https://uz.sputniknews.ru/20240720/uzbekistanye-sozdaniye-novyy-vuz-44881892.html
В Узбекистане появится новый вуз – подробности
В Узбекистане появится новый вуз – подробности
Sputnik Узбекистан
Постановление об образовании Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий принял президент республики
2024-07-20T14:23+0500
2024-07-20T14:23+0500
2024-07-20T14:23+0500
узбекистан
вуз
постановление
университет
образование
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий будет образован на базе Термезского инженерно-технологического института и Термезского института агротехнологий и инновационного развития путем их слияния, сообщает Минюст РУз. Одна из основных его задач – подготовка специалистов и научно-педагогических кадров в сферах инженерии, сельского хозяйства, производства и оказания услуг. Согласно документу, с 2025/2026 учебного года: Новому вузу предоставят право формировать свои образовательные программы на основе программ зарубежных высших образовательных организаций, вошедших в топ-300 перечня высших образовательных организаций в действующем рейтинге международно-признанных организаций. Все студенты, обучающиеся в Термезском инженерно-технологическом институте и Термезском институте агротехнологий и инновационного развития, продолжат обучение в университете, а с 2024/2025 учебного года студентам выпускных курсов будет выдаваться диплом университета в установленном порядке. Кроме того, с 2024/2025 учебного года здесь будет организована деятельность Передовой инженерной школы. При этом, крупные производственные предприятия будут прикреплены к ней в качестве промышленных партнеров.
https://uz.sputniknews.ru/20240720/rossiya-vuzy-filialy-uzbekistan-44877043.html
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вуз узбекистан постановление образование термезский государственный университет инженерия агротехнологии президент
вуз узбекистан постановление образование термезский государственный университет инженерия агротехнологии президент
В Узбекистане появится новый вуз – подробности
Постановление об образовании Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий принял президент республики.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий будет образован на базе Термезского инженерно-технологического института и Термезского института агротехнологий и инновационного развития путем их слияния, сообщает Минюст
РУз.
Одна из основных его задач – подготовка специалистов и научно-педагогических кадров в сферах инженерии, сельского хозяйства, производства и оказания услуг.
Согласно документу, с 2025/2026 учебного года:
профессора и преподаватели, а также докторанты университета будут направляться на научную стажировку и повышение квалификации в ведущие высшие образовательные и научно-исследовательские организации зарубежных государств;
для одаренных студентов, принятых на учебу в бакалавриат и магистратуру, создадут отдельные группы, преподавание в которых будет вестись на иностранных языках.
Новому вузу предоставят право формировать свои образовательные программы на основе программ зарубежных высших образовательных организаций, вошедших в топ-300 перечня высших образовательных организаций в действующем рейтинге международно-признанных организаций.
Все студенты, обучающиеся в Термезском инженерно-технологическом институте и Термезском институте агротехнологий и инновационного развития, продолжат обучение в университете, а с 2024/2025 учебного года студентам выпускных курсов будет выдаваться диплом университета в установленном порядке.
Кроме того, с 2024/2025 учебного года здесь будет организована деятельность Передовой инженерной школы. При этом, крупные производственные предприятия будут прикреплены к ней в качестве промышленных партнеров.