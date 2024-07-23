https://uz.sputniknews.ru/20240723/produkty-noch-yeda-opasnost-44913535.html

Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь

Врач перечислила продукты, которые опасно есть на ночь

Sputnik Узбекистан

Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи

2024-07-23T22:03+0500

2024-07-23T22:03+0500

2024-07-23T22:03+0500

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Нельзя есть жирную, тяжелую и мясную пищу на ночь, предупредила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. Об этом сообщает РИА Новости.Специалист рекомендует в целом отказаться от потребления пищи на ночь.Чтобы избавиться от привычки есть на ночь она советует соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных перерывов между приемами пищи.Также она добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами.Кроме того, специалист развеяла миф о пользе кефира перед сном.

https://uz.sputniknews.ru/20240722/ryba-vyaleniye-kopcheniye-sol-opasnost-44895699.html

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