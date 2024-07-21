https://uz.sputniknews.ru/20240721/kuveytskaya-kompaniya-xochet-proizvodit-farmproduktsiyu-kashkadarya-44885121.html
Кувейтская компания хочет производить фармпродукцию в Кашкадарье
Кувейтская компания хочет производить фармпродукцию в Кашкадарье
Sputnik Узбекистан
Обсуждается также возможность создания в регионе современных медицинских лабораторий, позволяющих на ранней стадии выявить инвалидность, онкологические, сердечно-сосудистые и диабетические заболевания.
2024-07-21T11:24+0500
2024-07-21T11:24+0500
2024-07-21T11:24+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
фармацевтика
здравоохранение
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Представители одной из крупнейших кувейтских компаний “Gulf General Trading Co. Ltd.” посетили город Карши, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита делегация кувейтской компании встретилась с хокимом Кашкадарьинской области Муроджоном Азимовым и обсудила перспективы сотрудничества.Как отмечается, хоким проинформировал зарубежных гостей о проводимых в регионе реформах и создаваемой благоприятной деловой среде.В рамках встречи обсуждались инвестиционные проекты в различных сферах, в том числе по производству фармацевтической продукции и медицинским услугам.Кувейтские инвесторы представили свои предложения по запуску производства фармацевтической продукции в Кашкадарьинской области и созданию современных медицинских лабораторий, позволяющих на ранней стадии выявить инвалидность, онкологические, сердечно-сосудистые и диабетические заболевания.Было отмечено, что подобные проекты имеют большое значение не только в экономическом, но и в социальном плане.По итогам встречи сторонами достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества.Стоит отметить, что данная компания построит медицинскую лабораторию в Ферганской области. В ходе визита хокима Ферганской области Хайруллы Бозарова в Кувейт было подписано соответствующее соглашение стоимостью $1 млн.
узбекистан
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кувейт карши фармацевтика медицинская лаборатория онкологические заболевания
кувейт карши фармацевтика медицинская лаборатория онкологические заболевания
Кувейтская компания хочет производить фармпродукцию в Кашкадарье
Обсуждается также возможность создания в регионе современных медицинских лабораторий, позволяющих на ранней стадии выявить инвалидность, онкологические, сердечно-сосудистые и диабетические заболевания.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Представители одной из крупнейших кувейтских компаний “Gulf General Trading Co. Ltd.” посетили город Карши, сообщает ИА "Дунё".
В ходе визита делегация кувейтской компании встретилась с хокимом Кашкадарьинской области Муроджоном Азимовым и обсудила перспективы сотрудничества.
Как отмечается, хоким проинформировал зарубежных гостей о проводимых в регионе реформах и создаваемой благоприятной деловой среде.
В рамках встречи обсуждались инвестиционные проекты в различных сферах, в том числе по производству фармацевтической продукции и медицинским услугам.
Кувейтские инвесторы представили свои предложения по запуску производства фармацевтической продукции в Кашкадарьинской области и созданию современных медицинских лабораторий, позволяющих на ранней стадии выявить инвалидность, онкологические, сердечно-сосудистые и диабетические заболевания.
“В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о создании в результате реализации данных проектов новых рабочих мест в регионе, увеличении возможностей обеспечения местных жителей качественными лекарствами, а также ряде практических мер, направленных на повышение эффективности общей системы здравоохранения“, – отмечается в сообщении.
Было отмечено, что подобные проекты имеют большое значение не только в экономическом, но и в социальном плане.
По итогам встречи сторонами достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества.
Стоит отметить, что данная компания построит медицинскую лабораторию в Ферганской области. В ходе визита хокима Ферганской области Хайруллы Бозарова в Кувейт было подписано соответствующее соглашение стоимостью $1 млн.