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Видеомост Москва — Ташкент на тему высшего образования — трансляция
Видеомост Москва — Ташкент на тему высшего образования — трансляция
Sputnik Узбекистан
На вопросы журналистов о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между РФ и РУз в сфере науки и высшего образования отвечают российские и узбекские эксперты
2024-07-19T13:04+0500
2024-07-19T13:04+0500
2024-07-19T13:04+0500
прямая трансляция
sputnik
узбекистан
мнение эксперта
узбекистан
россия
сотрудничество
наука
высшее образование
пресс-центр
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования".Участники в Москве:В Ташкенте:Они рассказывают о том, каковы основные направления сотрудничества в сфере высшего образования между Россией и Узбекистаном, какие новые программы планируют запустить в ближайшем будущем, подводят итоги прошедшего в конце июня во Владивостоке IV Российско-узбекского образовательного форума и отвечают на вопросы журналистов.
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россия узбекистан высшее образование сотрудничество
россия узбекистан высшее образование сотрудничество
Видеомост Москва — Ташкент на тему высшего образования — трансляция
На вопросы журналистов о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между РФ и РУз в области науки и высшего образования отвечают российские и узбекские эксперты.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования".
заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
первый заместитель Министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев.
Они рассказывают о том, каковы основные направления сотрудничества в сфере высшего образования между Россией и Узбекистаном, какие новые программы планируют запустить в ближайшем будущем, подводят итоги прошедшего в конце июня во Владивостоке IV Российско-узбекского образовательного форума и отвечают на вопросы журналистов.