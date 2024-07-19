https://uz.sputniknews.ru/20240719/uzbekistan-nezavisimost-prazdnovaniye-postanovleniye-44867523.html

В Узбекистане широко отметят День независимости

В Узбекистане широко отметят День независимости

Sputnik Узбекистан

Постановление о подготовке и праздновании тридцать третьей годовщины государственной независимости республики подписал президент.

2024-07-19T14:05+0500

2024-07-19T14:05+0500

2024-07-19T14:05+0500

узбекистан

день независимости

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

постановление

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане широко отметят День независимости. Это определено в Постановлении президента "О подготовке и проведении празднования тридцать третьей годовщины государственной независимости РУз".Там же указано, что, именно благодаря независимости, республика стала суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством, полноценным субъектом международного права.Глава государства распорядился утвердить состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования тридцать третьей годовщины государственной независимости Узбекистана.В свою очередь, комиссии предстоит в недельный срок утвердить Программу организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий, воплощающих главную идею "Только сплоченные – мы единый народ, только вместе – мы сильная страна!".Ее подготовят в соответствии со Стратегией "Узбекистан-2030", а также Госпрограммой "Год поддержки молодежи и бизнеса".Для работы в регионах организуют выездные группы в составе известных деятелей науки, культуры и искусства, спортсменов, представителей общественности.В соответствии с планом они будут проводить духовно-просветительские форумы, встречи трех поколений, литературно-художественные вечера, дни национального кино, гуляния, культурные и спортивные мероприятия, гастрономические фестивали, посвященные Празднику независимости.Также к подготовке программ основных праздничных мероприятий в Каракалпакстане, областях и Ташкенте привлекут творческие группы из опытных сценаристов и режиссеров, поэтов и писателей, композиторов и балетмейстеров, художников сцены, представителей искусства макома и бахши, талантливых молодых исполнителей.Участникам встреч в махаллях, образовательных учреждениях и трудовых коллективах на конкретных примерах расскажут о результатах реализуемых в стране реформ и социальных программ.Также запланированы благотворительные мероприятия "для оказания почестей представителям старшего поколения, в том числе участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, посещения и оказания материальной и моральной помощи гражданам, проживающим в домах "Мехрибонлик", "Саховат" и "Мурувват", а также тем, кто включен в тетради социальной защиты и нуждается в поддержке".В планах также традиционные конкурсы "Образ Родины глазами художника", "Жить во имя Родины!", "Самый великий, самый дорогой", а также заключительный этап конкурса на лучшие песни и музыкальные произведения о независимости страны. Их победителей и призеров наградят накануне Дня независимости.

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