https://uz.sputniknews.ru/20240719/uzbekistan-nezavisimost-prazdnovaniye-postanovleniye-44867523.html
В Узбекистане широко отметят День независимости
В Узбекистане широко отметят День независимости
Sputnik Узбекистан
Постановление о подготовке и праздновании тридцать третьей годовщины государственной независимости республики подписал президент.
2024-07-19T14:05+0500
2024-07-19T14:05+0500
2024-07-19T14:05+0500
узбекистан
день независимости
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
постановление
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане широко отметят День независимости. Это определено в Постановлении президента "О подготовке и проведении празднования тридцать третьей годовщины государственной независимости РУз".Там же указано, что, именно благодаря независимости, республика стала суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством, полноценным субъектом международного права.Глава государства распорядился утвердить состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования тридцать третьей годовщины государственной независимости Узбекистана.В свою очередь, комиссии предстоит в недельный срок утвердить Программу организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий, воплощающих главную идею "Только сплоченные – мы единый народ, только вместе – мы сильная страна!".Ее подготовят в соответствии со Стратегией "Узбекистан-2030", а также Госпрограммой "Год поддержки молодежи и бизнеса".Для работы в регионах организуют выездные группы в составе известных деятелей науки, культуры и искусства, спортсменов, представителей общественности.В соответствии с планом они будут проводить духовно-просветительские форумы, встречи трех поколений, литературно-художественные вечера, дни национального кино, гуляния, культурные и спортивные мероприятия, гастрономические фестивали, посвященные Празднику независимости.Также к подготовке программ основных праздничных мероприятий в Каракалпакстане, областях и Ташкенте привлекут творческие группы из опытных сценаристов и режиссеров, поэтов и писателей, композиторов и балетмейстеров, художников сцены, представителей искусства макома и бахши, талантливых молодых исполнителей.Участникам встреч в махаллях, образовательных учреждениях и трудовых коллективах на конкретных примерах расскажут о результатах реализуемых в стране реформ и социальных программ.Также запланированы благотворительные мероприятия "для оказания почестей представителям старшего поколения, в том числе участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, посещения и оказания материальной и моральной помощи гражданам, проживающим в домах "Мехрибонлик", "Саховат" и "Мурувват", а также тем, кто включен в тетради социальной защиты и нуждается в поддержке".В планах также традиционные конкурсы "Образ Родины глазами художника", "Жить во имя Родины!", "Самый великий, самый дорогой", а также заключительный этап конкурса на лучшие песни и музыкальные произведения о независимости страны. Их победителей и призеров наградят накануне Дня независимости.
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узбекистан день независимости постановление президент
узбекистан день независимости постановление президент
В Узбекистане широко отметят День независимости
Постановление о подготовке и праздновании тридцать третьей годовщины государственной независимости республики подписал президент.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В Узбекистане широко отметят День независимости. Это определено в Постановлении
президента "О подготовке и проведении празднования тридцать третьей годовщины государственной независимости РУз".
"Тридцать три года назад в сложных исторических условиях мы обрели национальную независимость, которая сегодня объединяет весь наш многонациональный народ на пути к великой цели построения Нового Узбекистана, вдохновляет на достижение новых успехов и рубежей", — говорится в тексте документа.
Там же указано, что, именно благодаря независимости, республика стала суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством, полноценным субъектом международного права.
Глава государства распорядился утвердить состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования тридцать третьей годовщины государственной независимости Узбекистана.
В свою очередь, комиссии предстоит в недельный срок утвердить Программу организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий, воплощающих главную идею "Только сплоченные – мы единый народ, только вместе – мы сильная страна!".
Ее подготовят в соответствии со Стратегией "Узбекистан-2030", а также Госпрограммой "Год поддержки молодежи и бизнеса".
Для работы в регионах организуют выездные группы в составе известных деятелей науки, культуры и искусства, спортсменов, представителей общественности.
В соответствии с планом они будут проводить духовно-просветительские форумы, встречи трех поколений, литературно-художественные вечера, дни национального кино, гуляния, культурные и спортивные мероприятия, гастрономические фестивали, посвященные Празднику независимости.
Также к подготовке программ основных праздничных мероприятий в Каракалпакстане, областях и Ташкенте привлекут творческие группы из опытных сценаристов и режиссеров, поэтов и писателей, композиторов и балетмейстеров, художников сцены, представителей искусства макома и бахши, талантливых молодых исполнителей.
Участникам встреч в махаллях, образовательных учреждениях и трудовых коллективах на конкретных примерах расскажут о результатах реализуемых в стране реформ и социальных программ.
Также запланированы благотворительные мероприятия "для оказания почестей представителям старшего поколения, в том числе участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, посещения и оказания материальной и моральной помощи гражданам, проживающим в домах "Мехрибонлик", "Саховат" и "Мурувват", а также тем, кто включен в тетради социальной защиты и нуждается в поддержке".
В планах также традиционные конкурсы "Образ Родины глазами художника", "Жить во имя Родины!", "Самый великий, самый дорогой", а также заключительный этап конкурса на лучшие песни и музыкальные произведения о независимости страны. Их победителей и призеров наградят накануне Дня независимости.