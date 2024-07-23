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https://uz.sputniknews.ru/20240723/mirziyoyev-ukazaniya-podgotovka-olimpiada-parij-44904033.html
Мирзиёеву доложили о подготовке к XXXIII летним Олимпийским играм
Мирзиёеву доложили о подготовке к XXXIII летним Олимпийским играм
Sputnik Узбекистан
Престижный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. В нем примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 стран
2024-07-23T09:38+0500
2024-07-23T09:38+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
подготовка
олимпийские игры
париж
сборная узбекистана
спорт
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложили о ходе подготовки к XXXIII летним Олимпийским играм, которые пройдут в столице Франции Париже, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, Узбекистан в 19 видах спорта будут представлять 90 спортсменов. Сборные на высоком уровне подготовились к предстоящим играм. Для каждого спортсмена приняли индивидуальную стратегию, обеспечили их участие в отборочных соревнованиях, местных и зарубежных учебно-тренировочных мероприятиях. Создали необходимые условия для подготовки в 15 олимпийских и паралимпийских центрах и спортивных базах в областях. Глава республики пожелал спортсменам успехов на Олимпийских играх. Кроме того, он дал указания ответственным лицам по отбору и поддержке талантливой молодежи, формированию качественного резерва для национальных сборных команд. Напомним, что престижный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже. В нем примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 стран.
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узбекистан подготовка олимпийские игры париж
узбекистан подготовка олимпийские игры париж

Мирзиёеву доложили о подготовке к XXXIII летним Олимпийским играм

09:38 23.07.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о работе по развитию спорта и олимпийского движения
Доложено о работе по развитию спорта и олимпийского движения - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Престижный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. В нем примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 стран.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложили о ходе подготовки к XXXIII летним Олимпийским играм, которые пройдут в столице Франции Париже, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о работе по развитию спорта и олимпийского движения
Доложено о работе по развитию спорта и олимпийского движения - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2024
Доложено о работе по развитию спорта и олимпийского движения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, Узбекистан в 19 видах спорта будут представлять 90 спортсменов.
"Помимо видов спорта, в которых наши атлеты традиционно сильны, в этом году впервые получены путевки по футболу, прыжкам в воду, стрельбе из лука, женской борьбе. Кроме того, 36 процентов узбекистанских олимпийцев составляют женщины", — говорится в сообщении.
Сборные на высоком уровне подготовились к предстоящим играм. Для каждого спортсмена приняли индивидуальную стратегию, обеспечили их участие в отборочных соревнованиях, местных и зарубежных учебно-тренировочных мероприятиях. Создали необходимые условия для подготовки в 15 олимпийских и паралимпийских центрах и спортивных базах в областях.
"Также проводились регулярные углубленные медицинские осмотры спортсменов, приняты системные меры по медико-биологическому и фармакологическому сопровождению", — говорится в сообщении.
Глава республики пожелал спортсменам успехов на Олимпийских играх. Кроме того, он дал указания ответственным лицам по отбору и поддержке талантливой молодежи, формированию качественного резерва для национальных сборных команд.
Напомним, что престижный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже. В нем примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 стран.
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