистики.
По состоянию на 1 января 2024 года число действующих больниц составило 1 432, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 227.
Количество больничных учреждений по годам:
2019 год – 1 205 единиц;
2020 год – 1 232;
2021 год – 1 281;
2022 год – 1 328;
2023 год – 1 432.
Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан— инфографика
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