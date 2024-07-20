Нейросети и видеомонтаж: главные темы на SputnikPro в Москве
© SputnikНейросети и видеомонтаж: главные темы на SputnikPro в Москве
© Sputnik
Подписаться
Программа модуля "SputnikPro на Зубовском" была насыщена мастер-классами и лекциями, проведенными ведущими специалистами международной медиагруппы "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" с 15 по 19 июля прошел очередной модуль проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья, в ходе которого они не только теоретически осваивали новые знания, но и получили возможность применить их на практике.
В программе приняли участие 12 человек из Абхазии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. Большинство из них уже второй раз участвуют в проекте, а для некоторых, в том числе для руководителя информационной службы хокимията Ташкентской области Аскаржона Иcмоилова, это был первый опыт.
© SputnikУчастники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
Участники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
© Sputnik
Секреты успеха
В 2023 году был организован проект "SputnikPro на Зубовском". Иностранных гостей стали приглашать на обучение в Москву в главный офис международной медиагруппы "Россия сегодня". В минувшем году обучение прошли 48 журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья.
Программа 2024 года подразумевает расширение базовых знаний, а также их практическую отработку. За май, июнь и июль в ней приняли участие 36 человек.
Основные темы, затронутые специалистами международной медиагруппы "Россия сегодня" в рамках программы модуля, касались работы в Telegram и социальных сетях, визуальной составляющей медиаконтента, инструментов создания инфографики, нейросетей и этики работы с искусственным интеллектом.
© SputnikУчастники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
Участники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
© Sputnik
Шеф-редактор канала "Sputnik Ближнее зарубежье" Александр Самохвалов провел лекцию о ведении Telegram-каналов. Он поделился опытом и советами по созданию контента, который способен привлечь и удержать внимание аудитории в условиях растущей конкуренции среди медиа в мессенджере.
Специалист по видеомонтажу Дмитрий Буданцев продемонстрировал участникам, как из обычного видео можно создать динамичный материал, который соберет много просмотров. Он провел детальные мастер-классы, на которых участники учились работать с видеоматериалами, улучшать их качество и создавать яркие, запоминающиеся сюжеты.
Будущее медиа
Специалист по нейросетям Александр Петров показал возможности современных технологий. Он посоветовал ряд ресурсов, с помощью которых можно не только писать тексты, но и создавать видеоклипы, автоматически дублировать видео на иностранные языки. Кроме того, прямо на занятии участники создали своего первого Telegram-бота.
Эти технологии позволяют значительно упростить процесс адаптации контента для различных платформ и экономят время, которое можно использовать для создания новых материалов.
© SputnikУчастники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
Участники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
© Sputnik
Участникам также представили проект виртуальной ведущей Виктории, созданной с помощью нейросетей. Виртуальные ведущие уже активно используются в ряде мировых медиа, и эта тенденция продолжает набирать обороты.
Настоящая ведущая Виктория Федорова, ставшая прототипом виртуальной Виктории, поделилась своим опытом работы в кадре. Она рассказала, как справляться с различными типами спикеров, что делать в нестандартных ситуациях и как наладить эффективную коммуникацию во время беседы. Участники получили возможность провести мини-интервью с Викторией, что стало полезным и практическим опытом для многих из них.
Яркие впечатления
Значимым событием стала лекция известного телеведущего Армена Гаспаряна, который обсудил с участниками современные вызовы журналистики и роль личности в медиа. Он подчеркнул важность адаптации журналистов к быстро меняющемуся медиапространству и умения быстро реагировать на новые вызовы.
Кроме того, выступление Армена Гаспаряна, как всегда, было насыщено острыми и актуальными темами. Он поделился своим мнением о последних внутриполитических событиях в США и Армении.
Некоторым участникам проект позволил впервые в жизни посетить столицу России.
"Я первый раз в Москве. Давно мечтал здесь побывать. Вчера посетил мемориальную квартиру Александра Пушкина на Арбате, сегодня поеду в Большой театр", - поделился с корреспондентом Sputnik участник программы из Узбекистана Аскаржон Иcмоилов.
© SputnikРуководитель информационной службы хокимията Ташкентской области Аскаржон Иcмоилов
Руководитель информационной службы хокимията Ташкентской области Аскаржон Иcмоилов
© Sputnik
По его словам, на занятиях он каждый день узнавал что-то новое, познакомился с коллегами из разных стран.
"Отрадно, что в такое непростое время ваша страна не стоит на месте и продолжает развиваться", - подчеркнул руководитель информационной службы хокимията Ташкентской области.
Заключительный день программы завершился вручением сертификатов и праздничным фуршетом.
© SputnikУчастники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
Участники проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья
© Sputnik