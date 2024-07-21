https://uz.sputniknews.ru/20240721/eksport-tekstilnoy-produktsii-uzbekistan-44887787.html
Экспорт текстильной продукции из Узбекистана превысил $1,5 млрд
Экспорт текстильной продукции из Узбекистана превысил $1,5 млрд
Sputnik Узбекистан
За первое полугодие 2024 года республика экспортировала текстильную продукцию в 55 стран мира.
2024-07-21T17:22+0500
2024-07-21T17:22+0500
2024-07-21T17:27+0500
узбекистан
текстиль
экспорт
статистика
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В январе – июне 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму свыше $1,5 млрд, сообщает Агентство статистики.Этот показатель составил 11,8% от общего объема экспорта, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, он уменьшился на - 5,3 %. В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают также пряжа (46,2%) и готовые текстильные изделия (38,1 %). Увеличение объемов экспорта текстильной продукции можно рассматривать как результат реформ, проводимых с целью производства готовой продукции вместо хлопка-сырца и создания добавленной стоимости, говорится в отчете Агентства.
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экспорт текстиль статистика пряжа
экспорт текстиль статистика пряжа
Экспорт текстильной продукции из Узбекистана превысил $1,5 млрд
17:22 21.07.2024 (обновлено: 17:27 21.07.2024)
За первое полугодие 2024 года республика экспортировала текстильную продукцию в 55 стран мира.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
В январе – июне 2024 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму свыше $1,5 млрд, сообщает
Агентство статистики.
Этот показатель составил 11,8% от общего объема экспорта, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, он уменьшился на - 5,3 %.
В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают также пряжа (46,2%) и готовые текстильные изделия (38,1 %).
"В январе – июне 2024 года 496 видов текстильной продукции было экспортировано в 55 стран мира", — говорится в сообщении.
Увеличение объемов экспорта текстильной продукции можно рассматривать как результат реформ, проводимых с целью производства готовой продукции вместо хлопка-сырца и создания добавленной стоимости, говорится в отчете Агентства.