https://uz.sputniknews.ru/20240723/produkty-noch-yeda-opasnost-44913535.html
Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь
Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь
Sputnik Узбекистан
Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи
2024-07-23T22:03+0500
2024-07-23T22:03+0500
2024-07-23T22:03+0500
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Нельзя есть жирную, тяжелую и мясную пищу на ночь, предупредила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. Об этом сообщает РИА Новости.Специалист рекомендует в целом отказаться от потребления пищи на ночь.Чтобы избавиться от привычки есть на ночь она советует соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных перерывов между приемами пищи.Также она добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами.Кроме того, специалист развеяла миф о пользе кефира перед сном.
https://uz.sputniknews.ru/20240722/ryba-vyaleniye-kopcheniye-sol-opasnost-44895699.html
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врач продукты еда ночь опасность
врач продукты еда ночь опасность
Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь
Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи.
Нельзя есть жирную, тяжелую и мясную пищу на ночь, предупредила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. Об этом сообщает РИА Новости
.
Специалист рекомендует в целом отказаться от потребления пищи на ночь.
"Не надо нагружать свой желудок перед сном. Лучше ужинать за три часа до сна. И не употреблять жирную и тяжелую пищу, чтобы не было заброса кислоты из желудка. На ужин лучше употреблять белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овощным гарниром", — рассказала Ильяшенко.
Чтобы избавиться от привычки есть на ночь она советует соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных перерывов между приемами пищи.
"Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, надо питаться правильно в течение дня. Причем дробно, не допуская длительных промежутков между приемами пищи, чтобы пища усваивалась и чувство голода уходило, и на ночь уже не хотелось есть", — пояснила Ильяшенко.
Также она добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами.
Кроме того, специалист развеяла миф о пользе кефира перед сном.
"Кефир может вызывать газообразование, неприятные ощущения в животе и провоцировать рефлюкс, поэтому тоже перед сном нежелателен", — объяснила она.