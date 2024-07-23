https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-uchastiye-tashkent-vystavka-moda-tekstil-44916841.html

Хотим расширять рынок сбыта: участники из России о выставке моды и текстиля в Ташкенте

Хотим расширять рынок сбыта: участники из России о выставке моды и текстиля в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Трехдневное мероприятие объединяет производителей, покупателей и специалистов в сфере моды и текстиля, являясь платформой для встреч, переговоров и заключения контрактов на предстоящий сезон

2024-07-23T19:10+0500

2024-07-23T19:10+0500

2024-07-23T19:10+0500

видео

эксклюзив

выставка

текстиль

ташкент

узбекистан

россия

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Хотим расширять рынок сбыта — такой настрой демонстрируют участники из России на выставке моды и текстиля в Ташкенте.На юбилейной TFT Expo представлены более 150 брендов из Узбекистана, России, Турции и Китая.В экспозиции — вечерние наряды, верхняя одежда, меховые и шерстяные изделия, аксессуары и текстиль.Трехдневное мероприятие объединяет производителей, покупателей и специалистов в сфере моды и текстиля, являясь платформой для встреч, переговоров и заключения контрактов на предстоящий сезон.В рамках выставки также проходят модные показы с участием 16 локальных и 5 международных брендов, мастер-классы и B2B переговоры.С чем приехали гости из РФ – в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

ташкент выставка мода текстиль россия