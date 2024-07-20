https://uz.sputniknews.ru/20240720/uzbekistanye-sozdaniye-novyy-vuz-44881892.html

В Узбекистане появится новый вуз – подробности

В Узбекистане появится новый вуз – подробности

Sputnik Узбекистан

Постановление об образовании Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий принял президент республики

2024-07-20T14:23+0500

2024-07-20T14:23+0500

2024-07-20T14:23+0500

узбекистан

вуз

постановление

университет

образование

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий будет образован на базе Термезского инженерно-технологического института и Термезского института агротехнологий и инновационного развития путем их слияния, сообщает Минюст РУз. Одна из основных его задач – подготовка специалистов и научно-педагогических кадров в сферах инженерии, сельского хозяйства, производства и оказания услуг. Согласно документу, с 2025/2026 учебного года: Новому вузу предоставят право формировать свои образовательные программы на основе программ зарубежных высших образовательных организаций, вошедших в топ-300 перечня высших образовательных организаций в действующем рейтинге международно-признанных организаций. Все студенты, обучающиеся в Термезском инженерно-технологическом институте и Термезском институте агротехнологий и инновационного развития, продолжат обучение в университете, а с 2024/2025 учебного года студентам выпускных курсов будет выдаваться диплом университета в установленном порядке. Кроме того, с 2024/2025 учебного года здесь будет организована деятельность Передовой инженерной школы. При этом, крупные производственные предприятия будут прикреплены к ней в качестве промышленных партнеров.

https://uz.sputniknews.ru/20240720/rossiya-vuzy-filialy-uzbekistan-44877043.html

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