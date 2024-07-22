Эксперт: Как часто можно есть вяленую и копченую рыбу
© Sputnik / Алексей ФилипповКопченая рыба
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Главная опасность этих продуктов заключается в высоком содержании соли.
Вяленая и копченая рыба – любимые многими, но далеко не самые полезные угощения, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.
По его словам, главная опасность этих продуктов — большое содержание соли.
"Соли там больше 10%. Если считать по массе, это означает, что вы получите суточный максимум соли, съев пару небольших рыбок, каких-нибудь вобл. А если мы регулярно этот максимум превышаем, то серьезно увеличиваем риск гипертонии. А когда долго держится повышенное давление, это фактор, прямо предрасполагающий к инсульту, потому что сосуды становятся менее эластичными, и в какой-то несчастливый момент может случиться либо спазм, либо прорыв сосуда, например, в мозгу. А инсульт – это уже смертельно опасное состояние", — пояснил эксперт.
Также он предупредил, что в сочетании с пивом вяленая или копченая рыба может вдвойне навредить организму.
"С одной стороны, в наш организм доставляется огромное количество соли, а с другой – огромное количество жидкости. Соль заставляет эту жидкость усиленно циркулировать в кровяном русле, то есть эффект повышения давления оказывается двойным. Если какой-нибудь грузный краснолицый мужчина регулярно это практикует, то он своими руками приближает инсульт", — уточнил Малоземов.
Вместе с тем, эксперт рекомендовал продукт для употребления с вяленой и копченой рыбой, чтобы снизить риски для здоровья.
"Нужно употреблять эту рыбу, как что-то праздничное. Когда мы подаем ее на стол, можно применять разные способы вымачивания. Хотя это, конечно, больше относится к соленой рыбе, к какой-нибудь селедке, а с вяленой и копченой такие штуки мы обычно не проворачиваем. Еще есть штука, которая может несколько уменьшить вред от соли. Это добавление большого количества овощей на тот же самый праздничный стол, особенно содержащих калий. Например, если вы едите картошку в мундире, то вы получаете достаточно большую порцию калия, и лишняя соль, которая поступит с вяленой или копченой рыбой, будет несколько нейтрализована, потому что калий выступает своего рода антидотом к излишнему натрию из соли", — пояснил он.
В заключение эксперт уточнил, сколько копченой и вяленой рыбы можно употреблять здоровым людям: небольшое количество пару раз в неделю, если у вас все в порядке с давлением.