https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-uchastiye-tashkent-vystavka-moda-tekstil-44916841.html
Хотим расширять рынок сбыта: участники из России о выставке моды и текстиля в Ташкенте
Хотим расширять рынок сбыта: участники из России о выставке моды и текстиля в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Трехдневное мероприятие объединяет производителей, покупателей и специалистов в сфере моды и текстиля, являясь платформой для встреч, переговоров и заключения контрактов на предстоящий сезон
2024-07-23T19:10+0500
2024-07-23T19:10+0500
2024-07-23T19:10+0500
видео
эксклюзив
выставка
текстиль
ташкент
узбекистан
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/17/44914793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d67e75a2c321f197742a764b7b141cf8.jpg
Хотим расширять рынок сбыта — такой настрой демонстрируют участники из России на выставке моды и текстиля в Ташкенте.На юбилейной TFT Expo представлены более 150 брендов из Узбекистана, России, Турции и Китая.В экспозиции — вечерние наряды, верхняя одежда, меховые и шерстяные изделия, аксессуары и текстиль.Трехдневное мероприятие объединяет производителей, покупателей и специалистов в сфере моды и текстиля, являясь платформой для встреч, переговоров и заключения контрактов на предстоящий сезон.В рамках выставки также проходят модные показы с участием 16 локальных и 5 международных брендов, мастер-классы и B2B переговоры.С чем приехали гости из РФ – в видео Sputnik Узбекистан.
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2024
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
ташкент выставка мода текстиль россия
ташкент выставка мода текстиль россия
Хотим расширять рынок сбыта: участники из России о выставке моды и текстиля в Ташкенте
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Трехдневное мероприятие объединяет производителей, покупателей и специалистов в сфере моды и текстиля, являясь платформой для встреч, переговоров и заключения контрактов на предстоящий сезон.
Хотим расширять рынок сбыта — такой настрой демонстрируют участники из России на выставке моды и текстиля в Ташкенте.
На юбилейной TFT Expo представлены более 150 брендов из Узбекистана, России, Турции и Китая.
В экспозиции — вечерние наряды, верхняя одежда, меховые и шерстяные изделия, аксессуары и текстиль.
Трехдневное мероприятие объединяет производителей, покупателей и специалистов в сфере моды и текстиля, являясь платформой для встреч, переговоров и заключения контрактов на предстоящий сезон.
В рамках выставки также проходят модные показы с участием 16 локальных и 5 международных брендов, мастер-классы и B2B переговоры.
С чем приехали гости из РФ – в видео Sputnik Узбекистан.