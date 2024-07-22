https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-rossiya-vyssheye-obrazovaniye-sotrudnichestvo-44892764.html

Далиев рассказал об итогах российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке

Далиев рассказал об итогах российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке

Sputnik Узбекистан

По словам первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций РУз, Узбекистан и Россия договорились создать Международный научный центр педагогических исследований

2024-07-22T12:55+0500

2024-07-22T12:55+0500

2024-07-22T12:55+0500

видео

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высшее образование

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наука

сотрудничество

пресс-центр

sputnik

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Итоги российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке подвел первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев.В ходе видеомоста Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования" в пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал об отличии данного форума от предыдущих трех мероприятий соответствующего формата.Замглавы профильного ведомства Узбекистана также добавил, что по итогам форума участники подписали около 30 документов между вузами, научно исследовательскими организациями.Подробнее о других достигнутых договоренностях — в видео Sputnik Узбекистан.

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