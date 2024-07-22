Могилевский: РФ и Узбекистан могут вместе популяризировать инженерное образование
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Чаще всего узбекистанцы выбирают для обучения в российских вузах инженерно-технические специальности. Поэтому, по мнению заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации, можно совместно заниматься популяризацией этого направления.
России и Узбекистану надо вместе популяризировать инженерное образование. Такое мнение высказал заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Речь шла о сотрудничестве двух стран в сфере науки и высшего образования. В частности, говорили о востребованности среди узбекистанских студентов инженерно-технического образования, а также о совместной популяризации этого направления и карьерных возможностях.
Замминистра отметил заинтересованность узбекской стороны в том, чтобы больше студентов из Узбекистана обучались бы России по инженерно-техническим специальностям. Поскольку, по словам Могилевского, российское образование в первую очередь славится именно этим.
"Система распределения квот, правительственных стипендий, оператором которой в последние годы является Россотрудничество, предполагает, что абитуриент сам выбирает направление подготовки, по которому он хочет получать образование. И здесь действительно мы смотрим, что самые популярные направления подготовки среди граждан республики Узбекистан, они, конечно, инженерно-технические", — рассказал Константин Могилевский.
Поэтому, считает замминистра, можно совместно заниматься популяризацией инженерно-технического образования.
"Для того, чтобы человек пошел бы поступать на инженерно-технические специальности, это, кстати, не только проблема Узбекистана, не только проблема России, это — общемировой тренд, нам нужно, чтобы люди в школе, причем даже не в старшей школе, а еще раньше, понимали бы, какие преимущества в жизни им даст хорошая инженерно-техническая подготовка. Потому что если человек об этом задумывается перед окончанием школы, а до этого он несколько лет не учил ни физику, ни математику как следует, ни химию, ни биологию, то это уже, конечно, поздно", — пояснил он.
В связи с этим Могилевский говорит, что необходимы комплексные меры, связанные, не только с популяризацией инженерно-технических специальностей, но и с пониманием карьерных преимуществ, которые открываются после окончания университета.
В ходе видеомоста Константин Могилевский также рассказал о проекте "Передовые инженерные школы", который уже несколько лет реализуют в России по поручению Владимира Путина. Одну из таких школ в настоящее время создают в филиале МИСИС в Алмалыке.
По словам замминистра, основная задача проекта — опережающая подготовка высококвалифицированных инженерных кадров с учетом запроса отрасли.
"Создание передовой инженерной школы на площадках российских университетов происходит в тесном взаимодействии вуза с профильными производственными высокотехнологичными компаниями, которые выступают основными заказчиками тех исследований и разработок, над которыми работают университет и преподаватели университета, и студенты. Мы можем говорить о том, что передовые инженерные школы становятся центрами самых передовых исследований и разработок. И значительно облегчается внедрение этих разработок в практическую деятельность крупных компаний", — объяснил Могилевский.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.