https://uz.sputniknews.ru/20240722/rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-vyssheye-obrazovaniye-44899096.html

Могилевский: РФ и Узбекистан могут вместе популяризировать инженерное образование

Могилевский: РФ и Узбекистан могут вместе популяризировать инженерное образование

Sputnik Узбекистан

Чаще всего узбекистанцы выбирают для обучения в российских вузах инженерно-технические специальности. Поэтому, по мнению заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации, можно совместно заниматься популяризацией этого направления

2024-07-22T17:05+0500

2024-07-22T17:05+0500

2024-07-22T17:05+0500

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высшее образование

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России и Узбекистану надо вместе популяризировать инженерное образование. Такое мнение высказал заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Речь шла о сотрудничестве двух стран в сфере науки и высшего образования. В частности, говорили о востребованности среди узбекистанских студентов инженерно-технического образования, а также о совместной популяризации этого направления и карьерных возможностях.Замминистра отметил заинтересованность узбекской стороны в том, чтобы больше студентов из Узбекистана обучались бы России по инженерно-техническим специальностям. Поскольку, по словам Могилевского, российское образование в первую очередь славится именно этим.Поэтому, считает замминистра, можно совместно заниматься популяризацией инженерно-технического образования.В связи с этим Могилевский говорит, что необходимы комплексные меры, связанные, не только с популяризацией инженерно-технических специальностей, но и с пониманием карьерных преимуществ, которые открываются после окончания университета.В ходе видеомоста Константин Могилевский также рассказал о проекте "Передовые инженерные школы", который уже несколько лет реализуют в России по поручению Владимира Путина. Одну из таких школ в настоящее время создают в филиале МИСИС в Алмалыке.По словам замминистра, основная задача проекта — опережающая подготовка высококвалифицированных инженерных кадров с учетом запроса отрасли."Создание передовой инженерной школы на площадках российских университетов происходит в тесном взаимодействии вуза с профильными производственными высокотехнологичными компаниями, которые выступают основными заказчиками тех исследований и разработок, над которыми работают университет и преподаватели университета, и студенты. Мы можем говорить о том, что передовые инженерные школы становятся центрами самых передовых исследований и разработок. И значительно облегчается внедрение этих разработок в практическую деятельность крупных компаний", — объяснил Могилевский.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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