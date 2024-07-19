https://uz.sputniknews.ru/20240719/videomost-moskva-tashkent-vyssheye-obrazovaniye-44866217.html

Видеомост Москва — Ташкент на тему высшего образования — трансляция

Видеомост Москва — Ташкент на тему высшего образования — трансляция

Sputnik Узбекистан

На вопросы журналистов о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между РФ и РУз в сфере науки и высшего образования отвечают российские и узбекские эксперты

2024-07-19T13:04+0500

2024-07-19T13:04+0500

2024-07-19T13:04+0500

прямая трансляция

sputnik

узбекистан

мнение эксперта

узбекистан

россия

сотрудничество

наука

высшее образование

пресс-центр

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования".Участники в Москве:В Ташкенте:Они рассказывают о том, каковы основные направления сотрудничества в сфере высшего образования между Россией и Узбекистаном, какие новые программы планируют запустить в ближайшем будущем, подводят итоги прошедшего в конце июня во Владивостоке IV Российско-узбекского образовательного форума и отвечают на вопросы журналистов.

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