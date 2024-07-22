Эксперт: Как часто можно есть вяленую и копченую рыбу

"Нужно употреблять эту рыбу, как что-то праздничное. Когда мы подаем ее на стол, можно применять разные способы вымачивания. Хотя это, конечно, больше относится к соленой рыбе, к какой-нибудь селедке, а с вяленой и копченой такие штуки мы обычно не проворачиваем. Еще есть штука, которая может несколько уменьшить вред от соли. Это добавление большого количества овощей на тот же самый праздничный стол, особенно содержащих калий. Например, если вы едите картошку в мундире, то вы получаете достаточно большую порцию калия, и лишняя соль, которая поступит с вяленой или копченой рыбой, будет несколько нейтрализована, потому что калий выступает своего рода антидотом к излишнему натрию из соли", — пояснил он.