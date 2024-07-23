https://uz.sputniknews.ru/20240723/mirziyoyev-ukazaniya-podgotovka-olimpiada-parij-44904033.html

Мирзиёеву доложили о подготовке к XXXIII летним Олимпийским играм

Мирзиёеву доложили о подготовке к XXXIII летним Олимпийским играм

Sputnik Узбекистан

Престижный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. В нем примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 стран

2024-07-23T09:38+0500

2024-07-23T09:38+0500

2024-07-23T09:38+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

подготовка

олимпийские игры

париж

сборная узбекистана

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/17/44903491_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_11dab526830cecceff99f832e5e46bf8.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложили о ходе подготовки к XXXIII летним Олимпийским играм, которые пройдут в столице Франции Париже, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, Узбекистан в 19 видах спорта будут представлять 90 спортсменов. Сборные на высоком уровне подготовились к предстоящим играм. Для каждого спортсмена приняли индивидуальную стратегию, обеспечили их участие в отборочных соревнованиях, местных и зарубежных учебно-тренировочных мероприятиях. Создали необходимые условия для подготовки в 15 олимпийских и паралимпийских центрах и спортивных базах в областях. Глава республики пожелал спортсменам успехов на Олимпийских играх. Кроме того, он дал указания ответственным лицам по отбору и поддержке талантливой молодежи, формированию качественного резерва для национальных сборных команд. Напомним, что престижный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже. В нем примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 стран.

узбекистан

париж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан подготовка олимпийские игры париж