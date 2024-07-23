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Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь
Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь
Sputnik Узбекистан
Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи
2024-07-23T22:03+0500
2024-07-23T22:03+0500
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Нельзя есть жирную, тяжелую и мясную пищу на ночь, предупредила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. Об этом сообщает РИА Новости.Специалист рекомендует в целом отказаться от потребления пищи на ночь.Чтобы избавиться от привычки есть на ночь она советует соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных перерывов между приемами пищи.Также она добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами.Кроме того, специалист развеяла миф о пользе кефира перед сном.
https://uz.sputniknews.ru/20240722/ryba-vyaleniye-kopcheniye-sol-opasnost-44895699.html
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врач продукты еда ночь опасность
врач продукты еда ночь опасность

Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь

22:03 23.07.2024
© Depositphotos.com / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2024
© Depositphotos.com / Cookelma
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Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи.
Нельзя есть жирную, тяжелую и мясную пищу на ночь, предупредила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист рекомендует в целом отказаться от потребления пищи на ночь.
"Не надо нагружать свой желудок перед сном. Лучше ужинать за три часа до сна. И не употреблять жирную и тяжелую пищу, чтобы не было заброса кислоты из желудка. На ужин лучше употреблять белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овощным гарниром", — рассказала Ильяшенко.
Чтобы избавиться от привычки есть на ночь она советует соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных перерывов между приемами пищи.
"Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, надо питаться правильно в течение дня. Причем дробно, не допуская длительных промежутков между приемами пищи, чтобы пища усваивалась и чувство голода уходило, и на ночь уже не хотелось есть", — пояснила Ильяшенко.
Также она добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами.
Кроме того, специалист развеяла миф о пользе кефира перед сном.
"Кефир может вызывать газообразование, неприятные ощущения в животе и провоцировать рефлюкс, поэтому тоже перед сном нежелателен", — объяснила она.
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