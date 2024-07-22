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Далиев рассказал об итогах российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке
Далиев рассказал об итогах российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке
Sputnik Узбекистан
По словам первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций РУз, Узбекистан и Россия договорились создать Международный научный центр педагогических исследований
2024-07-22T12:55+0500
2024-07-22T12:55+0500
2024-07-22T12:55+0500
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Итоги российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке подвел первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев.В ходе видеомоста Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования" в пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал об отличии данного форума от предыдущих трех мероприятий соответствующего формата.Замглавы профильного ведомства Узбекистана также добавил, что по итогам форума участники подписали около 30 документов между вузами, научно исследовательскими организациями.Подробнее о других достигнутых договоренностях — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан россия сотрудничество высшее образование
узбекистан россия сотрудничество высшее образование
Далиев рассказал об итогах российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке
Эксклюзив
По словам первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций РУз, Узбекистан и Россия договорились создать Международный научный центр педагогических исследований.
Итоги российско-узбекского образовательного форума во Владивостоке подвел первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев.
В ходе видеомоста Москва – Ташкент на тему: "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования" в пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал об отличии данного форума от предыдущих трех мероприятий соответствующего формата.
"На образовательном форуме мы в основном ранее рассматривали именно задачи, касающиеся высшего образования и вообще вузовской науки. А в этот раз у нас присутствовал и медицинский блок, система школьного образования, индустриальные партнеры тоже были", — пояснил он.
Замглавы профильного ведомства Узбекистана также добавил, что по итогам форума участники подписали около 30 документов между вузами, научно исследовательскими организациями.
"С Российской академией образования мы договорились о создании Международного научного центра педагогических исследований. Думаю, данная структурная единица тоже будет являться такой связующей площадкой, звеном для взаимодействия вообще в педобразовании, потому что это тоже очень важно", — отметил Далиев.
Подробнее о других достигнутых договоренностях — в видео Sputnik Узбекистан.